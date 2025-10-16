ETV Bharat / technology

TVS ଲଞ୍ଚ କଲା ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଡଭେଞ୍ଚର ବାଇକ୍‌ Apache RTX 300, ଦାମ ₹1.99 ଲକ୍ଷ

ଟିଭିଏସ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଡଭେଞ୍ଚର ବାଇକ୍‌ Apache RTX 300କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଡିଜାଇନ ଓ ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ...

TVS Apache RTX 300
TVS Apache RTX 300
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 1:53 PM IST

3 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଜଣାଶୁଣା ବାଇକ୍‌ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟିଭିଏସ ମୋଟର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଂ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଡଭେଞ୍ଚର ବାଇକ୍‌ Apache RTX 300କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଟିଭିଏସର ପ୍ରଥମ ଏପରି ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାହାକି ବିଶେଷ କରି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଓ ଅଫ୍‌-ରୋଡ୍‌ ରାଇଡିଂ ଲାଗି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବଜାରରେ ସିଧାସଳଖ Royal Enfield Scram 440, KTM 250 Adventure ଓ Yezdi Adventure ଭଳି ବାଇକ୍‌କୁ ଟକ୍କର ଦେବ ।

TVS Apache RTX 300: ଡିଜାଇନ ଓ ଲୁକ୍‌

ଆପାଚି RTXର ନାମକରଣ Rally Tourer Extreme ଧାରଣା ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଡିଜାଇନ ସେହି ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଏହି ବାଇକ୍‌ରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଟୁରିଂ ୱିଣ୍ଡସ୍କ୍ରିନ୍, ଡୁଆଲ୍ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ୍‌ ଏବଂ ଏକ ସାର୍ପ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବିକ୍ (ସାମ୍ନା ଭାଗ ପକ୍ଷୀ ଥଣ୍ଟ ପରି) ରହିଛି । ଏହାର ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଟ୍ ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ପଛ ଲଗେଜ୍ ରାକ୍ ସ୍ଥାନ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ।

TVS Apache RTX 300: ଇଞ୍ଜିନ ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ

ଏହି ବାଇକ୍‌ଟି TVSର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ RT-XD4 ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ MotoSoul 2024 ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଏକ 299cc, ୱାଟର/ଅଏଲ-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ଯାହା 35 bhp ଏବଂ 28.5 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହା ଏକ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ଏବଂ ଏକ ବାଇ-ଡିରେକ୍ସନାଲ କ୍ବିକସିଫ୍ଟର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ଏହା 4ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ: ଟୁର୍, ରାଲି, ଅର୍ବାନ୍ ଏବଂ ରେନ୍, ଯାହା ସମସ୍ତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ।

କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ଇଥାନଲ୍-ଆଧାରିତ ଇନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବ । ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମଶାଫ୍ଟ, ଏକ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍-ଚାମ୍ବର କ୍ରାଙ୍କକେସ୍ ଏବଂ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ଅଏଲ ପମ୍ପ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ଯାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଇଞ୍ଜିନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାତ୍ରା କଲେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ସୁଗମ ରହିଥାଏ ।

TVS Apache RTX 300: ବ୍ରେକିଂ ଓ ସସପେନସନ୍‌

ଏହି ବାଇକ୍‌କୁ ଷ୍ଟିଲ୍‌ ଟ୍ରେଲିସ୍‌ (Steel Trellis) ଫ୍ରେମ୍‌ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପଛ ଭାଗରେ ଡାଇ-କାଷ୍ଟ ଆଲୁମିନିୟମ ସ୍ବିଙ୍ଗ ଆର୍ମ ଅଛି । ବାଇକ୍‌ର ସିଟ୍‌ ଉଚ୍ଚତା 835 ମିମି, ଯାହା ବିଶେ କରି ରାଲି ରାଇଡିଂ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରେକିଂ ସେଟଅପ୍‌ରେ 320 ମିମି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡିସ୍କ ଏବଂ 240 ମିମି ରିଅର୍ ଡିସ୍କ ଅଛି । ଏହାର 19-17 ଇଞ୍ଚ ଆଲଏ ଚକଗୁଡ଼ିକ 110/80 ଏବଂ 150/70 ସେକ୍ସନ୍ ଟାୟାର ସହିତ ଆସିଥାଏ ।

TVS Apache RTX 300
TVS Apache RTX 300

ସସପେନସନ୍‌ (ବାଇକ୍‌ରେ ସସପେନସନ୍ ହେଉଛି ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା ଖାଲଖମା ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ଆଘାତକୁ ରୋକେ, ଯାହା ଯାତ୍ରାକୁ ମସୃଣ, ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ)କୁ 41 ମିମି WP ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫର୍କ ଏବଂ ଏକ ମୋନୋ-ଟ୍ୟୁବ୍ ରିଅର୍ ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ । ବାଇକ୍‌ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ 200 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ 180 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ଏବଂ ହାଇୱେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ।

TVS Apache RTX 300: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଫିଚର୍ସ

ଏହି ବାଇକ୍‌ରେ ଏକ ରାଇଡ୍-ବାଏ-ୱେୟାର ଥ୍ରୋଟଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ 4ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ନାଭିଗେସନ୍, ମିଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ କଲ୍ ଆଲର୍ଟ ଭଳି ଫିଚର ସହିତ 5-ଇଞ୍ଚ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ TFT ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ଭାବେ, ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS, ଚକିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡ-ଅନୁକୂଳନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ।

TVS Apache RTX 300
TVS Apache RTX 300

TVS Apache RTX 300: ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓ କଲର ଅପସନ

ଏହା 3ଟି ଭାରିଏଣ୍ଟ ବେସ୍‌ ମଡେଲ୍‌, ଟପ୍‌ ମଡେଲ ଏବଂ BTO (ବିଲ୍ଟ-ଟୁ-ଅର୍ଡର)ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏଥିରେ 5ଟି କଲର ଅପସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କମ୍ପାନୀ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଛି: ପର୍ଲ ହ୍ବାଇଟ୍‌, ୱାଇପର୍‌ ଗ୍ରୀନ, ଲାଇଟନିଂ ବ୍ଲାକ୍‌, ମେଟାଲିକ୍‌, ବ୍ଲୁ ଓ ଟାର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରୋଞ୍ଜ । ଏହାସହିତ କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ସେସୋରୀ ପ୍ୟାକେଜ ଭାବେ GIVI ଟପ୍‌ ବକ୍ସ ଓ ସାଇଡ୍‌ ପାନିଅର୍ସ ଦେଉଛି ।

TVS Apache RTX 300
TVS Apache RTX 300

TVS Apache RTX 300: ଦାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା

ଏହି ନୂତନ ଆଡଭେଞ୍ଚର ବାଇକ୍ (ADV)ର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ₹1.99 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ₹2.29 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । Apache RTX 3ଟି ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟରେ ₹15,000 ଅନ୍ତର ଅଛି । TVS Apache RTX ସିଧାସଳଖ KTM 250 Adventure, Yezdi Adventure ଏବଂ Suzuki V-Strom SX ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ । ତଥାପି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଲଞ୍ଚ ସହିତ, TVS ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରର୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ବଜାରରେ RTX ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଭାରିଏଣ୍ଟଦାମ
ବେସ୍‌₹1,99,000
ଟପ୍‌₹2,14,000
BTO (ବିଲ୍ଟ-ଟୁ-ଅର୍ଡର)₹2,29,000
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା MINI Countryman JCW; ଦାମ ଏତିକି

