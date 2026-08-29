ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ଦମଦାର୍ କାର୍: Baleno Facelift ଠାରୁ BMW 7 Series ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା!
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ମାସରେ Kia Sorento, Baleno Facelift, BMW 7 Series ଏବଂ Skoda Slavia ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଗାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : August 29, 2026 at 9:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ 2026 ବର୍ଷରେ ଅନେକ ନୂଆ ମଡେଲ୍ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି । ନିକଟରେ 26 ଅଗଷ୍ଟରେ MG Motors ଦ୍ୱାରା Hector tomahawk EV ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲଗ-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ Hector Tomahawk PHEV ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଏବେ ସେପ୍ଟମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟମ୍ବର 2026ରେ ବଜେଟ୍ ହ୍ୟାଚ୍ବ୍ଯାକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରମିୟମ୍ ଏସ୍ୟୁଭି ଏବଂ ଲଗ୍ଜୁରୀ ସେଡାନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗାଡିଗୁଡିକ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
Kia Sorento:
ଲଞ୍ଚ ଡେଟ୍: 4 ସେପ୍ଟମ୍ବର 2026 (ସମ୍ଭାବନା)
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ Kia ନିଜର ଫୁଲ୍-ସାଇଜ୍ ଏସୟୁଭି Sorentoକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଅଫିସାଆଲ୍ ବୁକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ 4 ସେପ୍ଟମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଏସୟୁଭିଟି Seltos ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ଏବଂ ବଜାରରେ Skoda Kodiaq ତଥା Toyota Fortuner ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବ । ଏଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ବେଜ୍ କଲର୍ କ୍ୟାବିନ୍, ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍, ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ, ମଲ୍ଟି-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ପାନରୋମିକ୍ ସନ୍ରୁଫ୍, ମେମାରୀ ସିଟ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟଡ୍, ସିଟ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ Level 2 ADAS ସେଫ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳିବ । ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିକଳ୍ପରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ All-Wheel Drive (AWD) ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Maruti Suzuki Baleno Facelift:
ଲଞ୍ଚ ଡେଟ୍: 5 ସେପ୍ଟମ୍ବର 2026 (ସମ୍ଭାବନା)
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହ୍ୟାଚ୍ବ୍ୟାକ୍ Balenoର ନୂତନ ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲ୍ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରେ । ଏହାର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ରେ ନୂଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରିଲ୍, ରିଡିଜାଇନ୍ ହେଡ୍ଲାଇଟ୍, ଅପଡେଟେଡ୍ ବମ୍ପର୍ ଏବଂ ନୂତନ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଇଣ୍ଟିରିଅର୍ରେ ବଡ଼ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍, ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର୍, ସିଟ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଏବଂ Level 1 ADAS ଫିଚର୍ସ ଯୋଡ଼ାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ CNG ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହିତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସୁବିଧା ମିଳିପାରେ । ଏହାସହ ପୁରୁଣା 4-ସିଲିଣ୍ଡର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବଦଳରେ Swift ରେ ବ୍ୟବହୃତ 1.2-ଲିଟର 3-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ AMT ଗିଅରବକ୍ସ ବିକଳ୍ପ ସହ ଆସିପାରେ ।
BMW 7 Series facelift:
ଲଞ୍ଚ ଡେଟ୍ : 11 ସେପ୍ଟମ୍ବର 2026 (ସମ୍ଭାବନା)
ଜର୍ମାନ୍ ଲଗ୍ଜରୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା BMW ନିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ 7 Series ଏବଂ ଅଲ୍-ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ i7 ଫେସଲିଫ୍ଟ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ଆଲୋକିତ କିଡନୀ ଗ୍ରିଲ୍, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଡ୍ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ ଏବଂ ସ୍ଲିମ୍ ରିୟର୍ ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ ରହିବ । କାର୍ଟି Carbon Black, Mineral White, Oxide Grey, Vancouver Green ଏବଂ Tanzanite Blue କଲର୍ ଅପ୍ସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ 31.3-ଇଞ୍ଚ୍ ଥିଏଟର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ Bowers & Wilkins ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳିବ । ଏହାର 740i ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ 740d ଡିଜେଲ୍ ଭର୍ସନରେ 3.0-ଲିଟର 6-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ i7 ରେ 112.5 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 625 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
Skoda Slavia facelift:
ଲଞ୍ଚ ଡେଟ୍ : ସେପ୍ଟମ୍ବର 2026 (ସମ୍ଭାବନା)
ସେଡାନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ Skoda Slavia ଫେସଲିଫ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ନୂଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରିଲ୍, ଅପଡେଟେଡ୍ LED ଲାଇଟିଂ, ରିଡିଜାଇନ୍ ବମ୍ପର୍ ଏବଂ ଫ୍ରେସ୍ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ସାମିଲ ରହିବ । କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ ରିୟର୍ ସିଟ୍ ମସାଜର୍, ନୂଆ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍, 10.24-ଇଞ୍ଚ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ, ଅଟୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସନରୁଫ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍ସ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯିବ । ଏହି କାର୍ 1.0-ଲିଟର ଏବଂ 1.5-ଲିଟର TSI ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ 1.0-ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ନୂତନ 8-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସୁବିଧା ଯୋଡ଼ାଯିବ ।