ମହାକାଶରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ନାସାର ‘ଆର୍ଟେମିସ୍ II-’: ପ୍ରଥମ ଥର ମାନବ ଆଖିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରର ରହସ୍ୟମୟ ‘ଓରିଏଣ୍ଟାଲ୍ ବେସିନ୍’
ନାସା ଆର୍ଟେମିସ୍ କ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବେସିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ।
Published : April 6, 2026 at 8:23 PM IST
ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ: ଆର୍ଟେମିସ୍ II ସଫଳତାର ସହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି । ରବିବାର ଦିନ, ଓରିଅନ୍ ମହାକାଶଯାନ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଲିଙ୍ଗଶଟର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏହି ମହାକାଶଯାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଓରିଅନ୍ ମହାକାଶଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ମହାକାଶଯାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ।
2 ଏପ୍ରିଲ ସକାଳେ ଓରିଅନ୍ ମହାକାଶଯାନରେ ମୋଟ ଚାରି ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ପୃଥିବୀ ଛାଡିଥିଲେ । ନାସା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଛାଡିବା ପରେ, ଓରିଅନ୍ ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ ପରିକ୍ରମା କରିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର ନିକଟତର ହେବ । ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ, ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିବ ।
ଏହି ସମୟରେ, ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଧାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ ଅନେକ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲେ । ରବିବାର ସକାଳେ, ନାସା ଆର୍ଟେମିସ୍ କ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବେସିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି । ପରେ ନାସା ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ଏହି ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଆଖିରେ ବେସିନକୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ । ଏହି ବିଶାଳ ଗର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଫଟୋରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ।
କ’ଣ ଏହି ଓରିଏଣ୍ଟାଲ୍ ବେସିନ୍?
ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଓରିଏଣ୍ଟାଲ୍ ବେସିନ୍ ପ୍ରାୟ 600 ମାଇଲ୍ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ । ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଉଲକାପାତ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ବେସିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ପୃଥିବୀରୁ ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଆର୍ଟେମିସ୍-IIର ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବାରେ ପ୍ରଥମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।
କ୍ରିଷ୍ଟିନା କୋଚ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆର୍ଟେମିସ୍ II ମିଶନ ବିଶେଷଜ୍ଞ କ୍ରିଷ୍ଟିନା କୋଚ୍ ମହାକାଶରୁ ସିଧାସଳଖ କାନାଡିୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓରିଅନ୍ ସ୍ପେସ୍କ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ରୁ ଏହି ବେସିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ । ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ କାନିୟନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସେ କହିଥିଲେ, "କେହି କେବେ ନିଜ ଆଖିରେ ଏହି ବେସିନ୍ ଦେଖିନାହାଁନ୍ତି । ଆମେ ଏହାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ପ୍ରଥମ ।"
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ମହାକାଶଯାନ ଭିତରୁ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ, ଚାରି ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ କ୍ରୁ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ପେସ୍ସୁଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ । ଏହି କମଳା ରଙ୍ଗର ସୁଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସେମାନଙ୍କୁ ଛଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇ ପାରିବ । ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ମହାକାଶରେ OCSS ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବାରେ ପ୍ରଥମ ହେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଏବଂ ଚାପକୁ କମ କରିପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।