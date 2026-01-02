ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ଟପ୍-6 କାର; ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ କିଏ
ବର୍ଷ 2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମାସ ଜାନୁଆରୀରେ ଅନେକ କାର ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : January 2, 2026 at 3:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନୂଆବର୍ଷ 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଅଟୋମୋବାଇଲ ନିର୍ମାତାମାନେ ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ କାର ନିର୍ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ପାଦ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଘରୋଇ କାର ନିର୍ମାତା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଓ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏଥିରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ 4ଟି ମଡେଲ୍ (ଗୋଟିଏ EV ସହିତ) ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହା ସହିତ, ଘରୋଇ କାର ନିର୍ମାତା ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ପ୍ରଥମ EV ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହି ତାଲିକାରେ Kia India ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କମ୍ପାନୀ ନୂତନ ପିଢ଼ିର Kia Seltos ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, Nissan ଏବଂ Renault ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ପରେ Renault ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ନାମ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛି ।
1. Mahindra XUV 7XO
ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: 5 ଜାନୁଆରୀ, 2026
ଏହି ପ୍ରିମିୟମ SUV ଯାହା ମୂଳତଃ Mahindra XUV700 ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଜାନୁଆରୀରେ Mahindra XUV 7XO ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ₹14.00 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ₹25.00 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ମହିନ୍ଦ୍ରାର ପ୍ରମାଣିତ 2.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ 2.2-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ହେବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 200hp ଏବଂ 185hp ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ।
Mahindra XUV 7XO ଡିଜେଲରେ ଅଲ୍-ହ୍ବିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ଟର୍କ-କନଭର୍ଟର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାମିଲ । Mahindra XUV 7XOର ପ୍ରମୁଖ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ Mahindra XEV 9e ଏବଂ 9S ପରି ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ଆଗ ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ପାୱାରଡ୍ 'ବସ୍' ମୋଡ୍, ଏକ ଦୁଇ-ସ୍ପୋକ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ଏବଂ ହାରମାନ କାର୍ଡନ୍ ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଜାଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ 7XOକୁ XUV700 ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
2. Tata Harrier ଓ Safari ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ
ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ
ନୂତନ ଟାଟା ସିଏରାରେ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ନୂତନ 1.5-ଲିଟର 'ହାଇପେରିଅନ୍' ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବେ ଟାଟା ହାରିଅର ଏବଂ ସଫାରିରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଉଭୟ ଯାନରେ, ଏହି ଚାରି-ସିଲିଣ୍ଡର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନର ଆଉଟପୁଟ୍ 170 hp ଏବଂ 280 Nm ଟର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା 6-ସ୍ପିଡ୍ ଟର୍କ-କନଭର୍ଟର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ।
ନୂତନ ଟାଟା ହାରିଅର ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ₹13.00 ଲକ୍ଷରୁ ₹24.50 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ସଫାରି ପେଟ୍ରୋଲ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹14.00 ଲକ୍ଷରୁ ₹25.50 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ । ଏହି SUV ଗୁଡ଼ିକର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ଭାରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ 14.5-ଇଞ୍ଚ QLED ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍, ଆଗ ଏବଂ ପଛ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ 'ୱାଶର୍' ଫଙ୍କସନ୍, ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ IRVM ଏବଂ ଏକ 10-ସ୍ପିକର୍ JBL ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଏ ।
3. Tata Punch Facelift
ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା
ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଟାଟା ପଞ୍ଚ୍ ଫେସଲିଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹6.00 ଲକ୍ଷରୁ ₹9.50 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଟାଟା ପଞ୍ଚ୍ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଚ EVରୁ କିଛି ଡିଜାଇନ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ସୁବିଧା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଫିଚର ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । 2026 ଟାଟା ପଞ୍ଚ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 1.2-ଲିଟର ତିନି-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ରହିବ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 88hp ପାୱାର ଏବଂ 115Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ଏବଂ ଏହା 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା 5-ସ୍ପିଡ୍ AMT ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ।
4. Nissan Gravite
ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା
ଜାପାନୀ କାର ନିର୍ମାତା ନିସାନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ MPV ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂତନ ନିସାନ୍ ଗ୍ରାଭିଟାସ୍ CMF-A+ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିର୍ମିତ ହେବ, ଯାହା Renault Triberକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି କାରର ମୂଲ୍ୟ ₹6 ଲକ୍ଷରୁ ₹9 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ନିସାନ ଗ୍ରାଭାଇଟ୍ର ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ Renault Triberକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିବା ସମାନ 1.0-ଲିଟର, ତିନି-ସିଲିଣ୍ଡର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ସାମିଲ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 72 hp ଏବଂ 96 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଗିଅରବକ୍ସ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ 5-ସ୍ପିଡ୍ AMT ସାମିଲ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
5. New Generation Renault Duster
ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: ଜାନୁଆରୀ 26
Renault ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ Renault Dusterର ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା । ଏବେ, କମ୍ପାନୀ ନାମଫଳକକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂତନ ପିଢ଼ିର Renault Duster 2026 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଏକ ନୂତନ ଅବତାରରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ନୂତନ Renault Dusterର ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ 156hp 1.3-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯାହା ଗ୍ଲୋବାଲ୍-ସ୍ପେକ୍ ମଡେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ନିମ୍ନ ଭାରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ Renault Kiger ପରି ସମାନ 1.0-ଲିଟର ତିନି-ସିଲିଣ୍ଡର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ରହିପାରେ, ଯାହା 100 hp ଏବଂ 160 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ତଥାପି, Renault ଏହି ଇଞ୍ଜିନକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଏହି ମଧ୍ୟମ ଆକାରର SUVର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓଜନକୁ ପୂରଣ କରିବ । ନୂତନ Renault Dusterର ମୂଲ୍ୟ ₹10 ଲକ୍ଷରୁ ₹20 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭାରତ-ସ୍ପେକ୍ ମଡେଲ୍ ଏହାର ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
6. Maruti Suzuki e-Vitara
ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ: ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା
ମାରୁତି ସୁଜୁକି ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନହୁଏ ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ EV, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇ-ଭିଟାରା ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ମୂଲ୍ୟ ₹18.00 ଲକ୍ଷରୁ ₹25.00 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମାରୁତି ଇ-ଭିଟାରାର ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 49kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ 144hp ଫ୍ରଣ୍ଟ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ମାରୁତି ଇଭିର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 61kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା 174hp ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହା ଆଗ ଚକଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚଲାଏ । ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଇ-ଭିଟାରାର ରେଞ୍ଜ 543 କିଲୋମିଟର ଅଛି ।