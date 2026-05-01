ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଚାର୍ଜ, 187 KM ମାଇଲେଜ୍ ! ଓବେନ୍ ଆଣିଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ Rorr Evo
ବାଇକ ମାତ୍ର 3ସେକେଣ୍ଡରେ 0ରୁ 40 କିମି ବେଗ ହାସଲ କରିପାରିବ । ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ରହିଛି । ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ 80 ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜ ହେବ ।
Published : May 1, 2026 at 5:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓବେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ 'Oben Rorr Evo' ଲଞ୍ଚ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଏହି ବାଇକ୍ଟି ବିଶେଷ କରି ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପରିବହନ ସହିତ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରଫୋର୍ମାନ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭିତ୍ତିକ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ବାଇକ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧,୫୪,୯୯୯ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍) ରଖିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ପ୍ରିମିୟମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ବର୍ଗରେ ଏକ ଦୃଢ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଛିଡା କରିଛି। ଏହି ବାଇକ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ନିଓ-ରେଟ୍ରୋ ଡିଜାଇନ୍, ଯାହା ପୁରୁଣା କ୍ଲାସିକ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ ।
Oben Rorr Evoର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ:
Oben Rorr Evoର ବୈଷୟିକ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାପଡେ ଯେ ଏଥିରେ 4.4 kWhର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ LFP (Lithium Iron Phosphate) ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ସାଧାରଣ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଗରମ ପାଣିପାଗରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହେ । ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ଏହା 187 କିଲୋମିଟର (IDC ରେଞ୍ଜ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଦୈନିକ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।
ପରଫୋର୍ମାନ୍ସ କଥା କହିଲେ, ଏହା ମାତ୍ର 3 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 40 କିମି/ଘଣ୍ଟା ବେଗ ହାସଲ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 କିଲୋମିଟର । ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ 80 ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ । ଏଥିସହିତ ବାଇକ୍ରେ ଇକୋ, ସିଟି ଏବଂ ହାଭୋକ୍ ଭଳି ତିନୋଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଚାଳକ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ।
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ୍ ଆଗରେ । ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ କଲର୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଜିପିଏସ୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ଭଳି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ । ଚୋରିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି-ଥେଫ୍ଟ ଆଲାରାମ୍ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି । ବ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ଉଭୟ ଚକରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ କମ୍ବାଇନଡ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ (CBS) ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ମୋଟର ଉପରେ 3 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 50,000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ୍ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରିଭୋଲ୍ଟ ଆରଭି400 ଭଳି ବାଇକ୍କୁ କଡା ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।