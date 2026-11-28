ଆସିଲା ନୂଆ Triumph Street Triple 798 Moto2 ଏଡିସନ୍, ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ ମାତ୍ର 1,000 ଟି ବାଇକ୍!
Triumph ଆଣିଲା ନୂଆ Street Triple 798 Moto2 ଏଡିସନ୍ ବାଇକ୍, ଦୁନିଆରେ ତିଆରି ହେବ ମାତ୍ର 1,000 ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ଦାମ୍ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 18.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।
Published : November 28, 2026 at 8:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ ରେସିଂ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ରାଇଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Triumph Motorcycle ଭାଲେନ୍ସିଆ MotoGP ଇଭେଣ୍ଟରେ ନିଜର ନୂଆ 'Triumph Street Triple 798 moto2 Edition' କୁ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ମିଡିଲୱେଟ୍ ନେକେଡ୍ ବାଇକ୍ର ଏକ ଖାସ୍ ଭର୍ସନ, ଯାହାକୁ ରେସିଂ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଦୌଡିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏହାର କେବଳ 1000ଟି ୟୁନିଟ୍ ହିଁ ତିଆରି ହେବ । ଏହି Moto2 ଏଡିସନ୍କୁ 798 RS ମଡେଲ୍ ଆଧାରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭଲ ରାଇଡିଂ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଚେସିସ୍, ସସପେନସନ୍ ଓ ଷ୍ଟାଇଲିଂରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି ।
ନୂଆ 798cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ଜବରଦସ୍ତ ପାୱାର:
ଏହି ବାଇକ୍ରେ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ 798cc, 3-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । 2027ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା Moto2 ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ହିଁ ଏହାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ୍ 133 bhp ପାୱାର ଓ 86 Nm ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରେ । ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର Moto2 ଏଡିସନ୍ରେ ଥିବା 765cc ଇଞ୍ଜିନ୍ 128 bhp ପାୱାର ଓ 80 Nm ଟର୍କ ଦେଇଥାଏ ।
ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସସପେନସନ୍ ଓ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍:
ନୂଆ Moto2 ଏଡିସନ୍ରେ ପୂରା ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁଥିବା 43mmର Ohlins NIX30 ଅପସାଇଡ୍-ଡାଉନ୍ ଫୋର୍କ୍ସ ଲାଗିଛି, ଯାହା 798 RSରେ ମିଳୁଥିବା 41mmର Showa ବିଗ୍ ପିଷ୍ଟନ୍ ୟୁନିଟ୍ ବଦଳରେ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ପଛ ସସପେନସନ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ Ohlins STX46 ପିଗିବ୍ୟାକ୍ ରିଜର୍ଭୟର ଶକ୍ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ RSର ସସପେନସନ୍ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ଅପ୍ସନ୍ ଅଟେ ।
ସେଫ୍ଟି ଓ ବ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ବାଇକ୍ରେ Bremboର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ 'Hypure' 4-ପିଷ୍ଟନ୍ ରେଡିଆଲ୍ କ୍ୟାଲିପର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦୁଇଟି 310mm ଫ୍ଲୋଟିଂ ଡିସ୍କ ସହ କାମ କରେ । ଏହାସହ Moto2 ଏଡିସନ୍ରେ କ୍ଲିପ୍-ଅନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲବାର୍ ଓ ରିୟରସେଟ୍ ଫୁଟପେଗ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହା ରାଇଡରଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବାଇକ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ରାଇଡିଂ ପୋଜିସନ୍ ଦେଇଥାଏ ।
କାର୍ବନ୍ ଫାଇବର୍ ଲୁକ୍ ଓ ସ୍ପେଶାଲ୍ ନମ୍ବରିଂ:
ଡିଜାଇନ୍ ମାମଲାରେ ନୂଆ Moto2 ଏଡିସନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 798 RS ଠାରୁ ପୂରା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହାର ହେଡଲାଇଟ୍ ଚାରିପାଖରେ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ମଡଗାର୍ଡ, ହିଲ୍ ଗାର୍ଡ ଓ ବେଲି ପ୍ୟାନ୍ରେ କାର୍ବନ୍ ଫାଇବର୍ ପାର୍ଟସ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହାଛଡ଼ା ବାଇକ୍ରେ କ୍ଲିୟର-ଫିନିଶ୍ ଥିବା ଆନୋଡାଇଜଡ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍, ଖାସ୍ Moto2 ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ Triumph Performance Yellow ଓ Black ରଙ୍ଗର ହ୍ୱିଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ।
Triumph ଏହି ବାଇକ୍କୁ ଦୁଇଟି କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ଆଣିଛି ପ୍ରଥମଟି Triumph Performance Yellow ଓ Sapphire Black, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି Sapphire Black ଓ Snowdonia White । କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି କଲର୍ରେ 500 ଟି ଲେଖାଏଁ ବାଇକ୍ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ବାଇକ୍ରେ ଅଲଗା ନମ୍ବର ଥିବା ବିଲେଟ୍-ମସିନ୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଟପ୍ ୟୋକ୍ ଲାଗିବ ।
ବିନା କ୍ଲଚ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଗିୟର୍, ମିଳିବ 7-ଇଞ୍ଚ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍:
ଏହି Moto2 ଏଡିସନ୍ରେ 798 ଜେନେରେସନ୍ ସହ ଆସିଥିବା ଅପଡେଟେଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳୁଛି । ବାଇକ୍ରେ ମୋଟ 7 ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ Eco, Rain, Road, Sport ଓ Track ମୋଡ୍ ସହ ଦୁଇଟି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ରାଇଡର୍ ମୋଡ୍ ସାମିଲ ଅଛି । ଅନ୍ୟ ଫିଚର୍ସ ଭାବେ ଏଥିରେ ଲଞ୍ଚ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଫ୍ରଣ୍ଟ-ହ୍ୱିଲ୍ ଲିଫ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ରେକିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଅପ୍ଟିମାଇଜଡ୍ କର୍ଣ୍ଣରିଂ ABS ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣରିଂ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସହ ରିୟର-ହ୍ୱିଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଥିବା ଟ୍ରାୟମ୍ଫର ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍+ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବାଇକ୍ରେ 7-ଇଞ୍ଚର ନୂଆ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ TFT ଡିସପ୍ଲେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ୱାୟାରଲେସ୍ Apple CarPlay ଓ Android Autoକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହାସହ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କର୍ଣ୍ଣରିଂ ଲାଇଟ୍ସ, କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିସେଲେରେସନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା ଏଥିରେ Triumph ର 'Shift Assist' କୁଇକସିଫ୍ଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ମିଳୁଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସରେ ବିନା କ୍ଲଚ୍ ଦବାଇ ଗିୟର୍ ଅପ୍ ଓ ଡାଉନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଦାମ୍ କେତେ ଓ କେବେ ମିଳିବ ଡେଲିଭରି?
କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ Street Triple 798 Moto2 ଏଡିସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଏହାର ଦାମ୍ 15,525 ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 18.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ମେ 2027ରୁ ଡିଲରସିପ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ବାଇକ୍ ଭାରତକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।