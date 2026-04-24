ନଥିଙ୍ଗ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆସିଲା ‘Essential Voice’ ଫିଚର୍; ଏବେ କଥା କହିଲେ ଆପେ ଆପେ ହେବ ଟାଇପ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି !
ଏହି ଫିଚର୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀକୁ ବୁଝି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ।
Published : April 24, 2026 at 6:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଣ୍ଡନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ‘ନଥିଙ୍ଗ୍’ (Nothing) ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍ Phone (3) ଏବଂ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହୋଇଥିବା Phone (4a) ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନୂତନ AI ଟୁଲ୍ ‘ଏସେନସିଆଲ୍ ଭଏସ୍’ (Essential Voice) ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଏହି ଫିଚର୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଟାଇପିଂ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଭଏସ୍-ଟୁ-ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୂର କରି ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ।
କ’ଣ ଏହି ଏସେନସିଆଲ୍ ଭଏସ୍?
ଏସେନସିଆଲ୍ ଭଏସ୍ ହେଉଛି ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭଏସ୍-ଟୁ-ଟେକ୍ସଟ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଭଏସ୍ ଟାଇପିଂ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ। ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ସହ ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ରେ ସେଥିରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଏକ ପରିଷ୍କାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ସହ 100ରୁ ଅଧିକ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ।
କାହିଁକି ଏହା ଅନ୍ୟ ଭଏସ୍ ଟାଇପିଂ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ?
ସାଧାରଣତଃ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ଥିବା ଭଏସ୍ ଟାଇପିଂ ସୁବିଧା ଆମେ ଯାହା କହିଥାଉ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ‘ଉମ୍’ (um) କିମ୍ବା ‘ଆହ’ (ah) ପରି ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ରହିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ନଥିଙ୍ଗ୍ର ଏହି ନୂତନ ଏସେନସିଆଲ୍ ଭଏସ୍ ଫିଚର୍ କେବଳ ଶୁଣେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଏଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରେ । ଏହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀକୁ ବୁଝି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଏକ ପରିଷ୍କାର ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଲିଖିତ ବାର୍ତ୍ତା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ।
ରୋଲ୍-ଆଉଟ୍ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:
ନଥିଙ୍ଗ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନଥିଙ୍ଗ୍ Phone (3) ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନୂତନ Nothing OS ୪.୧ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନଥିଙ୍ଗ୍ Phone (4a) ପ୍ରୋ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଏପ୍ରିଲ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ଏବଂ Phone (4a) ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ମେ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ‘ଏସେନସିଆଲ୍ କି’ (Essential Key)କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚାପି ଧରି କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ କୀବୋର୍ଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ ।
ଏହି AI ଟୁଲ୍ 100ରୁ ଅଧିକ ଭାଷା ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ ଅନୁବାଦ କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଗୋପନୀୟତାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାହା କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବେ, କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡ ହେବ । ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅଡିଓ ଡାଟାକୁ ସର୍ଭରରୁ ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ କରି ଦିଆଯାଏ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।