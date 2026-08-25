ETV Bharat / technology

TVS ଲଞ୍ଚ କଲା iQube MillionR Edition: ମିଳିବ ନୂଆ କଲର୍ ଅପ୍ସନ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍

ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରଟି ମାତ୍ର 4.2 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 82 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିଛି ।

TVS launches iQube Million Edition
TVS ଲଞ୍ଚ କଲା iQube MillionR Edition (Image Credit: TVS Motor Company)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2026 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିଭିଏସ୍ ମୋଟର ଭାରତରେ ତାର iQube ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ରେଞ୍ଜ୍‌କୁ ବଢ଼ାଇ ଏକ ନୂଆ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍ TVS iQube MillionR ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଦେଶରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ (One Million) କଷ୍ଟମର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପୂରଣ ହେବା ଅବସରରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍କୁଟର ଆଣିଛି। ଏହି ମଡେଲ୍‌ଟି iQube 3.5kWh ଭେରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ କଲର୍ ସ୍କିମ୍ ସହିତ କେତେକ କସମେଟିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ TVS iQube MillionR ଏଡିସନ୍‌ର ପ୍ରାଇସ୍ 1,40,138 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ଟିଭିଏସ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ ଯାଇ 5000 ଟଙ୍କାର ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ ଟୋକନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ।

ନୂଆ କଲର୍ ଏବଂ ଅପଡେଟେଡ୍ ଫିଚର୍ସ:

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ MillionR Edition ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏହାର ନୂଆ ‘ଆରୋରା ଗ୍ରୀନ୍’ (Aurora Green) ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ପେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ । ଏହି କଲର୍‌ଟି ନର୍ଦ୍ଦନ ଲାଇଟ୍ସ (Northern Lights) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଟେ । ସ୍କୁଟରରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ‘MillionR’ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଆଇକ୍ୟୁବ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହା ସହିତ ଏହାର ସିଟ୍ କଭର୍ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇ ପ୍ରିମିୟମ୍ କରାଯାଇଛି ।

କେବଳ ଲୁକ୍ ନୁହେଁ, କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କେତେକ ଭଲ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛି । ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ ୟୁଟିଲିଟି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ USB Type-C ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଇଡର୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ । ଏହି ସବୁ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଟରର ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ 32 ଲିଟରରୁ ବଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 35.5 ଲିଟର ହୋଇଯାଇଛି ।

ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଞ୍ଜ୍:

TVS iQube MillionR Edition ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ୍ ଭଳି ସମାନ 3.5kWhର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 145 କିଲୋମିଟରର IDC ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହାର ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଚାର୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କୁଟରଟି ମାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।

ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରଟି ମାତ୍ର 4.2 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ସ୍ପିଡ୍ ଧରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ 82 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିଛି । ରାସ୍ତାରେ ଉତ୍ତମ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଏଥିରେ LED ହେଡ୍‌ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ LED ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସେଟଅପ୍ ମିଳୁଛି ।

ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି:

ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାମଲାରେ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେପରିକି:

  • ରିଭର୍ସ ପାର୍କିଂ ଆସିଷ୍ଟ (Reverse parking assist)
  • ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି (Bluetooth connectivity)
  • ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଭିଗେସନ୍ (Turn-by-turn navigation)
  • ଲାଇଭ୍ କଲ୍ ଏବଂ SMS ଆଲର୍ଟ
  • ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ-ଟୁ-ଏମ୍ପଟି (Distance-to-empty) ସୂଚକ
  • ଜିଓଫେନ୍ସିଂ (Geofencing) ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଥେଫ୍ଟ ଆଲର୍ଟ
  • ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘Crash and Fall alert’ ର ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Honda Rebel 300, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଏହି ଦମଦାର୍ ବାଇକ୍‌ର ଦାମ୍‌

10 ବର୍ଷ ପୂରିଲା UPI: ପୂରା ଦୁନିଆରେ ଭାରତର ଦବ୍‌ଦବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଲେ ସର୍ବବୃହତ କ୍ରାନ୍ତି

ଆସିଲା ସାଓମିର ନିଜସ୍ୱ 'Xring O3' ଚିପ୍‌, ଭାଙ୍ଗିଲା ଆପଲ୍‌ ଓ ସାମସଙ୍ଗର ସବୁ ରେକର୍ଡ

ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍‌କ୍ଷେପଣ କେନ୍ଦ୍ର ! କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି: ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ

TAGGED:

TVS IQUBE MILLIONR EDITION PRICE
TVS IQUBE MILLIONR FEATURES
ଟିଭିଏସ୍ ଆଇକ୍ୟୁବ୍ ମିଲିୟନଆର୍
ELECTRIC SCOOTER UNDER 1 5 LAKH
TVS IQUBE MILLIONR EDITION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.