ଆମେରିକାରେ AI ନୀତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ 'ସୁପର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫୋର୍ସ', ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜେ କ୍ଲେଟନ୍
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଚିଫ୍ ଜେ କ୍ଲେଟନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ନୂଆ ଏଆଇ ଜାର୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 5, 2026 at 8:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଚିଫ୍ ଜେ କ୍ଲେଟନ ଏବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ନୂଆ ଏଆଇ ଜାର୍ (AI Czar) ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ । ଏହା ସହିତ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ଯାହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ 'ସୁପର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫୋର୍ସ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସୁପର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏହି ନୂଆ କମିଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଆଇର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଏହାର ବିପଦ ଉପରେ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
120 ଦିନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରିପୋର୍ଟ:
ଜେ କ୍ଲେଟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏହି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି କମିଟିକୁ ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବିପଦ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି 120 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆମେରିକା ସରକାର ଏହି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ନେଇ ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ଫୋର୍ସରେ ଜେ କ୍ଲେଟନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଫେଡେରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ କମିଶନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫର୍ଗୁସନ, ପେଣ୍ଟାଗନର ଚିଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଫିସର ଏମିଲ୍ ମାଇକେଲ୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସୋନେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍କଟ୍ କୁପର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
Following the Historic White House Accord on Super Intelligence, where the World's most important Technology Companies came together, and confirmed their responsibilities to the American People, I am announcing the formation of the Super Intelligence Force (SIF). The Super Intelligence Force is tasked with coordinating the effort of the Federal Government to ensure that America continues to lead the World in Super Intelligence, which many say is bigger than the Industrial Revolution, and the Internet, and will protect the interests, and improve the lives, of all Americans. The Super Intelligence Force will coordinate the Federal Government's engagement with Consumers, Public Interest Groups, Religious Organizations, Critical Infrastructure Providers, and Super Intelligence Companies, and will be led by Director of National Intelligence, Jay Clayton, Chairman of the Federal Trade Commission, Andrew Ferguson, Under Secretary of War for Research and Engineering, and Chief Technology Officer, Emil Michael, and Director of the Office of Personnel Management, Scott Kupor, and will report to the President of the United States (ME!), and the Chief of Staff, Susie Wiles. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP ( TS: Oct 4 2026, 8:23 AM ET )— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2026
ଜେ କ୍ଲେଟନଙ୍କ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ:
ଜେ କ୍ଲେଟନ ଆମେରିକାର 18ଟି ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି । ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଚ କମିଶନ (SEC) ର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାନହାଟନରେ ଟପ୍ ଫେଡେରାଲ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ନିଜର ସେନେଟ୍ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କ୍ଲେଟନ ଏଆଇକୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବିପଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏକାସଙ୍ଗେ ସୁଯୋଗ ଓ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ଜରୁରୀ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଡେଭିଡ୍ ସାକ୍ସ ଏହି ପଦବୀରେ ଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଲେଟନଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ।
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ରେଭୋଲ୍ୟୁସନ ଠାରୁ ବଡ଼:
ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସୁପର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ । ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆଣିବ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକାର ଆଗାମୀ ମିଡଟର୍ମ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋର୍ସ ପ୍ରୟାସ କରିବ ।