ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ Flex Fuel E85 ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସହ ଆସିଲା 2026 Innova Hycross Facelift, ଜାଣନ୍ତୁ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍
Toyota Kirloskar Motor ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ MPV Innova Hycrossର ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ପେଟ୍ରୋଲ୍ GX ଭାରିଆଣ୍ଟର ଦାମ୍ 19.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : November 25, 2026 at 7:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Toyota Kirloskar Motor (TKM) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ MPV Innova Hycrossର ଅପଡେଟେଡ୍ ଭର୍ସନ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଭାବେ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ Flex Fuel E85 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଯାନ ବନାଇଛି । ଏଥିରେ ନୂଆ ବାହାର ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଫିଚର୍ସ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।
ଲଞ୍ଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ Toyota Indiaର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ମାସାକାଜୁ ୟୋଶିମୁରା କହିଛନ୍ତି ଯେ Innova Hycrossର ନିର୍ମାଣ ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସ୍ଥିତ କମ୍ପାନୀର ବିଦାଡି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କରାଯିବ ।
Toyota Innova Hycross faceliftର ଦାମ୍, ଭାରିଆଣ୍ଟ ଏବଂ କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍
Toyota Innova Hycross ଫେସଲିଫ୍ଟ ଚାରୋଟି ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଆସିଛି: G, GX, VX ଏବଂ ZX । ସମସ୍ତ ଟ୍ରିମ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ୍ ଅଟେ, ଯାହାର ନାଁ Flex Hybrid Electric ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ GX ମଡେଲ୍ ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ Flex Hybrid ଇଞ୍ଜିନରେ ବିକ୍ରି ହେବ ।
Innova Hycross ଫେସଲିଫ୍ଟର G ଭାରିଆଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦାମ୍ 19.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଥିବା ବେଳେ ZX ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ଏହାର ଦାମ୍ 31.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି । ଏହା ପାଞ୍ଚଟି କଲର୍ ଅପ୍ସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ Super White, Platinum White Pearl, Silver Metallic, Attitude Black Mica ଏବଂ Blackish Ageha Glass Flake ସାମିଲ ଅଛି ।
|ଭାରିଆଣ୍ଟ
|ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟାଇପ୍
|ଦାମ୍ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)
|G
|Flex Hybrid Electric
|19,99,000 ଟଙ୍କା
|GX
|Flex Hybrid Electric
|23,99,000 ଟଙ୍କା
|Gasoline
|19,59,000 ଟଙ୍କା
|VX
|Flex Hybrid Electric
|28,79,000 ଟଙ୍କା
|ZX
|Flex Hybrid Electric
|31,99,000 ଟଙ୍କା
Toyota Innova Hycross faceliftର ଡିଜାଇନ୍
ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ନୂଆ Hycrossକୁ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଲୁକ୍ ମିଳିଛି । ଏହି MPVର ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଡେ-ଟାଇମ୍ ରନିଂ ଲାଇଟ୍ସ (DRLs) ସହିତ ନୂଆ LED ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା Toyota Taisorରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଭଳି ଅଟେ । ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ରିଲ୍ Hiluxରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଆକୃତିର ଏୟାର ଇନଲେଟ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଯାଇଛି ।
ଫେସଲିଫ୍ଟ ଭର୍ସନର ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ ବଡ଼ ଡୋର୍, ଗ୍ଲାସ୍ ଏରିଆ ଏବଂ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ପଛ ପଟେ ସୀମିତ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡବଲ୍-ଷ୍ଟାକ୍ଡ ଟେଲଲାଇଟ୍ସ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଏହା ସହିତ ସଂଶୋଧିତ ରିୟର ବମ୍ପର ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି ।
Toyota Innova Hycross faceliftର ଫିଚର୍ସ
ଏହି MPVର ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ଭଳି ସମାନ ଲେଆଉଟ୍ ରଖାଯାଇଛି, ତେବେ ଗାଡ଼ିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ 12.3-ଇଞ୍ଚ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ସହିତ ଏକ ନୂଆ 12.3-ଇଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ମିଳୁଛି । ଏହାର ଟ୍ରିମ୍ ଇନସର୍ଟ ଏବଂ ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି ।
ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ଭଳି ଗ୍ରାହକମାନେ ବଛା ବଛା ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସିଟ୍ ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଡୁଆଲ୍-ଜୋନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ମେମୋରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ 8-ୱେ ପାୱାର-ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍, ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ସ (ହାଇବ୍ରିଡ୍), ସବୱୁଫର ସହିତ 9-ସ୍ପିକର JBL ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ପାୱାର୍ଡ ଅଟୋମାନ୍ ସିଟ୍ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପଡେଟେଡ୍ Hycrossରେ Toyota Safety Sense ADAS ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରିୟର କ୍ରସ୍-ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଲର୍ଟ, ଲେନ୍ କିପ୍ ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ ରାଡାର-ଆଧାରିତ ଡାଇନାମିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସାମିଲ ଅଛି । ସମସ୍ତ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ଛଅଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
Toyota Innova Hycross faceliftର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍
ନୂଆ Hycross ରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ 2.0-ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ 2.0-ଲିଟର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଭାରିଏବଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ (CVT) ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ।