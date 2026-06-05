ETV Bharat / technology

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ପୁରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଖୋଲିବ 100ଟି E100 ଇଥାନଲ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନ

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏହି ନେଟୱର୍କକୁ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ଚଳିତ 2026 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ 500ଟି ଇଥାନଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।

Union Minister Hardeep Puri's big announcement: 100 E100 ethanol fuel stations open in country
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ପୁରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଖୋଲିବ 100ଟି E100 ଇଥାନଲ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନ (Image Credit: X/ Hardeep Singh Puri)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 6:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ ସରକାର ଦେଶରେ ପାରମ୍ପରିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍‌ ଇନ୍ଧନର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଥାନଲ୍‌କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିମ୍‌ ଏବଂ ପ୍ରାକୁତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ୍‌ ସିଂ ପୁରୀ ସୂଚ଼ନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରୀ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଇଥାନଲ୍‌ ଫ୍ୟୁଏଲ୍‌ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରଚର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଏହି ମେଗା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମେଟ୍ରୋ ସହର ଯେପରିକି ଦିଲ୍ଲୀ-NCR, ପୁଣେ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ନାଗପୁରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50 ରୁ 100ଟି E100 ଡିସପେନ୍ସିଂ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି । ମାରୁତି ସୁଜୁକି ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍‌ କାର୍‌ (Wagonr E85) ଲଞ୍ଚ ହେବା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବଡ଼ ନେଟୱର୍କ ବିସ୍ତାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ସରକାରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ଇଥାନଲ୍ ଷ୍ଟେସନର ନେଟୱର୍କ ବିସ୍ତାରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ପୁରୀ ଏକ ବଡ଼ ରୋଡ୍‌ମ୍ୟାପ୍‌ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:

2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ: ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏହି ନେଟୱର୍କକୁ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ଚଳିତ 2026 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ 500 ଟି ଇଥାନଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।

2027 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମେଗା ଟାର୍ଗେଟ୍: ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 2027 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ସାରା ଦେଶରେ 5,000 ଟି ଇଥାନଲ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ପମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ।

ବିତ୍ତୀୟ ସଞ୍ଚୟ: ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ Euro VI-ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ E100 (100% ଇଥାନଲ୍) ଇନ୍ଧନ ଉପଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ପାଖାପାଖି 120 Billion USDର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବୋଝକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ।

ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି: ଯଦି ଦେଶର ଅଧା ନୂଆ ଦୁଇଚକିଆ ଓ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ବଜାରରେ 311.8 କୋଟି ଲିଟର ଅତିରିକ୍ତ ଇଥାନଲ୍ ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 12,403 କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ (Extra Income) ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍କଷଣୀୟ ଅଫର:

ଭାରତ ସରକାର ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଥାନଲ୍ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାରକୁ ସହଜ ତଥା ବ୍ୟାବହାରିକ (Practical) କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସହାୟକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇଥାନଲ୍ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାଇସିଂ ସପୋର୍ଟ (କମ୍ ଦାମ୍ ରଖିବା), ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ (Road Tax)ରେ ବଡ଼ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, E85 ଟେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟୁଏଲ୍‌ର ସୁବିଧା ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର୍ ଦେବା ସାମିଲ ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରିଟେଲ୍‌ର ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍‌ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସିନେମା କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ କଞ୍ଜୁମର ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ (ଉପଭୋକ୍ତା ସଚେତନତା) ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ।

ଜିଓପଲିଟିକାଲ୍ ଟେନସନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ ଜାରି ରହିଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ତେଲ ଯୋଗାଣ:

ଇଥାନଲ୍ ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ପୁରୀ ବିଶ୍ୱର ଚଳିତ ଜିଓପଲିଟିକାଲ୍ ଟେନସନ୍ ଏବଂ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ତେଲ ଆମଦାନୀ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ସମୁଦାୟ 60 ପ୍ରତିଶତ LPG ଏବଂ 90 ପ୍ରତିଶତ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ (ଅଶୋଧିତ ତେଲ) ସିଧାସଳଖ ହୋର୍ମୁଜ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ (Strait of Hormuz) ଦେଇ ଆସିଥାଏ । ଗତ 28 ଫେବୃଆରୀରେ ଇରାନ ଉପରେ US ଏବଂ ଇସ୍ରାଇଲର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତ 93 ରୁ 94 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦିନ ପାଇଁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇ ନାହିଁ। ଭାରତର ଇଥାନଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2014 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 1.5 ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାହା 20 ପ୍ରତିଶତ (E20)ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶର 1.84 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୃହତ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା (Foreign Exchange) ସଫଳତାର ସହ ବଞ୍ଚିପାରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

  1. ନୂଆ ଲୁକ୍‌ ସହ ଲଞ୍ଚ୍‌ ହେଲା 2026 Toyota Innova Crysta, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ଖାସ୍‌
  2. ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 100cc ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ Splendor+ ଏବଂ HF Deluxe ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ
  3. ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Bajaj Avenger Street 220, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ ଓ ମୂଲ୍ୟ
  4. ଜୁନ 17ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ପ୍ରମିୟମ୍‌ କାର୍ 2026 Mini Countryman C, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଦାମ୍

TAGGED:

HARDEEP SINGH PURI JUNE 5
MARUTI SUZUKI FLEX FUEL LAUNCH
E100 ETHANOL DISPENSING PUMP
100ଟି E100 ଇଥାନଲ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନ
100 ETHANOL FUEL STATIONS INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.