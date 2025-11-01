ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ସବୁ କାର; ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ କିଏ
ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ନୂଆ କାର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚଳିତ ମାସରେ ଅନେକ ନୂଆ କାର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ କିଏ ସାମିଲ...
Published : November 1, 2025 at 3:52 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଓ ନବରାତ୍ରିରେ ଅନେକ କାରର ଖୁଲାସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ନଭେମ୍ବର 2025 ଭାରତୀୟ ଅଟୋ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ମାସରେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଅଟୋ ନିର୍ମାତା ନୂତନ ଯାନ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ Hyundai Venue 2025, Tata Sierra ଏବଂ Mahindra XEV 7e ସାମିଲ । ଆସନ୍ତୁ ଏହି 3ଟି ଯାନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।
2025 Hyundai Venue/New Hyundai Venue
ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: 4 ନଭେମ୍ବର, 2025
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନର Hyundai Venue ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଫିଚର ସହ ଆସୁଛି । ଏହା 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଏହା Maruti Brezza, Kia Sonet, Skoda Kylaq, Tata Nexon ଏବଂ Mahindra XUV 3XO ପରି ଲୋକପ୍ରିୟ ସବ୍-କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ SUVକୁ ଟକ୍କର ଦେବ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ SUV ପାଇଁ ବୁକିଂ ଖୋଲା ଅଛି ।
Step inside the all-new Hyundai VENUE — where comfort, style & tech sync with your vibe. Dual Tone interiors (Dove Grey & Dark Navy), dual curved display with ccNC, & Bose 8-speaker sound make every drive immersive. #Hyundai #HyundaiIndia #AllNewHyundaiVenue #TechUpGoBeyond pic.twitter.com/slheCcaVko— Hyundai India (@HyundaiIndia) November 1, 2025
Venueର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଡୁଆଲ 12.3-ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଲେଭଲ୍ 2 ADAS, ପାୱାରଡ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍, ଏକ Bose ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏକ ସନରୁଫ୍, ଏକ ୱେୟାରଲେସ୍ ଫୋନ ଚାର୍ଜର୍, ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମିଲ । ଏଥିରେ TPMS, EBD ସହିତ ABS, ESC, ଆଗ ଏବଂ ପଛ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର, 6 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ହୋଲ୍ଡ ସହିତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ଅନେକ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ 1.2-ଲିଟର ପ୍ରାକୃତିକ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍, 1-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ 1.5-ଲିଟର ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି । NA ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିପାରେ । ନୂତନ ଭେନ୍ୟୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଆସିବ ।
2025 Tata Sierra
ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: 15 ନଭେମ୍ବର, 2025
ଟାଟା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ଅବତାରରେ ଆଇକନିକ ସିଏରା SUVକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ, ଯାହା Hyundai Creta ଏବଂ ମାରୁତି ସୁଜୁକି Grand Vitara ଏବଂ Kia Seltos ପରି କମ୍ପାକ୍ଟ SUVକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ । ଟାଟା ପ୍ରଥମେ ICE ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିବ, ଏହାପରେ EVର ନୂତନ ଅବତାର ଲଞ୍ଚ କରିବ ।
India’s first SUV. Returns.— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) November 1, 2025
Original then. Unrivalled now.
Sierra. The legend returns.
25.11.25.
Visit https://t.co/agWNovo0JZ to register interest. #Sierra #TataSierra #TheLegendReturns#TataMotorsPassengerVehicles #TataEV #MoveWithMeaning pic.twitter.com/OrcYLbtLXo
ସିଏରା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଟାଟା SUV ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ଟ୍ରିପଲ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଟଅପ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଡିସପ୍ଲେ, ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସହ-ଯାତ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍କ୍ରିନ ସାମିଲ । ସ୍କ୍ରିନ ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଏକ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍, ଏକ ୱେୟାରଲେସ୍ ଫୋନ ଚାର୍ଜର ଏବଂ ଏକ ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିବ । ଏଥିରେ ଏକ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ପାୱାରଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ଏକ JBL ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । EV ସଂସ୍କରଣରେ V2L ଏବଂ V2V ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି EV-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଉଚିତ ।
ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଲେଭଲ-2 ADAS, ଏକାଧିକ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ପଛ ଓ ଆଗ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର, ଏକ ଟାୟାର ପ୍ରେସର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ । ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ 170PS 1.5-ଲିଟର T-GDI ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ, 118PS 1.5-ଲିଟର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ମିଳିପାରେ । ଏହାସହିତ ଏଥିରେ 6-ସ୍ପିଡ୍ MT ଓ 7-ସ୍ପିଡ୍DCT ରହିପାରେ । ସେହିପରି ଇଲେକଟ୍ରିକ ଯାନ ଭର୍ସନରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରହିପାରେ, ଯାହାର ରେଞ୍ଜ ବା ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କଲେ 500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ।
Mahindra XEV 7e/Mahindra XEV 9S
ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: 27 ନଭେମ୍ବର, 2025
ମହିନ୍ଦ୍ରା XUV700ର EV ସଂସ୍କରଣ XEV 9S (ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ XEV 7e କୁହାଯାଉଥିଲା)କୁ କମ୍ପାନୀ ନଭେମ୍ବର 27ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ଏହା ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହି 7-ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏସୟୁଭିର ମୂଲ୍ୟ BE 6 ଏବଂ XEV 9e ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । BE6 ଏବଂ XEV 9e ପରି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମାନ INGLO ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ବାରା ଆଧାରିତ ହେବ ।
Introducing the Mahindra XEV 9S - the big, bold, and authentic 7-seater electric origin SUV.— Mahindra Electric Origin SUVs (@mahindraesuvs) November 1, 2025
Built on the advanced INGLO platform to bring together power, presence, and pure electric performance.
World Premiere at the 'Scream Electric' event on 27th November 2025 at Bengaluru,… pic.twitter.com/D5I05VszpU
ଏଥିରେ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ 12.3-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ, ଏକ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍, ମେମୋରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ପାୱାରଡ୍ ସିଟ୍, ଏକ ୱେୟାରଲେସ୍ ଫୋନ ଚାର୍ଜର, ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସୁରକ୍ଷା ଫିଚରରେ ଲେଭଲ-2 ADAS, 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, TPMS, ABS, ESC, ରିଅର ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ଓ ଏକାଧିକ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ରହିପାରେ ।
ଏହି ଏସୟୁଭି ସମ୍ଭବତଃ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଯେପରିକି 59 kWh ଓ 79 kWh ସହିତ ଆସିପାରେ । ଏହା ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ମୋଟର ରିଅର-ହ୍ବିଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଆସିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଟ୍ରିମ୍ସରେ ଏକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଡୁଆଲ୍-ମୋଟର ଅଲ୍-ହ୍ବିଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ ।