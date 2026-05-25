ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Triumph ଦମଦାର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି: ଲଞ୍ଚ ହେଲା Tiger 900ର ଆଲ୍ପାଇନ୍ ଏବଂ ଡେଜର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଓ ଦାମ୍
ଦୁଇଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ରେ ଟ୍ରାଏମ୍ଫର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 888cc ଇନଲାଇନ୍ 3-ସିଲିଣ୍ଡର, ଲିକ୍ୟୁଇଡ୍-କୁଲ୍ଡ T-Plane ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
Published : May 25, 2026 at 3:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ରିଟିଶ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରାଏମ୍ଫ (Triumph Motorcycles) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଦମଦାର୍ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଲାଇନଅପ୍କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଡଲୱେଟ୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର ବାଇକ୍ 'ଟାଇଗର୍ 900' (Tiger 900)ର ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ Alpine Edition ଏବଂ Desert Editionକୁ ଅଫିସିଆଲି ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ମଡେଲ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେଣ୍ଟ୍ ସ୍କିମ୍, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହାର୍ଡୱେର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲଙ୍ଗ-ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁରିଂ ଏବଂ ହାର୍ଡକୋର୍ ଅଫ୍-ରୋଡିଂ କରୁଥିବା ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
Triumph Tiger 900ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ:
ଟ୍ରାଏମ୍ଫ ଟାଇଗର 900 ଆଲ୍ପାଇନ୍ ଏଡିସନ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପକ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକ୍ଟି କମ୍ପାନୀର GT Pro ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ସ୍ନୋଡୋନିଆ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଓ ସାଫାୟାର୍ ବ୍ଲାକ୍ର ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏଜିୟନ୍ ବ୍ଲୁର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହାର୍ଡୱେର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ମାନର Marzocchi Suspension ସହିତ ବାଇକ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଓ ପରଫରମାନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ Akrapovic Silencer/Exhaust ସିଷ୍ଟମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି-ଫିଟେଡ୍ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ Rs 15.35 Lakh ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ବାଇକ୍ଟି କମ୍ପାନୀର ଅଫ୍-ରୋଡ୍ ଫୋକସଡ୍ 'Rally Pro' ମଡେଲ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା ଅର୍ବନ୍ ଗ୍ରେ ଏବଂ ସାଫାୟାର୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସହିତ ସ୍ପୋର୍ଟି ବାଜା ଅରେଞ୍ଜ ହାଇଲାଇଟ୍ସରେ ବେଶ୍ ବୋଲ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି । ଅଫ୍-ରୋଡିଂ ସମୟରେ ବାଇକ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବାର୍ସ (Engine/Tank Guard) ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ Showa Suspension ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ମଡେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ Akrapovic ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଭାରତୀୟ ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ Rs 16.05 Lakh ରଖାଯାଇଛି ।
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ପାୱାର୍ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ରେ ଟ୍ରାଏମ୍ଫର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 888cc ଇନଲାଇନ୍ 3-ସିଲିଣ୍ଡର, ଲିକ୍ୟୁଇଡ୍-କୁଲ୍ଡ T-Plane ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 9,500 RPMରେ 108 hpର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ 6,850 RPMରେ 90Nmର ଦମଦାର୍ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହା 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଏବଂ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱିଆ କ୍ୱିକ୍ସିଫ୍ଟର୍ ସହ ଆସିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ TFT ଡିଜିଟାଲ୍ କନସୋଲ୍, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ସ, କୋର୍ନରିଙ୍ଗ୍ ABS ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଳି ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ ପୂର୍ବଭଳି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।