କମ୍ ଦାମରେ ଇଭି ଓ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର! ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆସୁଛି 3ଟି ନୂଆ ମଡେଲ୍
ଚଳିତ ମାସରେ ଟୟୋଟା ଇନୋଭା ହାଇକ୍ରସର ଫେସଲିଫ୍ଟ ଭର୍ସନ, ମିନି କୁପର ଏସଇ ଓ ପଲ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଏଡିସନ ଏବଂ ଭିନଫାଷ୍ଟ ଭିଏଫ3 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର ସାମିଲ ଅଛି ।
Published : November 23, 2026 at 8:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନଭେମ୍ବର 2026 ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ ବଜାରରେ ଏବେ ବି ବଡ଼ ଧମାକା ବାକି ଅଛି । ଚଳିତ ମାସରେ ଚୀନର କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ବିୱାଇଡି (BYD) ର ଲଗଜରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡେନଜା (Denza) ଭାରତରେ ଦୁଇଟି କାର ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ମର୍ସିଡିଜ-ବେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜିଏଲସି ଇଭି (GLC EV) ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଛି । ତେବେ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆହୁରି ତିନୋଟି ନୂଆ କାର ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ଟୟୋଟା ଇନୋଭା ହାଇକ୍ରସର ଫେସଲିଫ୍ଟ ଭର୍ସନ, ମିନି କୁପର ଏସଇ (MINI Cooper SE) ଓ ପଲ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଏଡିସନ ଏବଂ ଭିନଫାଷ୍ଟ ଭିଏଫ3 (VinFast VF3) ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର ସାମିଲ ଅଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କାର୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
1. ଟୟୋଟା ଇନୋଭା ହାଇକ୍ରସ ଫେସଲିଫ୍ଟ (ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: 25 ନଭେମ୍ବର 2026)
ଟୟୋଟା ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇନୋଭା ହାଇକ୍ରସକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଫେସଲିଫ୍ଟ ଅପଡେଟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ନିକଟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଟିଜରରେ ଏହାର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇନୋଭା ହାଇକ୍ରସର ଏହି ଫେସଲିଫ୍ଟ ଭର୍ସନ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫୁଏଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହାଇବ୍ରିଡ କାର ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର 2.0-ଲିଟର, 4-ସିଲିଣ୍ଡର ନାଚୁରାଲି ଆସ୍ପିରେଟେଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହାଇବ୍ରିଡ ପାୱାରଟ୍ରେନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫୁଏଲ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଅପଗ୍ରେଡ କରାଯିବ । ତେବେ ଏହା କେଉଁ ଇଥାନଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଲୋୟର-ସ୍ପେକ ନନ-ହାଇବ୍ରିଡ 2.0-ଲିଟର ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫୁଏଲ ସୁବିଧା ରହିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା । ଏହାର ଡିଜାଇନରେ ନୂଆ ଗ୍ରିଲ ସହ ଶାର୍ପ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲୁକ୍, ସ୍ଲିକର ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ଅପଡେଟେଡ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
2. ମିନି କୁପର ଏସଇ ଏବଂ ପଲ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଏଡିସନ (ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: 27 ନଭେମ୍ବର 2026)
2023 ମସିହାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ-ଜେନେରେସନ ମିନି କୁପର ଏସଇ ଏବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି । ପୂର୍ବ ମଡେଲ ତୁଳନାରେ ଏହି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ଅକ୍ଟାଗୋନାଲ ଗ୍ରିଲ, ନୂଆ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ ଏବଂ ଅଧିକ ଶାର୍ପ ଟେଲ-ଲ୍ୟାମ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 54.2kWhର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆକ୍ସେଲରେ ଲାଗିଥିବା ମୋଟରକୁ ପାୱାର ଦିଏ । ଏହି ମୋଟର 218hp ପାୱାର ଏବଂ 330Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ମାତ୍ର 6.7 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 kmph ବେଗ ଧରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର WLTP ରେଞ୍ଜ 402 km ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ବ୍ରିଟିଶ ଫ୍ୟାଶନ ଡିଜାଇନର ପଲ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା 'ପଲ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଏଡିସନ' ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରେ, ଇନସ୍ପାୟର୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ ଏବଂ ମିଡନାଇଟ ବ୍ଲାକ ମେଟାଲିକ ରଙ୍ଗ ସହ ନଟିଂହାମ ଗ୍ରୀନ ଓ ଜେଟ ବ୍ଲାକ ରୁଫ ଫିନିଶ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ ।
3. ଭିନଫାଷ୍ଟ ଭିଏଫ3 (ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: 25 ନଭେମ୍ବର 2026)
କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଏତନାମର କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଭିନଫାଷ୍ଟ ଭାରତରେ ନିଜର ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର ଭିଏଫ3 (VF 3) ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏହା ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଏକ 2-ଡୋର ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର, ଯାହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଇଭି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହୋଇପାରେ । ବକ୍ସି ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଅଲ-ବ୍ଲାକ କ୍ୟାବିନ ସହ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏହି କାରର ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ 215 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି ।