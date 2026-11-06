ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Semicon 2.0 ପୋର୍ଟାଲ, 12ଟି କମ୍ପାନୀକୁ 7,503 କୋଟିର ବଡ଼ ମଞ୍ଜୁରୀ!
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଭାରତରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 'Semicon 2.0' ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 6, 2026 at 9:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ବଡ଼ ହବ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ 'Semicon 2.0' ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ୍ (ISM)ର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୋଲିବା ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସ୍କିମ୍ (ECMS) ଅଧୀନରେ ଆହୁରି 12ଟି ନୂଆ କମ୍ପାନୀକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 7,503 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ବିନିଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
1,27,500 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଓ 6ଟି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପିଲାର୍:
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏହି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସରକାର ସେମିକନ୍ 2.0 ଅଧୀନରେ 1,27,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୁରା ଯୋଜନାଟି ମୋଟ 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ୍, ମେସିନାରୀ ଏବଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫାବ୍ରିକେସନ୍, ATMP/OSAT ସୁବିଧା, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସାମିଲ ଅଛି ।
India's semiconductor journey reaches its next milestone with the official launch of the Semicon 2.0 Web Application Portal and the announcement of 12 new project approvals under the Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS). Key Takeaways: 1️⃣ Semicon 2.0 Live: Applications open for Equipment & Materials, Fabs, and Packaging pillars. 2️⃣ ₹77,000+ Cr Approved Investment: ECMS expands upstream, exceeding original targets across production and employment. 3️⃣ Grassroots Impact: 50% of approved ECMS manufacturing units are MSMEs across 16 states. 4️⃣ Strict Quality Focus: A streamlined portal designed to onboard serious technology partners dedicated to India’s long-term ecosystem. Catch the full event stream: https://t.co/XTZB0Qd7Nj #SemiconIndia #Semicon20 #AtmanirbharBharat #DigitalIndia @AshwiniVaishnaw | @SecretaryMEITY | @SushilPal | @SemiconIndia | @PMOIndia— Digital India (@_DigitalIndia) November 6, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲାର୍ 2, 3 ଏବଂ 4 ଅଧୀନରେ ମେସିନ୍, କେମିକାଲ୍ସ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଯୋଗାଣ ସହ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବ । କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜ ଦେଶରେ ହିଁ ମଲ୍ଟି-ଲେୟାର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ଏବଂ କପର୍ ଫଏଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
|AI Updates: Museରେ ଆସିଲା ଭଏସ୍ ମୋଡ୍, Claude ଯୋଡ଼ିଲା ପର୍ସନାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ Geminiର ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍ ହେଲା ଅପଗ୍ରେଡ୍!
ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ MSME ସେକ୍ଟର:
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଯାତ୍ରା କେବଳ ପୁରୁଣା ଆସେମ୍ବଲି ସ୍ତରରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘରୋଇ ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ ୟୁନିଟ୍ ମାଇକ୍ରୋ, ସ୍ମଲ୍ ଏବଂ ମିଡିୟମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ସେକ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ MSME ଅଧୀନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ।
After the successful implementation of first phase of Semicon India Programme (Semicon 1.0), ISM has launched "Semicon 2.0 – Web Application Portal" 🔗https://t.co/GKR9iP5V8Q #viksitbharat #atmanirbharbharat #indiasemiconductormission https://t.co/JWYv8ByNIH— India Semiconductor Mission (@SemiconIndia) November 6, 2026
ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଅତିକମରେ 3ଟି ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାତା ଏବଂ 5ଟି ବଡ଼ କେମିକାଲ୍ ଓ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ଭାରତକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା । ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 39,045 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ହାସଲ ହେବା ସହ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ 7,127ଟି ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
7ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତାର ହେବ ଚିପ୍ ନେଟୱର୍କ:
Launch of Semicon 2.0 – Web Application Portal & Announcement of Approved Applicants under ECMS | @SemiconIndia https://t.co/KRfJ3XZdEZ— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) November 6, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିବା 12 ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ 7ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାରେ NeST ICELR ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, TDConnex (ଚେନ୍ନାଇ), ମଡର୍ଣ୍ଣ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଭୋଲ୍ଟିକ୍ସ ସେମିକନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଭଳି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିସିବି, ହିଟ୍ ସିଙ୍କ ଏବଂ ସେରାମିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି ।
ଏହି ନୂତନ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ECMS ଅଧୀନରେ ମୋଟ ଅନୁମୋଦିତ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 118ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 16ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ରହିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 77,051 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମିଳିତ ବିନିଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋଟ 81,755 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ । ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିପ୍ଳବ ।
At the launch of the Semicon 2.0 Web Application Portal, Union Minister @AshwiniVaishnaw said that today we are making copperfoils, copperclad laminates for PCBs. In a sense, with each programme and each approval we are going deep into the value chain. #SemiconIndustry #Semicon https://t.co/y57TvfwoSG— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) November 6, 2026