Fortuner ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସର୍ପ୍ରାଇଜ୍: ଟୋୟୋଟା ଆଣିଲା ନୂଆ Leader Edition, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ଟୋୟୋଟା କିର୍ଲୋସ୍କର ମୋଟର ଭାରତରେ ଏହାର ପପୁଲାର୍ SUV ଫର୍ଚ୍ୟୁନରର ନୂଆ 2026 Leader Edition ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 36.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : October 9, 2026 at 8:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ପ୍ରମିୟମ SUV କଥା ଆସିଲେ ଏସୟୁଭି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଉଛି Toyata Fortuner । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ଚୁନର ଏକ ନୂଆ ଅବତାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଫର୍ଚୁନରର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ 'Leader Edition' ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ନୂଆ ଏଡିସନ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କସମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୟାବିନ୍ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଏଡିସନ୍ର ବୁକିଂ ଅକ୍ଟୋବର 12, 2026 ତାରିଖରୁ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଡିଲରସିପ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ଲିଡର୍ ଏଡିସନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭାରିଏଣ୍ଟସ୍:
ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତରେ 2026 Toyota Fortuner Leader Editionର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 36.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ୍କୁ କେବଳ 4x2 (ଟୁ-ହ୍ୱିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍) କନଫିଗୁରେସନ୍ରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଏହା ମୋଟ ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ 4x2 ମାନୁଆଲ୍ (MT) ମଡେଲ୍ର ଦାମ୍ 36.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 4x2 ଅଟୋମେଟିକ୍ (AT) ଭାରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍ 38.72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭର୍ସନ ପ୍ରାୟ 2.21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଟେ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁପର ହ୍ୱାଇଟ୍, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପର୍ଲ ଏବଂ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଭଳି ତିନୋଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର ଅପ୍ସନରେ ମିଳିବ ।
ବୋଲ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍-ଆଉଟ୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍:
ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ୍ କାର୍ର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଲୁକ୍କୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ ସିଗ୍ନେଚର ବ୍ଲାକ୍ ମେସ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଓ ସିଲଭର୍ ଟ୍ରିମ୍ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବମ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କାର୍ର ବୋନେଟ୍ ଉପରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ 'FORTUNER' ବ୍ୟାଜିଂ ବା ହୁଡ୍ ଏମ୍ବଲେମ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 18-ଇଞ୍ଚର ଗ୍ଲସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ ହବ୍ କ୍ୟାପ୍ସ, ବଡି-ସାଇଡ୍ ମୋଲ୍ଡିଂ, ବ୍ଲାକ୍ ରିୟର ଡୋର୍ ଗାର୍ନିସ, ବ୍ଲାକ୍ ଫିନିସର ଆଣ୍ଟେନା ଏବଂ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଡୁଆଲ-ଟୋନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରୁଫ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ରେଗୁଲାର୍ ମଡେଲ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରୁଛି ।
ପ୍ରମିୟମ କ୍ୟାବିନ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ:
କାର୍ର ଇଣ୍ଟେରିୟରକୁ ଅଧିକ ଲଗ୍ଜୁରିୟସ୍ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଡୁଆଲ-ଟୋନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ମେରୁନ୍ ସିଟ୍ ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ କଲରର ଡୋର୍ ଟ୍ରିମ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଏବଂ ଇଲୁମିନେଟେଡ୍ ସ୍କଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ସ ବା ଡୋର୍ ସିଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅଟୋ-ଫୋଲ୍ଡିଂ ORVMs (ଆଉଟ୍ସାଇଡ୍ ରିୟର ଭିଉ ମିରର୍ସ) ଏବଂ ଟାୟାର ପ୍ରେସର୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (TPMS) ଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଟୋୟୋଟା ଏହି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଓନରସିପ୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ଭାବେ 5 ବର୍ଷର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରୋଡ୍ସାଇଡ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ବା 1,00,000 କିଲୋମିଟରର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ ।
Limited Editionର ଇଞ୍ଜିନ୍:
ଟେକ୍ନିକାଲି ଏହି ଗାଡ଼ିର ମେକାନିକାଲ୍ ଲେଆଉଟ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହା ପୂର୍ବ ଭଳି କମ୍ପାନୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ 2.8-ଲିଟର, ଫୋର୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଟର୍ବୋଚାର୍ଜ୍ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ସର୍ବାଧିକ 204 hp ପାୱାର ଏବଂ 500 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ । ସେହିପରି 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ପେୟାର୍ ହେଲେ ଏହାର ଟର୍କ ଆଉଟପୁଟ୍ 420 Nm ରହିଥାଏ । ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବୋଲ୍ଡ ଏଡିସନ୍ର ଲଞ୍ଚ୍ ଭାରତୀୟ ଏସୟୁଭି ମାର୍କେଟରେ ଟୋୟୋଟାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।