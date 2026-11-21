ଗେମ୍ସରେ ଜେନେରେଟିଭ୍ AI ପାଇଁ Motherbrain ନାମକ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ୍ କଲା Ubisoft
ଗେମପ୍ଲେ ଏବଂ ଗେମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜେନେରେଟିଭ୍ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକଶିତ କରିବାକୁ Ubisoft ପକ୍ଷରୁ Motherbrain ନାମକ ଏକ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି ।
Published : November 21, 2026 at 8:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେମ୍ ଭିତରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅନୁଭବ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଲୋକପ୍ରିୟ ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀ Ubisoft ନିଜର ଗେମପ୍ଲେ ଏବଂ ଗେମ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଜେନେରେଟିଭ୍ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକଶିତ କରିବାକୁ Motherbrain ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବସିଡିଆରୀ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ନଭେମ୍ବର 19, 2026ରେ ପ୍ରକାଶିତ କମ୍ପାନୀର FY2026-27 ଆର୍ଥିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ଲେଟେଷ୍ଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା Teammates ନାମକ ଏକ AI ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଛରେ ଥିବା ଟିମକୁ ନେଇ Motherbrain ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।
Ubisoftର ଆର୍ଥିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ ସବସିଡିଆରୀ କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି Ubisoftର Creative House ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ବଛା ବଛା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବା । କମ୍ପାନୀର CEO ଏବଂ ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇଭ୍ସ ଗୁଇଲେମଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ Motherbrainର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତାର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲିବା ।
Motherbrain କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ?
Motherbrain ମୁଖ୍ୟତଃ AI ଗେମପ୍ଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର 4ଟି ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କାମ କରିବ । ପ୍ରଥମତଃ, ସ୍ମାର୍ଟ NPCs ତିଆରି କରାଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମେମୋରୀ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କ୍ୟାରେକ୍ଟରମାନେ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, AI ଗେମ୍ ମାଷ୍ଟର ତିଆରି ହେବ, ଯାହା ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏବଂ ଗେମପ୍ଲେ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ ।
ତୃତୀୟତଃ, Teammates ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଉପରେ କାମ ଜାରି ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ AI ସାଥୀମାନେ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ୍ ଶୁଣି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ରଣନୀତି ବଦଳାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର୍ଡ AI ଟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯିବ । ଚତୁର୍ଥତଃ, Ubisoftର Creative Houses ସମେତ ବାହାର କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
କମ୍ପାନୀରେ ଚାଲିଛି ଛଟେଇ; ଗଲା 116 ଜଣଙ୍କ ଚାକିରି
କମ୍ପାନୀରେ ଚାଲିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂଆ ସବସିଡିଆରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର 19, 2026ରେ Ubisoft ନିଜର ମଣ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏବଂ କ୍ୟୁବେକ୍ ସିଟି ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ 116ଟି ପଦବୀ ହଟାଇ ଦେଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଟରୋଣ୍ଟୋ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ 40ଟି ପଦବୀ ଶେଷ କରିଥିଲା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କ୍ଲିଣ୍ଟ ହକିଙ୍ଗଙ୍କ ବିଦାୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା ।
Ubisoftର ଆଗାମୀ ଗେମ୍ସ ତାଲିକା:
ଜେନେରେଟିଭ୍ AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ରଖିବା ସହିତ Ubisoftର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକାଧିକ ଗେମ୍ ରିଲିଜ୍ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ Rayman Legends Retold (ଡିସେମ୍ବର 3, 2026), Tom Clancy's Rainbow Six Tactics, March of Giants, Heroes of Might and Magic IIIର ରିମେକ୍ ଏବଂ Heroes of Might and Magic III: Olden Eraର ଫୁଲ୍ ଭର୍ସନ୍ (2027) ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହାଛଡ଼ା Assassin's Creed Codename Hexe, Far Cryର ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, Splinter Cell Remake, The Division 3 ଓ Beyond Good and Evil 2 ଭଳି ପ୍ରମୁଖ AAA ଗେମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ।