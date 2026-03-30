ଏପ୍ରିଲ ଗରମରେ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଦମଦାର କାର୍
ଏପ୍ରିଲ୍ରେ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ଦମଦାର୍ ଏସୟୁଭି ଏବଂ ହାଇ-ଟେକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍; ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ...
Published : March 30, 2026 at 9:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଷ 2026ର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ମାସରେ ଅନେକ କାର ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହି କାରଗୁଡ଼ିକରେ Skoda Kushaq ଫେସଲିଫ୍ଟ ଏବଂ Renult ଭଳି SUV ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହା ସହିତ, ହୁଣ୍ଡାଇ ଏକ୍ସଟର ଏବଂ ଭର୍ନାକୁ ଫେସଲିଫ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କିଆ ସୋନେଟ୍ ଏବଂ ଟାଟା ହାରିଅର EVର ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପଟେ Lexus ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ EV, Lexus ES 500e ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।
ଏପ୍ରିଲ୍ 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ନୂତନ କାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ MG Majestor ଏବଂ Volkswagen Taigun ଫେସଲିଫ୍ଟ ରହିବ । ଏହା ସହିତ, Mercedes-Benz ଏକ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେବଲ ଲଗଜରୀ EV ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଏବଂ Toyota ଏହାର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କାର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।
Volkswagen Taigun ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ:
ଲଞ୍ଚ ଡେଟ୍- 9 ଏପ୍ରିଲ 2026
ଜର୍ମାନ କାର୍ ନିର୍ମାତା ଭୋକ୍ସୱାଗନ୍ 2021 ମସିହାରୁ ଭାରତରେ Taigun ବିକ୍ରି କରିଆସୁଛି । ନୂତନ Taigun ଫେସଲିଫ୍ଟ ଭାରତରେ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏହି କାର Skoda Kushaqର ମିଡ୍-ସାଇକେଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସରଣ କରିବ । Skoda Kushaq ମଧ୍ୟ ସମାନ MQB-A0-IN ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିର୍ମିତ ।
Skoda Kushaq ପରି, ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଭୋକ୍ସୱାଗନ୍ ଟାଇଗୁନ୍ ଏକ 1.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ଯାହା ଏକ ନୂତନ 8-ସ୍ପିଡ୍ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି । ବାକି ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ରହିଛି ।
MG Majestor:
ଲଞ୍ଚ ଡେଟ୍- (ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ)
ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ହେଉଛି MG Majestor SUV, ଯାହା Toyota Fortunerକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ Skoda Kodiaq ଏବଂ Volkswagen Tayronର ଏକ ବିକଳ୍ପ ପରି ହେବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଆସିବ । ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଠିକ୍ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, ତେବେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୂଯାୟୀ ଏହି ନୂତନ MG SUV ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରମୁଖ ICE ପ୍ରଦାନ ଭାବରେ Glosterକୁ ରିପ୍ଲେସ କରାଯିବ ।
ଏହି ଥ୍ରୀ ରୋ ବିଶିଷ୍ଟ SUV ଦୁଇଟି ଟ୍ରିମ୍ - ଶାର୍ପ୍ ଏବଂ ସାଭିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡେଡ୍ ଟ୍ରିମ୍ 6 ଏବଂ 7 ସିଟ୍ ବିକଳ୍ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ 2.0-ଲିଟର ଟ୍ୱିନ୍-ଟର୍ବୋ ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା 215 hp ଏବଂ 478 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । MG ଏହାକୁ ରିୟର-ହ୍ୱିଲ-ଡ୍ରାଇଭ୍(RWD) ଏବଂ ଫୋର-ହ୍ୱିଲ-ଡ୍ରାଇଭ୍(4WD) ସେଟଅପ୍ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
Mercedes-Benz CLA EV:
ଲଞ୍ଚ ଡେଟ୍- (ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ)
ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ନାମ ହେଉଛି Mercedes-Benz CLA EV । CLA ନେମପ୍ଲେଟ୍ ଏପ୍ରିଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅବତାରରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Mercedes-Benzର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହା କମ୍ପାନୀର MMA ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ କାର ଏବଂ ଏହା ଭାରତରେ A-କ୍ଲାସ୍ ସେଡାନ୍ ସହିତ EQA ଏବଂ EQB eSUV ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ ।
ଏହି କାରଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ 250+ ଟ୍ରିମ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏହା 792 କିଲୋମିଟର ଦାବି କରାଯାଇଥିବା WLTP ପରିସର ସହିତ 85.5kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ । କାରଟି ପଛ ଆକ୍ସଲରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ଲଗାଯାଇଛି ଯାହା 272hpର ପାୱାର ଏବଂ 335Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ।
Toyota Urban Cruiser Ebella:
ଲଞ୍ଚ ଡେଟ୍- (ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ)
Maruti e-Vitaraର ସିସ୍ଟର କାର, Toyota Urban Cruiser Ebella, ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ 2026 ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି eSUV ପ୍ରଥମେ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମନ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତରେ ଟୟୋଟାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର ଥିଲା । ଜାପାନୀ କାର ନିର୍ମାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ Ebella EV ତିନୋଟି ଟ୍ରିମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ: E1, E2, ଏବଂ E3 । ଏହା 49kWh ଏବଂ 61kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ର ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିବ, ଯାହାର ରେଞ୍ଜ 543km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।