ଭାରତରେ ବନ୍ଦ ହେଲା କି ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ୍ TVS Star City+, ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରୁ ଗାଏବ ହେଲା ମଡେଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି କାରଣ
'TVS Star City+' ର 'Know More' ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାହା ଏବେ ସିଧାସଳଖ TVS Radeonର ପ୍ରଡକ୍ଟ ପେଜକୁ ନେଇଯାଉଛି ।
Published : November 20, 2026 at 8:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବଜାରର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କମ୍ୟୁଟର ବାଇକ୍ 'TVS Star City+' ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । TVS Motorsର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଥିବା 'Motorcycles' ସେକ୍ସନରୁ ଏହି ବାଇକ୍ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି । ଯଦିଓ TVS Motors ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇକଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟରୁ ହଟିଯିବା ଏହାର ବନ୍ଦ ହେବା ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି । ଏହାଫଳରେ ବାଇକର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । Star City+ ର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏଣିକି ଭାରତୀୟ ଦୁଇଚକିଆ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ Sport ଏବଂ Radeon ଦୁଇଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ କମ୍ୟୁଟର ବାଇକ୍ ରହିବ ।
କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏହି ବାଇକ୍:
TVS Star City+ ୱେବସାଇଟରୁ ହଟିଯିବା ପଛରେ ବାଇକର ସୀମିତ ଚାହିଦା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି । ତେବେ Star City+ର ଉତ୍ପାଦନ କିମ୍ବା ବିକ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 'TVS Star City+' ର 'Know More' ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାହା ଏବେ ସିଧାସଳଖ TVS Radeonର ପ୍ରଡକ୍ଟ ପେଜକୁ ନେଇଯାଉଛି ।
TVS Star City+ ର ଯାତ୍ରା, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଫିଚର:
2014 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା TVS Star City+ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କମ୍ପାନୀର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ରହିଆସିଥିଲା । 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଭାବେ ରୋଟୋ ପେଟାଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ କେବଳ ନୂଆ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଇଞ୍ଜିନରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଫିଚର ଅପଡେଟ୍ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏହା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଇପାରେ ।
TVSର ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବାଇକରେ 109.7ccର ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ET-Fi ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା 7,350rpmରେ 8 bhp ପାୱାର ଏବଂ 4,500rpmରେ 8.7Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଏଥିରେ 4-ସ୍ପିଡ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଶ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ 172 mm, ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷମତା 10 ଲିଟର ଏବଂ ଓଜନ 115 ରୁ 116 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି । ଫିଚର ଭାବେ ଏଥିରେ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ହେଡଲାଇଟ୍ କାଉଲ୍ ପଛରେ ଏକ USB ପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା:
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେବଳ TVSର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରୁ Star City+ ହଟିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍, କାରଣ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।