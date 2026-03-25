ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ମଡେଲ୍ Triumphର ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍ Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition ଉନ୍ମୋଚିତ
ଏଥିରେ 1200 ସିସିର ବୋନେଭିଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ପାରାଲାଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା 775 RPMରେ 103.5 ବିଏଚପି ପାୱାର୍ ଏବଂ 4250 RPMରେ 112 ଏନଏମ୍ ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରେ ।
Published : March 25, 2026 at 6:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପୀନୀ Triumph Motorcycles ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଖାସ୍ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ଏଥର କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି । ଏହି ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରାୟମ୍ଫ୍ ନିଜର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍, ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ୱିନ୍ 1200 କାଫେ ରେସର୍ ଡିଜିଆର୍ ଏଡିସନ୍(Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition)କୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ବାଇକ୍ ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ବା ୱାନ୍-ଅଫ୍-ୱାନ୍ (One-of-one) ମଡେଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ 2026 ମସିହାର ଡିଜିଆର୍ (Distinguished Gentleman's Ride) ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଟ୍ରାୟମ୍ଫ୍ ଏବଂ ଡିଜିଆର୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 15 ବର୍ଷର ସହଭାଗିତାକୁ ଉଦଯାପନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଇଞ୍ଜନ୍ ସର୍ମ୍ପକରେ ଜାଣିବା ।
ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ:
ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନର ରୂପରେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ଏବଂ କ୍ଲାସିକ୍ । ଏଥିରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହ୍ୟାରିସ୍ ଟ୍ୱିଡ୍ (Harris Tweed) ବ୍ରାଣ୍ଡର ହ୍ୟାଣ୍ଡ-ୱୋଭେନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ରୁ ତିଆରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବାଇକ୍ରେ ଫିଫଟିନ୍ ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଡାପରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନିଭରସାରୀ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ଏକ ନମ୍ବର୍ ବୋର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରାମାଣିକତା ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ କ୍ଲାସିକ୍ ବ୍ରିଟିଶ୍ ରେସିଂ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଲଭର୍ ପେଣ୍ଟ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଲଭର୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ, କ୍ଲିପ୍-ଅନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲବାର୍ସ (Clip-on handlebars), ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏହାକୁ ଏକ ବହୁତ ପ୍ରିମିୟମ୍ କାଫେ ରେସର୍ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି ।
ଇଞ୍ଜନ୍ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ:
ପରଫରମାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ପାୱାରହାଉସ୍ । ଏଥିରେ 1200 ସିସିର ବୋନେଭିଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ପାରାଲାଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା 7750 ଆରପିଏମ୍ ରେ 103.5 ବିଏଚପି ପାୱାର୍ ଏବଂ 4250 ଆରପିଏମ୍ ରେ 112 ଏନଏମ୍ ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରେ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନର 270-ଡିଗ୍ରୀ ଫାୟାରିଂ ଅର୍ଡର୍ ଏବଂ ଲୋ-ଇନର୍ସିଆ କ୍ରାଙ୍କସାଫ୍ଟ (Low-inertia crankshaft) ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଥ୍ରୋଟଲ୍ ରେସପନ୍ସକୁ ବହୁତ କୁଇକ୍ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ ରଖାଯାଇଛି । କାଫେ ରେସର୍ ଅପିଲକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ରେଭ୍ ଲିମିଟକୁ 8000 ଆରପିଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି । ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ ଟ୍ୱିନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଡିସ୍କ୍ ଏବଂ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ଡ କର୍ନରିଂ ଏବିଏସର ସୁବିଧା ମିଳିବ।