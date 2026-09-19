ETV Bharat / technology

ଏଣିକି ଫୋନକୁ ଆସିବନି ଅଦରକାରୀ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍! ଟ୍ରାଇର ନୂଆ ନିୟମ ପରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ନେବେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ।

ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଟ୍ରାଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Representative image
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 9:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ଅପ୍ରାର୍ଥିତ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ବିରକ୍ତିକର ସ୍ପାମ୍ କଲ୍‌ରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଟ୍ରାଇ (TRAI) ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କମର୍ସିଆଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନିୟମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁସବୁ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ କୌଣସି ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ସ୍ପାମ୍ କିମ୍ବା ଜଙ୍କ୍ କଲ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ଲକଚେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମ ଟେକ୍ କ୍ରଞ୍ଚ୍ (Tech Crunch) ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହି ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

ଟ୍ରୁକଲର ନିୟମ ଉପରେ ଉଠାଇଲା ଆପତ୍ତି:

ଟ୍ରାଇ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ପରିସରଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ କଲର-ଆଇଡି ଏବଂ କଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ନାମ ହେଉଛି ଟ୍ରୁକଲର (Truecaller) । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ଏହି ସଂସ୍ଥାର 35 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରାହକ ରହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରାଇର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ନେଇ ଟ୍ରୁକଲର କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକପାଖିଆ ବିନିମୟ ବା "one-way exchange" ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିରୋଧୀ ବା "anti-competitive" ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି । ଟ୍ରୁକଲରର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତେବେ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଡାଟା ଚାଲିଯିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।

42 ବିଲିୟନ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍‌ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ:

ଭାରତରେ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍‌ର ବିପଦ କେତେ ବ୍ୟାପକ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରୁକଲର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, 2025 ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରାୟ 42 ବିଲିୟନ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍‌ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ବିଶାଳ ସଂଖ୍ୟକ କଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 12 ବିଲିୟନ ଅଯଥା କଲ୍‌କୁ ଟ୍ରୁକଲର ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲା ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ଦାବି କରିଛି । ତେବେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଟେକ୍ କ୍ରଞ୍ଚ୍ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟେଲିକମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ପଠାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ, ସେ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।

ରୋବୋକଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

ଏହା ସହିତ ଟ୍ରାଇ ଅପ୍ରାର୍ଥିତକମର୍ସିଆଲ୍ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଜର ପୁରୁଣା ‘ଟେଲିକମ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ କଷ୍ଟମର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରେଗୁଲେସନ, 2018’ (TCCCPR)ରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ନିୟମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅପ୍ରାର୍ଥିତବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବା Unsolicited Commercial Communications (UCC) କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ସମ୍ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବା । ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ରୋବୋକଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ସିଷ୍ଟମ ଜେନେରେଟେଡ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କଲ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ହେବ । ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଏକ ରୋବୋକଲ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାହା ଜାଣି ନପାରି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ, ତେବେ କଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ଯେ ଏହି କଲ୍‌ଟି ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ରୋବୋ-ଡାୟାଲର ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବିରକ୍ତିଭାବ ବହୁତ କମିଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ମହିନ୍ଦ୍ରାର ନୂଆ XUV 3XO REVX EDGE, 10 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ମିଳିବ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍

TAGGED:

SPAM CALL PROTECTION
SPAM CALL
TRAI
ଟ୍ରାଇ ନୂଆ ନିୟମ
TRUECALLER SPAM CALLS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.