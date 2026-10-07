Triumph ଲଞ୍ଚ୍ କଲା 3ଟି ଶସ୍ତା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇକ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ
ଟ୍ରାଇମ୍ଫ ମୋଟରସାଇକେଲ ଭାରତରେ ନୂଆ Triumph Bonneville T40, T40 Black ଏବଂ Bonneville T4 ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 2.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : October 7, 2026 at 3:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ ବଜାରରେ ଦୁଇଚକିଆ ବାହାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Triumph Motorcycle ଏକାସଙ୍ଗେ ତିନୋଟି ଦମଦାର୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଆଇକନିକ୍ ବୋନେଭିଲ୍ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଏବେ 350cc ରେଞ୍ଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ନୂଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ Triumph Bonneville T40, T40 Black ଏବଂ Bonneville T4 ସାମିଲ ରହିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଲାସିକ୍ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।
ନୂଆ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିଂ:
ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତରେ ନୂଆ Triumph Bonneville T4ର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 2.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରିମିୟମ୍ Triumph Bonneville T40 ଏବଂ T40 Blackର ମୂଲ୍ୟ 2.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଟ୍ରାଡିସ୍ନାଲ ଟେଲର୍ଡ୍ରପ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଗୋଲାକାର LED ହେଡ୍ଲାଇଟ୍, କ୍ଲାସିକ୍ ସାଇଲେନ୍ସର୍, ସ୍ପୋକ୍ ହୁଇଲ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ରିୟର ଶକ୍ ଆବଜରଭର ଭଳି ସିଗ୍ନେଚର ଷ୍ଟାଇଲିଂ ବଜାୟ ରହିଛି ।
Triumph Bonneville T40 ମଡେଲ୍ରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ହେରିଟେଜ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟୁ-ଟୋନ୍ ପେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ହାତରେ ପେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ପିନଷ୍ଟ୍ରିପିଂ, କ୍ରୋମ୍ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରଶ୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଇଞ୍ଜିନ କଭର ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହା ଏଜିଆନ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଜନ ହ୍ୱାଇଟ୍, ମେରିଡିଆନ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଟାଞ୍ଜେରିନ ଅରେଞ୍ଜ, ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ଜେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଅନ୍ୟପଟେ T40 Blackକୁ ଅଧିକ ଡାର୍କ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାଟ୍ ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ରେ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ ବ୍ଲାକ୍ ପେଣ୍ଟୱାର୍କ ସହ ବ୍ଲାକ୍ ଇଞ୍ଜିନ କେସିଂ ଏବଂ ଗ୍ଲସ-ବ୍ଲାକ୍ ଆଲୟ ରିମ୍ସ ସହିତ ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍ପୋକ୍ସ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ Triumph T4 ମଡେଲ୍କୁ ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ ବ୍ଲାକ୍, କାର୍ଣ୍ଣିଭାଲ ରେଡ୍ ଏବଂ କମ୍ପିଟିସନ ଗ୍ରୀନ ଭଳି ତିନୋଟି କଲର ଅପ୍ସନରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି ।
ଦମଦାର୍ TR ସିରିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ:
ଏହି ନୂଆ ମୋଟରସାଇକେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରାଇମ୍ଫର ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ-ସିଲିଣ୍ଡର 350cc TR ସିରିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଭର୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ 400 ରେଞ୍ଜ୍ ବାଇକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହି ଦମଦାର୍ ଇଞ୍ଜିନ 7000 rpmରେ 28.6 bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 5500 rpmରେ 31.2 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ ।
କମ୍ପାନୀ ବୋନେଭିଲ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଏହାର ସିଲିଣ୍ଡର ହେଡ୍ରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋ ଏବଂ ମିଡ୍-ରେଞ୍ଜରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ସହଜ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ପରଫରମାନ୍ସ ମିଳିପାରିବ । ଏହି ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକରେ 5ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍—Road, Rain, Eco ଏବଂ ଦୁଇଟି କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ମୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଲିନ୍-ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କର୍ଣ୍ଣରିଂ ABS ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି:
ନୂଆ Triumph Bonneville T40 ଏବଂ T40 Blackରେ କ୍ଲାସିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ସହିତ ଏକ ନୂଆ 4-ଇଞ୍ଚର ଗୋଲାକାର TFT ଡିସପ୍ଲେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ଟ୍ରାଇମ୍ଫ ନାଭିଗେସନ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଫୁଲ୍-ମ୍ୟାପ୍ ନାଭିଗେସନର ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଇଡର୍ସମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲବାର୍ ସୁଇଚ୍ଗିୟର ଏବଂ ଡିସପ୍ଲେ ବ୍ୟବହାର କରି ଫୋନ କଲ୍, ମ୍ୟୁଜିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ରୁଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ୱିଜେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ Triumph Bonneville T4 ମଡେଲ୍ରେ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭିଗେସନ, ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ସ ଏବଂ ଡୁଆଲ-ଚ୍ୟାନେଲ ABS ସହିତ ଏକ କଲର LCD ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି T4 ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଲିନ୍-ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କର୍ଣ୍ଣରିଂ ABS, ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କଷ୍ଟମ୍ ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ସ ଏବଂ USB-C ଚାର୍ଜିଂ ଭଳି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ LED ଲାଇଟିଂ, ଅଟୋ-କ୍ୟାନସେଲିଂ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଇମରଜେନ୍ସି ଡିସେଲରେସନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ USB-C ଚାର୍ଜିଂ ସକେଟ୍ ଭଳି ଜରୁରୀ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି ।