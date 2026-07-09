Truecaller କୁ TRAIର ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: 140 ଏବଂ 1600 ସିରିଜ୍ ନମ୍ବରରୁ ଆସୁଥିବା କଲ୍କୁ ଦେଖାଇବେନି ‘Spam’, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
ଭାରତୀୟ ଦୂରସଞ୍ଚାର ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ (TRAI) ଟ୍ରୁକଲର ଭଳି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ 140 ଏବଂ 1600 ସିରିଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ କଲ୍ରେ ସ୍ପାମ୍ ଲେବଲ୍ ନଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।
Published : July 9, 2026 at 1:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଦୂରସଞ୍ଚାର ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ (TRAI) ଟ୍ରୁକଲର (Truecaller) ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କଲର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ 140 ଏବଂ 1600 ସିରିଜ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ପାମ୍ (Spam) ଲେବଲ୍ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । TRAIର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 140 ସିରିଜ୍ର ବ୍ୟବହାର ଟେଲିମାର୍କେଟିଂ କଲ୍ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 1600 ସିରିଜ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଯେପରିକି ପେମେଣ୍ଟ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ଅଫିସିଆଲ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଇନ୍ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସ୍ପାମ୍ ଭାବେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜରୁରୀ କଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଉଛି ।
ନୂଆ ନିୟମ ଏବଂ କ୍ରାଉଡ୍ ସୋର୍ସଡ୍ ଡାଟାର ସମସ୍ୟା:
ଟେଲିକମ୍ କମର୍ସିଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ କଷ୍ଟମର ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସରେ 2025 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ, ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି କଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ର କଲ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାଗ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥାର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ 140 ସିରିଜ୍ ନମ୍ବରକୁ ସ୍ପାମ୍ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ କ୍ରାଉଡ୍ ସୋର୍ସଡ୍ (crowd sourced) ଡାଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗର କଲ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । TRAIର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅଣ-ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (NBFCs), ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ 2026ର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନୂଆ ନମ୍ବର ସିରିଜ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ କଡ଼ା ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଟ୍ରୁକଲରର ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
Wondering why spam calls have increased SIGNIFICANTLY in India recently? Well, it's actually going to get worse, here’s why:— Rishit Jhunjhunwala (@rishj) July 8, 2026
In late 2025, TRAI enforced businesses to call consumers using 140 (for telemarketing calls) and 1600 (for BFSI companies to make service/transaction… pic.twitter.com/Gy5ykiBxrL
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରୁକଲର TRAIର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ଟ୍ରୁକଲର ସିଇଓ (CEO) ଋଷିତ ଝୁନଝୁନୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ 140 ଏବଂ 1600 ସିରିଜ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 51 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ କଲ୍ର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳେନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପାମ୍ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରୁକଲରକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନାହିଁ । ଟ୍ରୁକଲରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡାଟା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଗତ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ 140 ସିରିଜ୍ର 81 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 1600 ସିରିଜ୍ର 79 ପ୍ରତିଶତ କଲ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 74 ମିଲିୟନ୍ କଲ୍ ମାନୁଆଲି ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଠାରୁ 1600 ସିରିଜ୍ର ଦୈନିକ ବ୍ଲକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସ୍ପାମ୍ ମାର୍କ କରିବା ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଟ୍ରୁକଲର ଏବେ ଏକ "Frequently Blocked" ବ୍ୟାଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିବା ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିବ ।
IT ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ଖୋଜୁଛି TRAI:
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ TRAI କଲର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଆପ୍ ଯେପରିକି Truecaller, Hiya ଏବଂ Whoscall ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବା ଇଣ୍ଟରମିଡିଆରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ (IT Act) ଅଧୀନରେ ଏକ ପ୍ରାଧିକୃତ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ମିଳିବ । TRAI ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପାମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ଡୁ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ (DND) ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଶେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେକ୍ସନ 79ର ସେଫ୍ ହାର୍ବର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରେ ।