ପ୍ରିମିୟମ ବାଇକ୍ ଲଭରଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର; ନୂଆବର୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ଟପ୍-3 ବାଇକ୍
ଯଦି ଆପଣ ମହଙ୍ଗା ବାଇକ୍ ଚଲାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 3ଟି ନୂଆ ବାଇକ୍ । କଣ କଣ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 26, 2025 at 8:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କପଡ଼ା ପରି ସବୁକିଛି ନୂଆରୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । କେହି ନୂଆ ଘର କିଣନ୍ତି, କେହି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ମଟର । ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି କଥା କହିବା, ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝି ଯାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ବି ନୂଆବର୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରିମିୟମ ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ 3ଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ BMW ବି ସାମିଲ ।
ଭାରତରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭାରତୀୟ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ବଜାର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । 2025ରେ ଅନେକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ BMWର ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତରୀୟ ଆଡଭେଞ୍ଚର ବାଇକ୍ ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେମ ପ୍ଲେଟ୍ ବୁଲେଟ୍ର ଏକ ବଡ଼ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ସେହି ସମୟରେ ନର୍ଟନ୍ (Norton) ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନେତୃତ୍ବ ଏବଂ TVSରୁ ମିଳିଥିବା ଲାଭ ସହିତ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ 2026 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା 3ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
1. BMW F 450 GS
BMW G 310 GS ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଜର୍ମାନ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା BMW Motorradର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କୌଣସି ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତରୀୟ ADV ବାଇକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଗାମୀ BMW F 450 GS ଲଞ୍ଚ କରି ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି । EICMA 2025ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମଧ୍ୟମ ଓଜନ ADVର ଉତ୍ପାଦନ ଚେନ୍ନାଇର TVS ମୋଟର କମ୍ପାନୀର ହୋସୁର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ।
ଇଞ୍ଜିନ କଥା କହିଲେ, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଭାବରେ ବିକଶିତ 420cc, ସମାନ୍ତରାଳ-ଟ୍ବିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତରୀୟ ରେଞ୍ଜର ଆଧାର ଗଠନ କରିବ । BMW F 450 GS କନସେପ୍ଟ ମଡେଲର ଅନେକ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ସଙ୍କେତକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ X-ଆକୃତିର କ୍ବାଡ୍-LED DRL ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସିଲୁଏଟ୍ ସାମିଲ ।
ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେବ, କିନ୍ତୁ BMW ଏକ କ୍ବିକସିଫ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହା, ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଇଜି ରାଇଡ୍ କ୍ଲଚ୍ ସହିତ ମିଶି କ୍ଲଚ୍ ଚଲାଇବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବ । ଏହି ବାଇକ୍ KYBରୁ ପାଇଥିବା ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ସସପେନସନ୍ ସହିତ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ । ଏହା ଟ୍ୟୁବଲେସ୍, ଡୁଆଲ୍-ପର୍ପଜ୍ ଟାୟାର ସହିତ ସଡ୍ 19/17-ଇଞ୍ଚ କ୍ରସ୍ପୋକ୍ ଚକ ଉପରେ ଚାଲେ।
2. Royal Enfield Bullet 650
ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ବୁଲେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଯାହାକି ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାମକୁ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ-ଯୁଗ୍ମ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଫେରାଇ ଆଣୁଛି । କମ୍ପାନୀ ଇଟାଲୀର ମିଲାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ EICMA 2025 ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏହାର ପରିଚିତ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ଶୈଳୀକୁ ବଜାୟ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିବ । ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ 350 cc ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଛି ଚାହାଁନ୍ତି ।
ଇଞ୍ଜିନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Royal Enfield Bullet 650 ସମାନ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ 647.9cc ଏୟାର/ତେଲ-କୁଲ୍ଡ ପାରାଲାଲ-ଟ୍ବିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ଯାହା ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଏବଂ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ GTକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନଟି 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ 46 bhp ଏବଂ 52 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲେ, ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଏକ ସ୍ମୁଥ୍ କ୍ରୁଜର ଭାବରେ ବୁଲେଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଟ୍ୟୁନିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ମୋଟରସାଇକେଲଟି 18-ଇଞ୍ଚ ତାର-ସ୍ପୋକ୍ ଚକରେ ଚଲାଇବ, ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫର୍କ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ ସକ୍ ଏହାର ଫ୍ରେମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ । ବ୍ରେକିଂ ଲାଗି ଏହାର ଆଗ ଭାଗରେ 320 ମିମି ଡିସ୍କ ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ 300 ମିମି ଡିସ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହାକୁ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ।
3. Norton Atlas
ଜଣାଶୁଣା ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନର୍ଟନ ମୋଟରସାଇକେଲ, ସମ୍ପ୍ରତି ଟିଭିଏସ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଆଗାମୀ ନୂତନ ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି ଯାହା 2026ରେ ବଜାରକୁ ଆସିବ । ଏହାର ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେବା ପାଇଁ, ନର୍ଟନ ଜୁନ-ଜୁଲାଇ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଏହାର ଆଗାମୀ Norton Atlas ADV ଲଞ୍ଚ କରିବ
ଏହା ଭାରତରେ TVSର ହୋସୁର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ନର୍ଟନର ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ରେଞ୍ଜରେ ପ୍ରବେଶ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ନର୍ଟନ ଆଟଲାସ 585 ସିସି, ସମାନ୍ତରାଳ-ଟ୍ବିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ବାରା 270-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଚାଳିତ ହେବ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ଏବଂ କ୍ବିକସିଫ୍ଟର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 50 bhp ଏବଂ 55 Nm ପିକ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ।
ନର୍ଟନ ଆଟଲାସ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟଟି GT । ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲରେ 19/17-ଇଞ୍ଚ କ୍ରସ୍-ସ୍ପୋକ୍ ଚକ ସେଟଅପ୍ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ GT ହେଉଛି 17-ଇଞ୍ଚ ଚକ ସହିତ ଏକ ଟୁରିଂ-ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ । ସସପେନସନ୍ USD ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଫୋର୍କ୍ସ ଏବଂ ଏକ ପଛ ମନୋଶକ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଏହାର ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍-ସକ୍ଷମ TFT କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍, ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର ସାମିଲ ।