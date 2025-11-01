ETV Bharat / technology

ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ସବୁ କାର; ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ କିଏ

ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ନୂଆ କାର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚଳିତ ମାସରେ ଅନେକ ନୂଆ କାର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ କିଏ ସାମିଲ...

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 1, 2025 at 3:52 PM IST

3 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଓ ନବରାତ୍ରିରେ ଅନେକ କାରର ଖୁଲାସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ନଭେମ୍ବର 2025 ଭାରତୀୟ ଅଟୋ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ମାସରେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଅଟୋ ନିର୍ମାତା ନୂତନ ଯାନ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ Hyundai Venue 2025, Tata Sierra ଏବଂ Mahindra XEV 7e ସାମିଲ । ଆସନ୍ତୁ ଏହି 3ଟି ଯାନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ।

2025 Hyundai Venue/New Hyundai Venue

ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: 4 ନଭେମ୍ବର, 2025

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନର Hyundai Venue ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଫିଚର ସହ ଆସୁଛି । ଏହା 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଏହା Maruti Brezza, Kia Sonet, Skoda Kylaq, Tata Nexon ଏବଂ Mahindra XUV 3XO ପରି ଲୋକପ୍ରିୟ ସବ୍-କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ SUVକୁ ଟକ୍କର ଦେବ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ SUV ପାଇଁ ବୁକିଂ ଖୋଲା ଅଛି ।

Venueର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଡୁଆଲ 12.3-ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଲେଭଲ୍ 2 ADAS, ପାୱାରଡ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍, ଏକ Bose ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏକ ସନରୁଫ୍, ଏକ ୱେୟାରଲେସ୍ ଫୋନ ଚାର୍ଜର୍, ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମିଲ । ଏଥିରେ TPMS, EBD ସହିତ ABS, ESC, ଆଗ ଏବଂ ପଛ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର, 6 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ହୋଲ୍ଡ ସହିତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ଅନେକ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ 1.2-ଲିଟର ପ୍ରାକୃତିକ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍, 1-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ 1.5-ଲିଟର ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି । NA ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିପାରେ । ନୂତନ ଭେନ୍ୟୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଆସିବ ।

2025 Tata Sierra

ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: 15 ନଭେମ୍ବର, 2025

ଟାଟା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ଅବତାରରେ ଆଇକନିକ ସିଏରା SUVକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ, ଯାହା Hyundai Creta ଏବଂ ମାରୁତି ସୁଜୁକି Grand Vitara ଏବଂ Kia Seltos ପରି କମ୍ପାକ୍ଟ SUVକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ । ଟାଟା ପ୍ରଥମେ ICE ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିବ, ଏହାପରେ EVର ନୂତନ ଅବତାର ଲଞ୍ଚ କରିବ ।

ସିଏରା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଟାଟା SUV ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ଟ୍ରିପଲ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଟଅପ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଡିସପ୍ଲେ, ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସହ-ଯାତ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍କ୍ରିନ ସାମିଲ । ସ୍କ୍ରିନ ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଏକ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍, ଏକ ୱେୟାରଲେସ୍ ଫୋନ ଚାର୍ଜର ଏବଂ ଏକ ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିବ । ଏଥିରେ ଏକ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ପାୱାରଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ଏକ JBL ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । EV ସଂସ୍କରଣରେ V2L ଏବଂ V2V ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି EV-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଉଚିତ ।

ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଲେଭଲ-2 ADAS, ଏକାଧିକ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍‌, ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ପଛ ଓ ଆଗ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର, ଏକ ଟାୟାର ପ୍ରେସର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ । ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ 170PS 1.5-ଲିଟର T-GDI ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ, 118PS 1.5-ଲିଟର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ମିଳିପାରେ । ଏହାସହିତ ଏଥିରେ 6-ସ୍ପିଡ୍‌ MT ଓ 7-ସ୍ପିଡ୍‌DCT ରହିପାରେ । ସେହିପରି ଇଲେକଟ୍ରିକ ଯାନ ଭର୍ସନରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍‌ ରହିପାରେ, ଯାହାର ରେଞ୍ଜ ବା ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କଲେ 500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ।

Mahindra XEV 7e/Mahindra XEV 9S

ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: 27 ନଭେମ୍ବର, 2025

ମହିନ୍ଦ୍ରା XUV700ର EV ସଂସ୍କରଣ XEV 9S (ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ XEV 7e କୁହାଯାଉଥିଲା)କୁ କମ୍ପାନୀ ନଭେମ୍ବର 27ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ଏହା ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହି 7-ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏସୟୁଭିର ମୂଲ୍ୟ BE 6 ଏବଂ XEV 9e ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । BE6 ଏବଂ XEV 9e ପରି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମାନ INGLO ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ବାରା ଆଧାରିତ ହେବ ।

ଏଥିରେ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ 12.3-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ, ଏକ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍, ମେମୋରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ପାୱାରଡ୍ ସିଟ୍, ଏକ ୱେୟାରଲେସ୍ ଫୋନ ଚାର୍ଜର, ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସୁରକ୍ଷା ଫିଚରରେ ଲେଭଲ-2 ADAS, 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, TPMS, ABS, ESC, ରିଅର ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ଓ ଏକାଧିକ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍‌ ରହିପାରେ ।

ଏହି ଏସୟୁଭି ସମ୍ଭବତଃ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍‌ ଯେପରିକି 59 kWh ଓ 79 kWh ସହିତ ଆସିପାରେ । ଏହା ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ମୋଟର ରିଅର-ହ୍ବିଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଆସିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଟ୍ରିମ୍ସରେ ଏକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଡୁଆଲ୍-ମୋଟର ଅଲ୍-ହ୍ବିଲ୍-ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ବିକ୍ରିରେ ରେକର୍ଡ; 24 ବର୍ଷରେ ବିକିଲା 3.5 କୋଟି ୟୁନିଟ୍‌

