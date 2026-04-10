ଆର୍ଟେମିସ୍-II ମିଶନର ସବୁଠୁ କଠିନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟକର ?
Published : April 10, 2026 at 3:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏପ୍ରିଲ୍ 1 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନାସାର ଐତିହାସିକ ଆର୍ଟେମିସ୍-II ମିଶନ୍ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 10 ଦିନର ଏହି ଯାତ୍ରା ପରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଶନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ବାକି ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟର ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୁନଃପ୍ରବେଶ ବା ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି (Re-entry) ।
ମହାକାଶ ଅଭିଯାନର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପୁନଃପ୍ରବେଶକୁ କାହିଁକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? କାରଣ ମହାକାଶଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଫେରି ଆସି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40,000 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ବାୟୁ ସହିତ ତୀବ୍ର ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା 5,000 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ (ପ୍ରାୟ 2,760 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ।
ସେହି ସମୟରେ, ମହାକାଶଯାନ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ଲାଜମା ଅଗ୍ନିର ଏକ କାନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ରେଡିଓ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଶରୀର ଉପରେ ଭାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏତେ କଷ୍ଟକର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୁନଃପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ହେବା ପାଇଁ ନାସା ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କରିଛି ।
ଆର୍ଟେମିସ୍-I ମିଶନରୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା?
ଏହି ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏତେ ସତର୍କ ହେବାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟେମିସ୍-I ମିଶନରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଓରିଅନର ହିଟ୍ ଶିଲ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଆଭକୋଟ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ନାସାର ଟିମ୍ ମାସ ମାସ ଧରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ 121 ରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ସାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ଏବଂ ଆର୍କ ଜେଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ ପୁଣିଥରେ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ଶେଷରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆଭକୋଟ୍ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରେସର୍ ବା ଚାପ ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ।
ଆର୍ଟେମିସ୍-II ପାଇଁ ନାସାର ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍:
ଯେହେତୁ ଆର୍ଟେମିସ୍ ୨ ଏକ କ୍ରୁଡ୍ ମିଶନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ମଣିଷ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ନାସା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିସ୍କ (Risk) ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ସେମାନେ ସେହି ସମାନ ହିଟ୍ ଶିଲ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାନ୍ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥର ପୂର୍ବ ଭଳି ସ୍କିପ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି (Skip entry) ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଷ୍ଟିପର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି (Steeper entry) ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସିଧା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିଟ୍ ଶିଲ୍ଡ ଉପରେ କମ୍ ଚାପ ପଡିବ ।
କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ହେବ ଅବତରଣ?
ଏପ୍ରିଲ୍ 10 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 8:07 ଇଡିଟି (EDT) ସମୟରେ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 11 ତାରିଖ ସକାଳ 5:37 ରେ), ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଓରିଅନ୍ (Orion) ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ସାନ୍ ଡିଏଗୋ ନିକଟସ୍ଥ ଜଳଭାଗରେ ଅବତରଣ କରିବ ।
ମହାକାଶରୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରଖରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଏହି ମିଶନ୍ ସମୟରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:41 ଇଡିଟି(Eastern Daylight Time ) ସମୟରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖ ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ଓରିଅନର ଝରକାରୁ ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଥିବାବେଳେ ପଛପଟେ ବହୁ ଦୂରରେ ପୃଥିବୀ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ୍ ହୋଇଛି ।
ଏବେ, ଏସବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରା ପରେ, ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଆସନ୍ତାକାଲିର ପୁନଃପ୍ରବେଶ ଭବିଷ୍ୟତର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଟେମିସ୍ III ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତଳେ ସଂଲଗ୍ନ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବାର ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ ।