AI ପାଇଁ ଗୁଗଲର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ TPU 8t ଏବଂ 8i ଚିପ୍
TPU 8i ଇନଫେରେନ୍ସ ଏବଂ ରିଜୋନିଂ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବ ଓ ଏକ ଭଲ ଏକ୍ସପରେଏନ୍ସ ମିଳିପାରିବ ।
Published : April 23, 2026 at 8:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲ ଏଆଇ ୱାର୍କଲୋଡ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଚିପସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଅଟୋନୋମସ୍ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ତୀବ୍ର କରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଲାସ ଭେଗାସରେ ଗୁଗୁଲ କ୍ଲାଉଡ୍ ନେକ୍ସଟ୍ 2026 ସମ୍ମିଳନୀରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଅଷ୍ଟମ ଜେନେରେଶନର Tensor Processor Units(TPUs) ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି । ଏଥରକ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିପସ୍ରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, TPU 8t ତାଲିମ ପାଇଁ ଏବଂ TPU 8i ଇନ୍ଫେରେନସ୍ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ଚିପ୍ସ AI ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୋଜନା କରିବା ଏବଂ ବହୁ-ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।
ଗୁଗୁଲ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର ସମୟରେ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ସମ୍ଭାଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାତର ରିଜୋନିଂ ପ୍ଲାନିଂ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଲର୍ନିଙ୍ଗ ପକ୍ରିୟା ଶିଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ପୁରୁଣା ଚିପସ୍ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦିଆଗଲା । TPU 8t ବଡ ମଡେଲଗୁଡିକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାରେ ମାହିର୍ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ମେମୋରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଠିନ ମଡେଲ୍ସ ଏକା ଥରକେ ପ୍ରୋସେସ କରାଯାଇପାରିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ଟ୍ରେନିଂ ସମୟ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ କମି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ।
ସେହିପରି TPU 8i ଇନଫେରେନ୍ସ ଏବଂ ରିଜୋନିଂ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଥାଏ । ଏହା ଲାଟେନ୍ସି ବହୁତ କମ ରଖିଥାଏ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବ ଓ ଏକ ଭଲ ଏକ୍ସପରେଏନ୍ସ ଦେଇପାରିବ । ଏହି ଚିପସ୍ ଗୁଗୁଲ AI Hypercomputerର ଏକ ଅଂଶ ହେବ ଓ ପୂରା ସ୍ଟେକ୍ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରି କହିଛିଯେ ଏହି ହାଇଲି ରେସପନ୍ସିଭ୍ ଏଜେଣ୍ଟିକ ଏଆଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚି ପାରିବ । TPU 8tରେ ହାଇ ଥ୍ରୁପୁଟ୍ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ TPU 8i ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ଚିପ୍ସ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଏହି ବିକାଶ ସହିତ ଏଆଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ମିଳିବ । ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପୁଟିଙ୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଇନ୍ଫ୍ରାସ୍ଟ୍ରକଚ଼ର ବ୍ରେକ୍ଥ୍ରୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏବେ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ ଏରାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଉଛି । ଗୁଗୁଲର ଫୋକସ ହେଉଛି ଇନ୍ଫ୍ରାସ୍ଟ୍ରକଚ଼ର ଏଜେଣ୍ଟସର ନିରନ୍ତର ଲୁପ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପର୍ସ ମାନେ ସହଜରେ ବଡ ବଡ ମଡେଲ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସହାୟତା ସହାୟକ ହେବ । ତେବେ ଗୁଗଲର ଏହି ନୂଆ ଚିପସ୍ ଏଆଇକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାୱରଫୁଲ ଏବଂ ୟୁଜର୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ ।