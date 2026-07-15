ETV Bharat / technology

ମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କଲା 62,500 କୋଟିର ମେଗା ‘MPMS’ ଯୋଜନା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍‌

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଧାରିକ ଭାବେ 62,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

Cabinet approves Rs 62,500 crore mega 'MPMS' scheme for mobile manufacturing
ମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କଲା 62,500 କୋଟିର ମେଗା ‘MPMS’ ଯୋଜନା (Photo Credit- Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 4:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏକ ନୂଆ Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS)କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏହି ମେଗା ସରକାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ମୋଟ 62,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଶାଳ ବଜେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଦେଶରେ ମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ସହ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ।

କଣ ଏହି MPMS ଯୋଜନା ଏବଂ ଏହାର ବିଶେଷତା?

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ପିଏଲଆଇ (PLI-LSEM) ଯୋଜନାର ଅବଧି ଗତ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ସେହି ସଫଳତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ MPMS ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମୋଟ 5 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ରୁ 2030-31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ସପୋର୍ଟ: ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସରକାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ 2.25% ରୁ 5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ହାରରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (Incentive) ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

ଘରୋଇ ସୋର୍ସିଂ ଲାଭ: ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ମାତା ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍‌ର ପ୍ରମୁଖ ପାର୍ଟସଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ କିଣିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 1.5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋନସ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ମିଳିବ ।

ଭାରତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗଠନ କରିବା, ଏହାର ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଗବେଷଣା (R&D) ପାଇଁ ସରକାର ଅଲଗା ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ 3%ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ।

ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ:

ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମେଗା ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ମୋଟ ମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ 39,000,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ବହୁତ ବଢ଼ାଇଦେବ । ଏହା ସହିତ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 60,000 ନୂଆ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାକିରି କିମ୍ବା ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଅଭିଯାନ ଯୋଗୁଁ 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ପୁରା 7 ଗୁଣ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବଜାର 11 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇସାରିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମାମଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା 99.2% ମୋବାଇଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି । 2025 ମସିହାରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକକ ରପ୍ତାନି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଡିଜେଲ୍ ଏବଂ ହୀରା ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆସିଲା Realme Narzo 100x 5G! ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ ଦାମ୍‌ ରହିଛି ବହୁତ କମ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ ମିଳିବ

ଆପଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା iOS 27 ପବ୍ଲିକ୍ ବିଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଡାଉନଲୋଡ୍‌

ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ିଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅନିଲ ମେନନ୍! ରୁଷର ସୋୟୁଜ୍ ରକେଟ୍‌ରେ ସଫଳତାର ସହ ହେଲା ଐତିହାସିକ ଲଞ୍ଚିଂ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Renault Duster Adventure ଏଡିସନ୍‌, ପ୍ୟାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍ ସହ ଦାମ୍‌ ବହୁତ କମ୍‌

TAGGED:

MOBILE PHONE MANUFACTURING SCHEME
MPMS SCHEME BENEFITS
PIB DELHI CABINET DECISIONS
ମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନା
MPMS SCHEME INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.