ଏପ୍ରିଲରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସବୁ ଦମ୍‌ଦାର ଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ ଓ ମୂଲ୍ୟ

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଭର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲୋ ବଜେଟ୍ଠୁ ନେଉ ହାଇବଜେଟ୍‌ ଫୋନ, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ।

Published : March 31, 2026 at 2:09 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଭର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ଲୋ ବଜେଟ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ହାଇବଜେଟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ ଗୁଡିକ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ମାସରେ କେଉଁ ସବୁ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଫୋନ ଗୁଡିକ:

ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଫୋନ ଗୁଡିକର ନାମ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା

  1. Vivo V70 FE
  2. Redmi Note 15 SE 5G
  3. Realme 16 5G
  4. OnePlus Nord 6

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସବୁ ଫୋନର ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ।

1. Vivo V70 FE ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର:

ଭିଭୋର ଏହି ଫୋନ V ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ "Fan Edition" ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ଏହି ଫୋନ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଫୋଟଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଡୁରାବିଲିଟ୍‌ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଫୋନ ଅଟେ ।

କ୍ୟାମେରା: 200MPର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ସହିତ OIS ଏବଂ ଡାର୍କ ଗ୍ଲୋ ଟେକ୍ନଲୋଜି ଲୋ ଲାଇଟ୍ ପରଫମାନ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

ବ୍ୟାଟେରୀ: 7000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 90Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ

ଡୁରାବିଲିଟି: IP68 ଏବଂ IP69 ରେଟିଙ୍ଗ ସହ ଆସୁଛି ଏହି ଫୋନ ଯାହା ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।

ମୂଲ୍ୟ: 30,000ରୁ 40,000 ମଧ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 2 ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ଏହି ଫୋନ

2. Redmi Note 15 SE 5Gର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:

Redmiର ଏହି ଫୋନ ସାଓମିର Special Edition ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅଟେ ।

ଡିଜାଇନ୍: ଡିପ୍‌ ରେଡ୍‌ ରିୟର ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ କଲର ମେଟାଲ ଫ୍ରେମ୍

ଡିସପ୍ଲେ: 6.77 ଇଞ୍ଚର ଆମୋଲେଡ୍‌ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ 3200ର ପିକ୍‌ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍‌

ପରଫମାନ୍ସ: ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 6 ଜେନ୍ 3 ଚିପ୍‌ସେଟ୍‌ର ପ୍ରୋସେସର

ଏକ୍ସପେଟେଡ୍‌ ମୂଲ୍ୟ: 15,000ରୁ 20,000 ମଧ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ

3. Realme 16 5Gର ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ:

"ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟାର" ଭାବରେ ବଜାରକୁ ଆସିଛି Realme 16 5G । ଉଚ୍ଚମାନର ସେଲଫି ପାଇଁ ଏକ ରିୟର ଫେସିଙ୍ଗ ମିରର୍‌ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି କମ୍ପାନୀ ।

ସେଲ୍‌ଫି କ୍ୟାମେରା: ରିୟର କ୍ୟାମେରାରେ ଏକ ରିଫ୍ଲେକ୍‌ଟିଭ ମିରର୍‌ ଯୋଡାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓ ରିୟରରେ 50MPର କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।

ବ୍ୟାଟେରୀ: 7000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଏକ ଭେପର କୁଲିଂ ଚାମ୍ବର

ପରଫମାନ୍ସ: ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନ୍‌ ସିଟି 6300 ଚିପ୍‌ସେଟ୍‌ର ପ୍ରୋସେସର

ଏକ୍ସପେଟେଡ୍‌ ମୂଲ୍ୟ: 25,000ରୁ 30,000 ମଧ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ

4. OnePlus Nord 6 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ:

ଡିସପ୍ଲେ: 165Hz ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ ସହିତ OLED ସ୍କ୍ରିନ୍‌ ଯାହା ଗେମିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସ୍ମୁଥ ରହିବ

ବ୍ୟାଟେରୀ: 9000mAhର ଦମ୍‌ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 80Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ

ପରଫମାନ୍ସ: ସ୍ମାପଡ୍ରାଗନ 8s ଜେନ୍‌ 4 ଚିପ୍‌ସେଟ୍‌ର ପ୍ରୋସେସର

ମୂଲ୍ୟ: 35,000ରୁ 40,000 ମଧ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ

ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଓ କ୍ରାୟିଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଏହି ଫୋନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଫୋନ ବାଛିପାରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା iPhone 18 ସମେତ 15ଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ ଆପଲ୍‌

ଏବେ ଘରେ ବସି ନିଜେ କରିପାରିବେ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ! Google Live Search ଏବେ 200ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ

ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସିଲା Samsungର ନୂଆ ଲାପଟପ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ

