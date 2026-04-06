ETV Bharat / technology

ମହାକାଶରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ନାସାର ‘ଆର୍ଟେମିସ୍ II-’: ପ୍ରଥମ ଥର ମାନବ ଆଖିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରର ରହସ୍ୟମୟ ‘ଓରିଏଣ୍ଟାଲ୍ ବେସିନ୍’

ନାସା ଆର୍ଟେମିସ୍ କ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବେସିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ।

This image provided by NASA shows the moon from a photo taken by The Artemis II crew on day 4 of their journey to the Moon on Saturday, April 4, 2026
NASA ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଆର୍ଟେମିସ୍ II କ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ, ଶନିବାର,4 ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଫଟୋରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । (Image Credit: Nasa)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 6, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ: ଆର୍ଟେମିସ୍ II ସଫଳତାର ସହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି । ରବିବାର ଦିନ, ଓରିଅନ୍ ମହାକାଶଯାନ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଲିଙ୍ଗଶଟର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏହି ମହାକାଶଯାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଓରିଅନ୍ ମହାକାଶଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ମହାକାଶଯାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ।

2 ଏପ୍ରିଲ ସକାଳେ ଓରିଅନ୍ ମହାକାଶଯାନରେ ମୋଟ ଚାରି ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ପୃଥିବୀ ଛାଡିଥିଲେ । ନାସା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ​​ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଛାଡିବା ପରେ, ଓରିଅନ୍ ପୃଥିବୀ ଚାରିପାଖରେ ପରିକ୍ରମା କରିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର ନିକଟତର ହେବ । ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ, ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିବ ।

ଏହି ସମୟରେ, ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଧାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ ଅନେକ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲେ । ରବିବାର ସକାଳେ, ନାସା ଆର୍ଟେମିସ୍ କ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବେସିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି । ପରେ ନାସା ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ଏହି ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଆଖିରେ ବେସିନକୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ । ଏହି ବିଶାଳ ଗର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଫଟୋରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ।

କ’ଣ ଏହି ଓରିଏଣ୍ଟାଲ୍ ବେସିନ୍?
ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଓରିଏଣ୍ଟାଲ୍ ବେସିନ୍ ପ୍ରାୟ 600 ମାଇଲ୍ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ । ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଉଲକାପାତ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ବେସିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ପୃଥିବୀରୁ ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଆର୍ଟେମିସ୍-IIର ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବାରେ ପ୍ରଥମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

କ୍ରିଷ୍ଟିନା କୋଚ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆର୍ଟେମିସ୍ II ମିଶନ ବିଶେଷଜ୍ଞ କ୍ରିଷ୍ଟିନା କୋଚ୍ ମହାକାଶରୁ ସିଧାସଳଖ କାନାଡିୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓରିଅନ୍ ସ୍ପେସ୍‌କ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ରୁ ଏହି ବେସିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ । ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ କାନିୟନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସେ କହିଥିଲେ, "କେହି କେବେ ନିଜ ଆଖିରେ ଏହି ବେସିନ୍ ଦେଖିନାହାଁନ୍ତି । ଆମେ ଏହାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ପ୍ରଥମ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବଲ୍ ଭଳି ଦିଶୁଛି ପୃଥିବୀ ! ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟେମିସ୍-୨ ମିଶନରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଟୋ

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ମହାକାଶଯାନ ଭିତରୁ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ, ଚାରି ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ କ୍ରୁ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ପେସ୍ସୁଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ । ଏହି କମଳା ରଙ୍ଗର ସୁଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସେମାନଙ୍କୁ ଛଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇ ପାରିବ । ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ମହାକାଶରେ OCSS ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବାରେ ପ୍ରଥମ ହେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଏବଂ ଚାପକୁ କମ କରିପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

TAGGED:

ORIENTAL BASIN
ଆର୍ଟେମିସ୍ II
ARTEMIS II CREW
SPACE
NASA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.