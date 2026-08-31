ETV Bharat / technology

ଟିମ୍ କୁକ୍‌ଙ୍କ ସର୍ବବୃହତ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତ: 350 ବିଲିୟନରୁ 4 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରର ସଫଳ ଯାତ୍ରା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଥିଲା

ଆପଲ୍ ସିଇଓ ପଦରୁ ଟିମ୍ କୁକ୍ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜନ୍ ଟର୍ନସ୍ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।

Under Cook's leadership, Apple's market capitalization has grown from $350 billion to nearly $4 trillion.
କୁକ୍‌ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପଲ୍‌ର ମାର୍କେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ୍ 350 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ 4 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । (Image Credit: Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 31, 2026 at 8:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନିକାଲ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆପଲ୍ (Apple)ରେ ଏକ ବଡ଼ ନେତୃତ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଗଷ୍ଟ 2011 ରେ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ପରେ ଟିମ୍ କୁକ୍ ଆପଲ୍‌ର ସିଇଓ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତେବେ 15 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରେ ସେ ନିଜ ପଦରୁ ଅବସର ନେବେ ଏବଂ ଜନ୍ ଟର୍ନସ୍ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବେ । ତେବେ ଟେକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଆଗାମୀ iPhone 18 ସିରିଜ୍‌ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟର ହୋଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ କୁକ୍ ହିଁ ଦେଖାଯିବେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିମ୍ କୁକ୍‌ଙ୍କ ନେତୃତରେ କୁକ୍‌ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପଲ୍ କେବଳ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବା ସହ ପ୍ରିମିୟମ୍‌ ଆପଲ୍ ଡ଼ିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଥିବା ବଡ଼ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

$350 ବିଲିୟନରୁ $4 ଟ୍ରିଲିୟନର ମେଗା କମ୍ପାନୀ:

ଟିମ୍ କୁକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଲ୍‌ର ସିଇଓ ଭାବେ ନେତୃତ ନେଲେ ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ବା ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ 350 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡ଼ଲାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 4 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରର ସର୍ବବୃହତ ସ୍ତରରେ ପହଁଚିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟକ୍ ମୂଲ୍ୟ 13 ଡଲାରରୁ 2,359.2 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 319.70 ଡଲାରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ 108 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 400 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆପଲ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଟିମ୍ କୁକ୍ କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜେସନ୍‌କୁ ପ୍ରାୟ 1000 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଛନ୍ତି ।

ଟିମ୍ କୁକ୍‌ଙ୍କ ସର୍ବବୃହତ ସଫଳତା ହେଉଛି ଆପଲ୍‌କୁ କେବଳ ହାର୍ଡୱେର୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରଖି ଏହାର ସର୍ଭିସେସ୍ ବିଜନେସ୍‌କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା । App Store, Apple Music ଏବଂ Apple Pay ଭଳି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବାର୍ଷିକ 100 ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରଫିଟ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ହାର୍ଡୱେର୍ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ଏହାସହ ସେ ଇଣ୍ଟେଲ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇ ମ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ 'Apple Silicon' ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ 2015ରେ ହେଲ୍ଥ ଓ ଫିଟ୍‌ନେସ୍ ଫୋକସ୍ ସହ Apple Watch ଏବଂ 2016ରେ ୱାୟରଲେସ୍ କାଟେଗୋରୀରେ AirPods ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ରେଭେନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ।

ନୂଆ ସିଇଓ ଜନ୍ ଟର୍ନସ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍:

ଆପଲ୍‌ର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ସେଗମେଣ୍ଟରେ ରହିବ । ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ Microsoft, Google ଏବଂ OpenAI ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଭାବେ ଏଆଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆପଲ୍ ପ୍ରାଇଭେସି ଏବଂ ଅନ୍-ଡିଭାଇସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏକ ମେଜର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆପଣାଇଛି । ନୂଆ ସିଇଓ ଜନ୍ ଟର୍ନସ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଗତି ସହ ତାଳ ମିଳାଇ ଆପଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌ରେ ଏଆଇ କ୍ଷମତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ଦମଦାର୍ କାର୍: Baleno Facelift ଠାରୁ BMW 7 Series ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା!

ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଏବେ ‘TATA.CARS’ ନାମରେ ଜଣାଯିବେ ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି, ବଦଳିଲା ଲୁକ୍ ଓ ରଙ୍ଗ!

ଗୁଗଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା Gemini Omni 1.1 Flash, ମିଳିବ 4K ସ୍କେଲିଂ ସୁବିଧା!

TAGGED:

TIM COOK STEPS DOWN
APPLE NEW CEO
JOHN TERNUS
APPLE MARKET VALUATION
TIM COOK APPLE LEGACY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.