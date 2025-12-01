Maruti Suzuki eVitara ସହ ଡିସେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅନେକ ନୂଆ କାର; ଜାଣନ୍ତୁ
ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇୟାଇଥିବାବେଳେ ବଜାରରେ ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରାଣ୍ଡର କାରଗୁଡ଼ିକ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କଣ
Published : December 1, 2025 at 4:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2025 ମସିହା ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଟୋ ଶିଳ୍ପ ଅନେକ ନୂତନ କାର ଲଞ୍ଚ ସହିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ସଂଶୋଧିତ GST ନୀତି ଲାଗୁ ଯୋଗୁଁ 2025 ବର୍ଷ ଘଟଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯାହା କାର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାନବାହାନ ଷ୍ଟକ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ।
ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଭାରତରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦହନ ଇଞ୍ଜିନ (ICE) ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖାଯିବ । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମାସ ପାଇଁ ଆଗାମୀ କାର ଲଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା..
Maruti Suzuki e Vitara: ଡିସେମ୍ବର 2, 2025
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ e-Vitara ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV କେବଳ ଗୁଜୁରାଟର ହଂସଲପୁର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନିର୍ମିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ 25 ଅଗଷ୍ଟ, 2025ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ Y-ଆକୃତିର DRL ସହିତ ଏକ କୋଣୀୟ ହେଡଲାଇଟ୍, ଯାନର ପାର୍ଶ୍ବରେ କ୍ଲାଡିଂ, ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ଟେଲଲ୍ୟାମ୍ପ, ଏକ ADAS ସ୍ତର 2 ସୁରକ୍ଷା ସୁଟ୍, ଏକ 10.25-ଇଞ୍ଚ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟର, ଏକ 40-20-40 ପଛ ସିଟ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଆଦି ଫିଚର ମିଳିବ ।
ମାରୁତି ସୁଜୁକି Nexaର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭି HEARTECT-e ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିର୍ମିତ ହେବ । ଏହା 61 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହା 500 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ରଖିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
Tata Harrier ଓ Safari Petrol ମଡେଲ: ଡିସେମ୍ବର 9, 2025
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏସୟୁଭି Harrier ଏବଂ Safariର ଅପଡେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି କାରଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ନୂତନ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ରହିବ, ଯାହା ସମ୍ପ୍ରତି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Sierra SUVରେ ପରି ହେବ । Harrier ଏବଂ Safari ଉଭୟ 1.5-ଲିଟର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ପାଇପାରିବେ ।
ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ ରେଭୋଟ୍ରନ୍ (Revotron) ପରିବାରର ଅଂଶ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା 105 bhp ଏବଂ 145 Nm ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ । ସେହିପରି 1.5 ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ TGDi ଇଞ୍ଜିନ 158 bhp ଏବଂ 255 Nm ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଟାଟା ଏହି ଆଉଟପୁଟ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ କି ବଦଳାଇବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ।
Kia Seltos ଦ୍ବିତୀୟ ଜେନେରେସନ: ଡିସେମ୍ବର 10, 2025
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଅଟୋମେକର୍ କମ୍ପାନୀ କିଆ ଏହି ମାସରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢ଼ିର ସେଲଟୋସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ନୂତନ ସଂସ୍କରଣରେ ନୂତନ କିଆ ଟେଲୁରାଇଡର ଡିଜାଇନ ଉପାଦାନ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଏକ ବର୍ଗାକାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ, ଏକ ଫ୍ଲାଟର୍ ବନେଟ୍, ଏକ ଆୟତାକାର ଗ୍ରୀଲ୍ ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଆଲାଇନ ହୋଇଥିବା DRL ସହିତ ଏକ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ସେଟଅପ୍ ରହିବ । ନୂତନ ସେଲଟୋସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ ।
Mini Cooper Convertible: ଡିସେମ୍ବର 2025
ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ BMW ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ମିନି ନୂତନ କୁପର କନଭର୍ଟିବଲ୍ ପାଇଁ ବୁକିଂ ଖୋଲିଛି, ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସଠିକ୍ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ । ଏହା ଏକ 3-ଡୋର ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଡ୍ରପ୍-ଟପ୍ ଛାତ ରହିବ, ଯାହାକୁ 30 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇପାରିବ । ଯାନରେ ଏହାର ସିଗ୍ନେଚର୍ ସର୍କୁଲାର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍, ଫିଜିକାଲ୍ ବଟନ୍ ସହିତ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଏବଂ ଡୋର୍ ପ୍ୟାନେଲରେ ଟେକ୍ସଚର୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ରହିବ ।
ଭାରତରେ, ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡଟି Cooper S କନଫିଗିରେସନରେ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ 2.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯାହା 201 bhp ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଏବଂ 300 Nm ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନକୁ 7-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇପାରେ ।
|ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: Mahindra XEV 9Sଠାରୁ କେତେ ଅଲଗା XEV 9e ? ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳନା