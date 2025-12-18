ETV Bharat / technology

ଆଇଫୋନ ପରି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ ବି ପଠାଇପାରିବେ ଭଏସମେଲ୍‌; Truecaller ଆଣିଲା ସେବା

ଟ୍ରୁକଲର ଆଣିଲା ନୂଆ ସେବା । ଏବେ ଆଇଫୋନ ପରି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ ମୋବାଇଲରେ ପଠାଇପାରିବେ ଭଏସମେଲ୍‌ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

VOICEMAIL ON ANDROID
VOICEMAIL ON ANDROID (Image Credit: Truecaller)
Published : December 18, 2025 at 6:25 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗ୍ଲୋବାଲ କଲର ଆଇଡି ଓ ବ୍ଲକିଂ ଆପ୍‌ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁକଲର Truecaller ଭାରତରେ Android ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା-ଚାଳିତ ଭଏସମେଲ୍ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ୟୁଜର ଆଇଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପରି ଭଏସମେଲ୍‌ର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ତେବେ ଏହା କେବଳ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ସେଭ୍‌ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ସ୍ପାମ୍ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

Truecaller କହିଛି ଯେ ଏହା ଡିଭାଇସରେ ସିଧାସଳଖ ଭଏସମେଲ୍ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ସେଭ୍‌ କରିବ, ରେକର୍ଡିଂ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ, ୟୁଜରମାନେ ସ୍ପାମ୍ ଫିଲ୍ଟର କରିପାରିବେ, ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗତିକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କଲ୍ ବର୍ଗୀକରଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ । ଭାରତରେ Android ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଦେଶୀ ଭଏସମେଲ୍ ଫିଚର ନାହିଁ । ତଥାପି, Truecaller ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ।

VOICEMAIL ON ANDROID
ଆଇଫୋନ ପରି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଲା ଭଏସମେଲ୍‌ ଫିଚର (Image Credit: Truecaller)

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, Apple 2024ରେ iOS 18 ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଭଏସମେଲ୍ ସେବା ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କଲର୍ ପାଇଁ ଏକ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଏକ ଅଡିଓ ମେସେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟୁଲ୍ ଭାବରେ କାମରେ ଆସିଥାଏ । ଯେହେତୁ ଲାଇଭ୍ ଭଏସମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଏ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମେସେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କଲ୍ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିପାରିବେ ।

12 ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ସମର୍ଥନ

Truecaller ଭଏସମେଲ୍‌ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ବହୁବିଧ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ। ଏହି ଫିଚର ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ମରାଠୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟଲମ, ଗୁଜରାଟୀ, ନେପାଳୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସମେତ 12ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଭଏସମେଲ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୀରବରେ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକ ପଢିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଆପଲ୍ ଲାଇଭ୍ ଭଏସମେଲ୍ ସେବା ପରି, ଟ୍ରୁକଲର୍ ଭଏସମେଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭଏସମେଲ୍ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ ନ କରି କିମ୍ବା ପିନ୍ ମନେ ନ ରଖି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ମେସେଜ୍‌ ରେକର୍ଡ, ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

Truecaller Voicemail: ଖାସ୍‌ କଣ ?

ଟ୍ରୁକଲର ଭଏସମେଲ୍‌କୁ କଲିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟର ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଆପ୍‌କୁ କେବଳ ଏକ କଲର ଆଇଡି ଆପ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଦୈନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ପାମ୍ ଏବଂ ଠକେଇ କଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ଲଢ଼େଇକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଥାଏ । ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ:

  • ଭଏସମେଲ୍ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସେଭ୍‌ କରାଯାଏ
  • ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ସ୍ପାମ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କଲ୍ ବର୍ଗୀକରଣ ।
  • ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ କିମ୍ବା ଧୀର ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
  • ଏଆଇ-ଚାଳିତ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ ଯାହା କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଜେମିନିରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲ Gemini 3 Flash; ଫଟାଫଟ୍‌ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ

