ପୂଜା ଧମାକା: ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ସବୁ ଦମଦାର ଗାଡ଼ି, କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ ।
ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର 2026 ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଭାରତୀୟ ମୋଟର ବଜାରରେ ମର୍ସିଡିଜ୍, ସ୍କୋଡା, ହୋଣ୍ଡା, ଭୋଲଭୋ ଏବଂ ଅଡି ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ନିଜର ନୂଆ କାର୍ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : October 4, 2026 at 3:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଦେଶର ଲଗ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ବଜେଟ୍ କାର୍ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର 2026 ମାସରେ ନିଜର କେତେକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟେଡ୍ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଲଗ୍ଜୁରୀ ସେଡାନ୍, ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଏସୟୁଭି ସାମିଲ ରହିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଅନେକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ନିମ୍ନରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି।
Mercedes-Maybach S-Class Facelift ଏବଂ Skoda Slavia Faceliftର ଫିଚର୍ସ:
The new Škoda Slavia, Says It All Pre-book now: https://t.co/eMHX3JIF4U #SkodaIndia #SkodaSlavia #SaysItAll #LetsExplore https://t.co/qDgH4rKzIU— Škoda India (@SkodaIndia) August 18, 2026
ଏହି ସୂଚୀରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିମିୟମ୍ କାର୍ ହେଉଛି Mercedes-Maybach S-Class Facelift, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏହି କାର୍ରେ ବଡ଼ ଇଲ୍ୟୁମିନେଟେଡ୍ ମେବାକ୍ ଗ୍ରୀଲ୍, ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ହେଡ୍ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଏବଂ 20 ଓ 21 ଇଞ୍ଚର ନୂଆ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ମିଳିବ । ଗାଡ଼ି ଭିତରେ 12.3 ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର, 14.4 ଇଞ୍ଚର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ 12.3 ଇଞ୍ଚର ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ସୁପରସ୍କ୍ରିନ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି । ଏହାର ପଛ ସିଟ୍ରେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍, ହିଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ମସାଜ୍ ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 2.87 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ ।
ଲିଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ମଡେଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ବାହାର ଡିଜାଇନ୍ରେ ନୂଆ ଏଲଇଡି ହେଡ୍ଲ୍ୟାମ୍ପସ, ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଏବଂ ନୂଆ ବମ୍ପର ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 10.25 ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଡିସପ୍ଲେ, 10.1 ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ । ଏହାର ହାଇ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ରିୟର ସିଟ୍ ମସାଜ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ । ଏଥିରେ 1 ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ସହ 8-ସ୍ପିଡ୍ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏବଂ 1.5 ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ 7-ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ୍ କ୍ଲଚ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ମିଳିବ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 20,000 ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ।
Honda Elevate, Volvo EX90 ଏବଂ Volvo ES90ର ଟେକନିକ୍:
ହୋଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ Honda Elevate Facelift ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ । ଏଥିରେ ଅପଡେଟେଡ୍ ଲାଇଟିଙ୍ଗ୍, ନୂଆ ଗ୍ରୀଲ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ସ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ଯୋଡ଼ା ହେବ । ଏଥିରେ 1.5 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିବ, ଯାହା ବଜାରରେ କ୍ରେଟା ଏବଂ ସେଲ୍ଟୋସ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବ ।
ଏହାପରେ ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରେ ଭୋଲଭୋ ନିଜର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଏସୟୁଭି Volvo EX90 ଲଞ୍ଚ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଡୁଆଲ୍-ମୋଟର ଅଲ୍-ହ୍ୱିଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହ 600 କିଲୋମିଟରର ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ ମିଳିବ । ଏହା ଏକ 3-ରୋ ସିଟିଙ୍ଗ୍ କାର୍ ଅଟେ । ସେହି ସମାନ ଦିନ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସେଡାନ୍ Volvo ES90 ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବ, ଯାହାର ପାୱାର 333PS ରୁ 680PS ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯିବ ।
Toyota Glanza, Audi Q3 ଏବଂ Renault Duster Hybrid:
ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ Toyota Glanza Facelift ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫେସିଆ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍ସ, ଟାୟାର ପ୍ରେସର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଲେଭଲ-2 ADAS ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ । ଏହାର ସିଏନଜି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅପ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ Audi Q3 ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 2 ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିବ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 204PS ପାୱାର ଏବଂ 320Nm ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ 7-ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ୍ କ୍ଲଚ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ମିଳିବ ।
Meet the all-new Audi Q3. Sharper design. Progressive technology. Powerful performance. Crafted with intent. Experienced with clarity. A new standard takes the road. Register Interest. #AudiIndia #AudiQ3. https://t.co/3vINZBz2Ol— Audi India (@AudiIN) August 22, 2026
ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରେ Renault Duster Strong Hybrid ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 1.8 ଲିଟର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଡୁଆଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋଟର ଏବଂ eDCT ଗିୟରବକ୍ସ ସଫ୍ଟୱେର ଦିଆଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ Hyundai Bayon ଏବଂ Volkswagen Virtus Facelift ମଧ୍ୟ ମୋଟର ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ବଣ ସପିଂକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରିବ ।