Triumph Tracker 400 ବାଇକ୍ର ଖୁଲାସା; ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତରେ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ
ଟ୍ରାୟମ୍ଫ ମୋଟରସାଇକେଲ ନିଜ 400ସିସି ଲାଇନଅପ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରି ଘରୋଇ ବଜାରରେ ନୂଆ Triumph Tracker 400ର ଖୁଲାସା କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତରେ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ
Published : December 17, 2025 at 4:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରିମିୟମ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ନିର୍ମାତା ଟ୍ରାୟମ୍ଫ ମୋଟରସାଇକେଲ (Triumph Motorcycl) ନୂତନ ଟ୍ରାୟମ୍ଫ ଟ୍ରାକର୍ 400 (Triumph Tracker 400) ବାଇକ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରି ୟୁକେରେ ଏହାର 400ସିସି ଲାଇନଅପ୍ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଏହା କ୍ଲାସିକ୍ ଫ୍ଲାଟ୍-ଟ୍ରାକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ ରେଟ୍ରୋ-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରୋଡଷ୍ଟର ମୋଟରସାଇକେଲ୍ । ଯଦିଓ ସ୍ପିଡ୍ 400 ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, Tracker 400ରେ Thruxton 400ର ସ୍ପୋର୍ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ବହନ କରେ ।
Triumph Tracker 400: ଡିଜାଇନ
ଡିଜାଇନ କଥା କହିଲେ, ଟ୍ରାକର୍ 400 ଏକ ସଫା, ମିନିମାଲିଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ବହନ କରେ । ମୁଖ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସିଟ୍, ଏକ ପତଳା ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଟେଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ ସାମିଲ, ଯାହା ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଲୁକ୍ ଦିଏ । ସାମ୍ନା ଭାଗରେ ଗୋଲ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ଟ୍ରାକର୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍, ସିଟ୍ କାଉଲ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ବଡିୱାର୍କ ପରି ବିବରଣୀ ଏହାର ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ଲୁକ୍କୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ । ମୋଟରସାଇକେଲର ଅଧିକାଂଶ ଉପାଦାନ ଟ୍ରାୟମ୍ଫ ସ୍ପିଡ୍ 400ରୁ ନିଆଯାଇଛି ।
Triumph Tracker 400: ହାର୍ଡୱେର
ଟ୍ରାକର 400 ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପେରିମିଟର ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହାର ସସପେନସନ୍ ଦାୟିତ୍ବ ଉପର-ଡାଉନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଫର୍କ ଏବଂ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍-ଚାର୍ଜଡ୍ ପଛ ମନୋଶକ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ବ୍ରେକିଂ ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଯାହା ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ଦ୍ବାରା ସମର୍ଥିତ । ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ରାସ୍ତା-କେନ୍ଦ୍ରିତ ସହିତ ସଡ୍ 17-ଇଞ୍ଚ ଆଏୟ ଚକ ଉପରେ ଚାଲେ, ଯାହା ଏହାର ଟ୍ରାକର-ପ୍ରେରିତ ଲୁକ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ।
Triumph Tracker 400: ଫିଚର୍ସ
- ଫୁଲ୍ LED ଲାଇଟିଂ
- ସେମି-ଡିଜିଟାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର
- ରାଇଡ୍-ବାଏ-ୱେୟାର ଥ୍ରଟଲ୍
- ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ
- ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ ABS
Triumph Tracker 400: ପାୱାରଟ୍ରେନ୍
ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ 398.15cc, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର, ଲିକ୍ବିଡ୍-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାମିଲ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 9000 rpmରେ ପ୍ରାୟ 41.5bhp ଏବଂ 7500 rpmରେ 37.5Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟମ-ପରିସର ପଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଲିପ୍-ଏଣ୍ଡ-ଆସିଷ୍ଟ କ୍ଲଚ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ।
ଭାରତରେ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ ?
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଲଞ୍ଚ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Triumph Tracker 400 ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଏହାର ଲଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମ୍ଭବ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ GST ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି । ତଥାପି, ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ସଂଶୋଧିତ GST ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ 350cc ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବାଇକ୍ର 350cc ସଂସ୍କରଣ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ ।