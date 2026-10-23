343 କିମି ରେଞ୍ଜ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Ultraviolette X-47 Venom ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀ Ultraviolette ଭାରତରେ ନିଜର ନୂଆ X47 Venom ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 2.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
Published : October 23, 2026 at 3:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାଇ-ପରଫରମାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପରଫରମାନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Ultraviolette ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ମଡେଲ୍ Ultraviolette X-47 Venom ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସୁପର ଇ-ବାଇକ୍କୁ 2.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା କେବଳ ପ୍ରଥମ 5,000 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ବାଇକ୍ର ବୁକିଂ ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଡେଲିଭରି ନଭେମ୍ବର 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍ କମ୍ପାନୀର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ VX-100 100V ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଅଟେ ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଇସ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଭେରିଏଣ୍ଟ ବିବରଣୀ:
କମ୍ପାନୀ ଏହି ସିରିଜ୍ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟ ଚାରିଟି ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଆଇଡିସି (IDC) ପ୍ରମାଣିତ ରେଞ୍ଜ୍ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
|ଭେରିଏଣ୍ଟ
|ଦାମ୍
|ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍
|ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ରେଞ୍ଜ (IDC)
|X47 Venom
|2,65,000 ଟଙ୍କା (ପ୍ରାରମ୍ଭିକ)
|7.5 kWh
|227 କିମି
|X47 Venom+
|3,15,000 ଟଙ୍କା
|7.5 kWh
|227 କିମି
|X47 Recon
|3,75,000 ଟଙ୍କା
|11 kWh
|343 କିମି
|X47 Venom Recon+
|3,99,900 ଟଙ୍କା
|11 kWh
|343 କିମି
ଦମଦାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ଓ ସୁପର ପରଫରମାନ୍ସ:
ଏହି ବାଇକ୍ର ହାଇ-ଏଣ୍ଡ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପାନୀ SRB-11 ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ 11 kWhର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ଆଇଡିସି ପ୍ରମାଣିତ ରେଞ୍ଜ୍ 343 କିମି ରହିଛି । ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର 30 kW (ପ୍ରାୟ 40 bhp)ର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 550 Nmର ସୁପର ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବାଇକ୍ର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 155 km/h ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 5.9 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 km/hର ଦ୍ରୁତ ଗତି ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ବାଇକ୍ର ଓଜନ 180 kg ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ 20 kg ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ଅଟେ । ଏଥିରେ 12 kW ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ବ୍ୟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମୋଡ୍' (Ballistic Mode) ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
Ultraviolette X-47 Venomର ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ରେ ଏଭିଏସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ 'ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁରି' (Light Fury) ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 9,000 rpm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତିରେ ଘୂରିପାରେ । ଏହାର ମୋଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆକାରରେ ଅଧା ଏବଂ ଓଜନରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ହାଲୁକା ହୋଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ବିଶେଷ 'ପାଇରୋ-ଫ୍ୟୁଜ୍' (Pyro-fuse) ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା କୌଣସି ଜରୁରୀ କିମ୍ବା ଗମ୍ଭୀର ତ୍ରୁଟି ସମୟରେ ମାତ୍ର କିଛି ମାଇକ୍ରୋ-ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସର୍କିଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ । ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ IP67 ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Ultraviolette X-47 Venomର ଫିଚର୍ସ:
Ultraviolette X-47 Venomରେ ଏକ 77 GHzର Rear Radar ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 200 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବ । ଏହି ରାଡାର ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ-ସ୍ପଟ୍ ମନିଟରିଂ, ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜ୍ ଆସିଷ୍ଟ, ଓଭରଟେକ୍ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ପଛ କୋଲିଜନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକ୍ରେ 7-ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍, ମ୍ୟାପ୍ଲସ (Mappls) ନେଭିଗେସନ୍, କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ VIOLETTE AI ଆଲର୍ଟ ସୁବିଧା ରହିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ଆଫ୍ଟରବର୍ନର ୟେଲୋ, ଟର୍ବୋ ରେଡ୍, କୋସମିକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେଲର ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଙ୍ଗରେ କିଣିପାରିବେ । କମ୍ପାନୀ ଏହା ସହିତ 8,00,000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେବଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟି କଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।