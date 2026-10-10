ଖୁବଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆସିବ Toyota Glanza ଫେସଲିଫ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିବ ଡିଜାଇନ୍
ଟୋୟୋଟା ଗ୍ଲାଞ୍ଜା ଫେସଲିଫ୍ଟର ନୂଆ ଟିଜର ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ, ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏହି ଦମଦାର କାର୍ ।
Published : October 10, 2026 at 8:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟୋୟୋଟା କିର୍ଲୋସ୍କର ମୋଟର ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରିମିୟମ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ 'Toyota Glanza'ର ନୂଆ ଫେସଲିଫ୍ଟ ଭର୍ସନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲର ଏକ ଟିଜର ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଡ଼ିର ଡିଜାଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି କାର୍ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ଏକ୍ସଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟିଜର ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ Glanza ଫେସଲିଫ୍ଟର ସାମ୍ନା ଭାଗରେ ଏକ ନୂଆ ମେଶ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗ୍ରିଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏଥିରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରିଲ୍ ଉପରେ ଥିବା ଟୋୟୋଟା ଲୋଗୋକୁ ଏବେ ବୋନଟ୍ (Bonnet)ର ସାମ୍ନା ଭାଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ପୁରୁଣା ମଡେଲରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବଦଳରେ ଏଥିରେ ନୂଆ ଆୟତାକାର LED ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ମାରୁତି ବଲେନୋ ଫେସଲିଫ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଗାଡ଼ିର ପଛ ଭାଗର ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଟିଜରରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏବଂ ଫିଚର୍ସ:
ନୂଆ Glanzaର କ୍ୟାବିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ପୂର୍ବଭଳି ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡ଼ାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଏଥିରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍, କୁଲ୍ଡ ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳିପାରେ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ନୂଆ ମଡେଲରେ Level-2 ADAS (ଆଡଭାନ୍ସଡ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍) ସୁବିଧା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏଥିରେ ଅଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଅଟୋନୋମସ୍ ଏମରଜେନ୍ସି ବ୍ରେକିଂ, ଲେନ୍-କିପ୍ ଆସିଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ହାଇ-ବିମ୍ ଆସିଷ୍ଟ୍ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହେଡସ୍-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ (HUD), ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ୱାୟରଲେସ୍ ଆପଲ୍ କାର୍ପ୍ଲେ ଓ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା 9-ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ପାୱାର:
ବର୍ତ୍ତମାନର Glanzaରେ 1.2-ଲିଟର 4-ସିଲିଣ୍ଡର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲରେ ମାରୁତି ବଲେନୋ ଭଳି 1.2-ଲିଟର 3-ସିଲିଣ୍ଡର Z-Series ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ 81 bhp ପାୱାର ଏବଂ 112 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ବେଳେ CNG ମୋଡ୍ରେ 69 bhp ପାୱାର ଏବଂ 102 Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ AMT ଗିୟରବକ୍ସର ବିକଳ୍ପ ମିଳିପାରେ ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ Toyota Glanzaର ପେଟ୍ରୋଲ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 6.73 ଲକ୍ଷରୁ 9.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ସେହିପରି CNG ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 8.49 ଲକ୍ଷରୁ 9.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ନୂଆ ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲରେ ଅନେକ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ଦାମ୍ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି କାର୍ E, S, G ଏବଂ V ଟ୍ରିମ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।