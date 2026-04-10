ଆର୍ଟେମିସ୍-II ମିଶନର ସବୁଠୁ କଠିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟକର ?

We were left awestruck by these photos shared by NASA's Artemis II crew! Science fiction has now become reality. From the far side of the Moon to a solar eclipse witnessed from the lunar surface—these sights are truly beyond imagination.
ନାସାର ଆର୍ଟେମିସ୍ II କ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ! ବିଜ୍ଞାନ କଳ୍ପନା ଏବେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୂର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - ଏହି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। (Image Credit: Nasa)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 10, 2026 at 3:13 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏପ୍ରିଲ୍ 1 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନାସାର ଐତିହାସିକ ଆର୍ଟେମିସ୍-II ମିଶନ୍ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 10 ଦିନର ଏହି ଯାତ୍ରା ପରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଶନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ବାକି ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟର ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୁନଃପ୍ରବେଶ ବା ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି (Re-entry) ।

ମହାକାଶ ଅଭିଯାନର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପୁନଃପ୍ରବେଶକୁ କାହିଁକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? କାରଣ ମହାକାଶଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଫେରି ଆସି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40,000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ବାୟୁ ସହିତ ତୀବ୍ର ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା 5,000 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ (ପ୍ରାୟ 2,760 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ।

ସେହି ସମୟରେ, ମହାକାଶଯାନ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ଲାଜମା ଅଗ୍ନିର ଏକ କାନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ରେଡିଓ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଶରୀର ଉପରେ ଭାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏତେ କଷ୍ଟକର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୁନଃପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ହେବା ପାଇଁ ନାସା ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କରିଛି ।

The Artemis II crew—Mission Specialist Christina Koch (top left), Mission Specialist Jeremy Hansen (bottom left), Commander Reid Wiseman (bottom right), and Pilot Victor Glover (top right)—are using eclipse viewers created by NASA for the 2023 annular eclipse and the 2024 total solar eclipse. These eclipse glasses were used to protect their eyes during the lunar flyby. This marked the first instance of eclipse glasses being used to safely view a solar eclipse during a lunar flyby
ଆର୍ଟେମିସ୍ II କ୍ରୁ - ମିଶନ (Image Credit: Nasa)

ଆର୍ଟେମିସ୍-I ମିଶନରୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା?

ଏହି ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏତେ ସତର୍କ ହେବାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟେମିସ୍-I ମିଶନରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଓରିଅନର ହିଟ୍ ଶିଲ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଆଭକୋଟ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ନାସାର ଟିମ୍ ମାସ ମାସ ଧରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ 121 ରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ସାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ଏବଂ ଆର୍କ ଜେଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ ପୁଣିଥରେ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ଶେଷରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆଭକୋଟ୍ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରେସର୍ ବା ଚାପ ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ।

ଆର୍ଟେମିସ୍-II ପାଇଁ ନାସାର ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍:

ଯେହେତୁ ଆର୍ଟେମିସ୍ ୨ ଏକ କ୍ରୁଡ୍ ମିଶନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ମଣିଷ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ନାସା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିସ୍କ (Risk) ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ସେମାନେ ସେହି ସମାନ ହିଟ୍ ଶିଲ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାନ୍ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥର ପୂର୍ବ ଭଳି ସ୍କିପ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି (Skip entry) ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଷ୍ଟିପର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି (Steeper entry) ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସିଧା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିଟ୍ ଶିଲ୍ଡ ଉପରେ କମ୍ ଚାପ ପଡିବ ।

Inside the Multi-Payload Processing Facility at NASA's Kennedy Space Center in Florida, engineers and technicians were inspecting the heat shield of the Orion spacecraft for the Artemis I mission.
ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଥିବା ନାସାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମଲ୍ଟି-ପେଲୋଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ସୁବିଧା ଭିତରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନମାନେ ଆର୍ଟେମିସ୍ I ମିଶନ ପାଇଁ ଓରିଅନ୍ ମହାକାଶଯାନର ହିଟ୍ ସିଲ୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। (Image Credit: Nasa)

କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ହେବ ଅବତରଣ?

ଏପ୍ରିଲ୍ 10 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 8:07 ଇଡିଟି (EDT) ସମୟରେ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 11 ତାରିଖ ସକାଳ 5:37 ରେ), ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଓରିଅନ୍ (Orion) ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ସାନ୍ ଡିଏଗୋ ନିକଟସ୍ଥ ଜଳଭାଗରେ ଅବତରଣ କରିବ ।

ମହାକାଶରୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ:

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରଖରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଏହି ମିଶନ୍ ସମୟରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:41 ଇଡିଟି(Eastern Daylight Time ) ସମୟରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖ ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ଓରିଅନର ଝରକାରୁ ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଥିବାବେଳେ ପଛପଟେ ବହୁ ଦୂରରେ ପୃଥିବୀ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ୍ ହୋଇଛି ।

ଏବେ, ଏସବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରା ପରେ, ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଆସନ୍ତାକାଲିର ପୁନଃପ୍ରବେଶ ଭବିଷ୍ୟତର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଟେମିସ୍ III ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତଳେ ସଂଲଗ୍ନ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବାର ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ ।

