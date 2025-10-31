ETV Bharat / technology

ଏବେ କଲ୍‌ ଆସିଲେ ଦିଶିବ ପ୍ରକୃତ କଲର୍‌ର ନାମ; ଆସୁଛି CNAP, ନେଇପାରେ TrueCaller ସ୍ଥାନ

କଲିଂ ନେମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ (CNAP) ହେଉଛି TRAI ଦ୍ବାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ସେବା ଯାହା ରିସିଭରଙ୍କ ଫୋନରେ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ କଲରଙ୍କ ନାମ ଦେଖାଇବ ।

CNA
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଫଟୋ (Image Credit: IANS)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ (TRAI) ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ (DoT)ର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯାହା ଦ୍ବାରା ରିସିଭରଙ୍କ ଫୋନରେ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ କଲରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସର୍କଲରେ CNAP (କଲର ନେମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍) ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।

ଜଣାଶୁଣା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ଦୂରସଂଚାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନେ କେବଳ ଏକ ଫୋନ ନମ୍ବର ବଦଳରେ କଲରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ପାମ୍ ଏବଂ ଠକେଇର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାୟାଉଛି ।

କଣ CNAP ଫିଚର ?

ଏହି ଫିଚରକୁ କଲିଂ ନେମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ (CNAP) କୁହାଯାଏ, ଯାହା ସିମ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା କଲରଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରିବ । ଏହା Truecaller, Hiya, Whoscall ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍ସ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । CNAP ଫିଚର TRAI ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସେବା ହେବ ଯାହା ଏହାର ମୌଳିକ ଟେଲିକମ ସେବା ସହିତ, ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ତାଙ୍କର ନାମ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ।

କେମିତି କାମ କରିବ CNAP ?

CNAP କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ ଅପରେଟର Airtel, Reliance, Jio ଏବଂ Vodafone Idea (Vi)ମାନେ ଏକ ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ରହିବ । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା କଲ୍ ଉଠାଇବେ, ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଲରଙ୍କ ନାମ ଆଣି ରିସିଭରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ।

Truecallerଠାରୁ କିପରି ଅଲଗା CNAP ?

  • CNAP ହେଉଛି ଏକ କଲର ଆଇଡି ସେବା ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର ନାମ ଦେଖାଏ, ଯାହା Truecaller ସହିତ ସମାନ । ତଥାପି ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉି ସେମାନଙ୍କର ଡାଟା ଉତ୍ସ, ସଠିକତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନ ପଦ୍ଧତି ।
  • ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଥା କହିଲେ, CNAP ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ ଗ୍ରାହକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫୋରମ୍ (CAF)ରୁ ଆସୁଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ସେପଟେ Truecaller ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ତାଲିକାରୁ କଲର୍ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ ।
  • ଏହା ୟୁଜରଙ୍କ ଡାଟାବେସର ସଠିକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, କାରଣ CNAP ଡାଟାବେସ୍‌ରେ ଥିବା ସୂଚନା Truecaller ତୁଳନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ । କାରଣ CNAPର ୟୁଜରଙ୍କ ଡାଟା ସରକାର-ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେତେବେଳେ Truecallerର କ୍ରାଉଡସୋର୍ସଡ୍ ସୂଚନା କେତେକ ସମୟରେ ଭୁଲ, ଭ୍ରାମକ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସେଭ୍‌ ହୋଇଥିବା ଭୁଲ୍‌ ନାଁକୁ ଦେଖାଇପାରେ ।
  • CNAP ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱର୍କରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ Truecallerକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
  • ଯେହେତୁ CNAPକୁ କଲରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଏହା କେବଳ ଏକ ମୌଳିକ ସ୍ତରର ଠକେଇ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ Truecallerରେ ମିଳୁଥିବା ସ୍ପାମ୍ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଅବରୋଧ କରିବା ଭଳି ଉନ୍ନତ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକର ଏଥିରେ ଅଭାବ ରହିଛି ।
  • CNAP ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ମୋବାଇଲରେ ଅନ୍‌ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଚର । ଅର୍ଥାତ ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ତାଙ୍କର ନାମ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ସେ ତାହା କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ Truecaller ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ତାଲିକା ସମେତ ଆପ୍‌ର ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ରାଜି ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ।
  • CNAP ଫିଚର ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ Truecaller ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

କେବେ ରୋଲଆଉଟ୍‌ ହେବ CNAP ?

CNAP ଫିଚରକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ DoT ଦ୍ବାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଫିଚରର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସଂସ୍କରଣ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଖାଲି କରିପାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଏବେ ଆସୁଛି ଅଧିକ APK ଫାଇଲ

