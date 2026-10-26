ETV Bharat / technology

Explainer: ସତରେ ଉଡିବ କି କାର? ବୁଝନ୍ତୁ 'Tesla Roadster' ପଛର ବିଜ୍ଞାନ

ଏଲନ୍‌ ମସ୍କଙ୍କ Tesla କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଆଗାମୀ Roadster କାର୍‌କୁ Performance, Thrust ଏବଂ Rocket ଭଳି ତିନୋଟି ଭର୍ସନରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

TESLA ROADSTER TESLA FLYING CAR TECHNOLOGY TESLA FLYINGCAR PRICE ELON MUSK TESLA ଟେସଲା ରୋଡଷ୍ଟାର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗି କାର୍‌
ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ Tesla ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ମରେ ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ କାର୍‌କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । (ଫଟୋ: Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 26, 2026 at 7:15 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିଡ ରାସ୍ତାରେ ଏକ କାର୍‌ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ କାର୍‌ ରାସ୍ତାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆକାଶରେ ଘୂରି ପୁଣି ଥରେ ମାଟି ଉପରେ ଅବତରଣ କଲା । ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ହଲିଉଡ୍‌ର କୌଣସି ଆକ୍ସନ ବା ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ । ମାତ୍ର ଆଜିର ଏହି ଏକବିଂଶ ଶତବ୍ଦୀରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ କାର୍‌ର ନେକ୍ସଟ୍‌ ଜେନେରେଶନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା Tesla । ଏହି ଡେମୋରେ କାର୍‌ଟି ଏକ ବିଶେଷ ରାମ୍ପ ଉପରେ ଓଲଟା ଚାଲିବା ସହ ଥ୍ରଷ୍ଟ୍ରର୍‌ର ସହୟତାରେ ଆକାଶକୁ ଉଠି ମଧ୍ୟବାୟୁରେ ଘୂରିଥିଲା । ପରେ ଏହା ନିରାପଦରେ ଭୂମିରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କାର୍‌ଟି ଏକାଧିକ Tesla ଯାନ ଉପରେ ଡେଇଁବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ 2028ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏହାକୁ ଏକ Flying Car ବା ଉଡୁଥିବା କାର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ଯେଉଁଠି ଚକର ସାହାଯ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିଥାଏ, ସେଠାରେ Tesla Roadster କିପରି ଭୂମିରୁ ଉଠିପାରିଲା? ଏହା ପଛରେ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମ କାମ କରୁଛି? ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ।

କାର୍‌ର ସବୁ ଭାର୍ସନ୍ କ'ଣ ଆକାଶକୁ ଉଠିପାରିବ?

TESLA ROADSTER TESLA FLYING CAR TECHNOLOGY TESLA FLYINGCAR PRICE ELON MUSK TESLA ଟେସଲା ରୋଡଷ୍ଟାର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗି କାର୍‌
Roadsterର ତିନୋଟି ଭର୍ସନର ବିବରଣୀ (ଫଟୋ: Etv Bharat)

ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ । Tesla ଏହି Roadsterର ତିନୋଟି ଭର୍ସନ୍‌ର ବିବରଣୀ ଦେଇଛି

  1. Performance
  2. Thrust
  3. Rocket

ଏହି ତିନୋଟି ଭର୍ସନ୍‌ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ବ୍ୟବହାର ସମାନ ନୁହେଁ ।

  • Performance ଭର୍ସନ୍‌କୁ କମ୍ପାନି ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ମଡେଲ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛି । ଏଥିରେ ବିଶେଷ Aerodynamics ଏବଂ Suction System ରହିଛି ।
  • Thrust ଭର୍ସନ୍‌ର ପଛପଟେ Cold-Gas Thruster ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହା କାର୍‌ର ଦ୍ରୁତ ତ୍ୱରଣ(Acceleration)ରେ ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି Teslaର ଦାବି ।
  • Rocket ଭର୍ସନ୍‌ରେ କାର୍‌ର ଚାରିପାଖରେ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହାକୁ କମ୍ପାନି ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାର୍ସନ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛି । ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିବା ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ବୁକିଂକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭିତ୍ତିକ ରଖାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ, ସଂସ୍ଥା ବା ଆୟୋଜକଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ (Invitation) ବା ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍/କୋଡ୍ ମିଳିଛି ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି Teslaର ସମସ୍ତ Roadster କାର୍ ଆକାଶକୁ ଉଠିପାରିବ ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । କାର୍‌କୁ ଉଡ଼ାଇବାର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା Rocket ଭର୍ସନ୍‌ରେ ରହିଛି ବୋଲି କମ୍ପାନିର ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କାର୍‌ର ଆକାଶ ଉଠିବାରେ ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ନିୟମ କାମ କରୁଛି ।

କାର୍‌କୁ ଆକାଶକୁ ଉଠାଇଲା କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି?

ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍‌ରେ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଶକ୍ତି ପାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ମୋଟର ଚକକୁ ଘୂରାଇଥାଏ । ଫଳରେ କାର୍‌ଟି ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଗତି କରେ । କିନ୍ତୁ ଭୂମିରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କେବଳ ଚକ ଘୂରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ଯାନକୁ ଏପରି ଏକ ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଏହାର ଓଜନକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ । ତେବେ ଏହି ବଳ କଣ ଏବଂ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିପରି ଏବଂ Tesla Roadster ଏହି ବଳ କେଉଁଠୁ ଯୋଗାଡ କରିବ ?

Tesla Roadsterର ଏହି ବିଶେଷ ଡେମୋରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି Cold-Gas Thruster ବ୍ୟବସ୍ଥା । Roadsterର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ Teslaର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମୁଖ୍ୟ Lars Moravy କାର୍‌ରେ 10ଟି ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ ଏବଂ ମୋଟ 600 ଲିଟର କ୍ଷମତାର ଗ୍ୟାସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍‌କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭୂମିରୁ ଉଠାଇାବା ଏବଂ ଏହାର ଗତିର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ବଳ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ Cold-Gas Thruster କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି କାମ କରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

Cold-Gas Thruster କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି କାମ କରେ?

TESLA ROADSTER TESLA FLYING CAR TECHNOLOGY TESLA FLYINGCAR PRICE ELON MUSK TESLA ଟେସଲା ରୋଡଷ୍ଟାର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗି କାର୍‌
Cold Gas Thruster କିପରି କାମ କରେ । (ଫଟୋ: Etv Bharat)

Cold-Gas Thruster ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର Propulsion System । ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ଏକ ବିଶେଷ ନୋଜାଲ୍‌ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଛଡାଯାଏ । ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ବେଗରେ ବାହାରିଲେ, ଯାନ ଉପରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହାର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରି ଏଥିରେ ପ୍ରୋପେଲାଣ୍ଟକୁ ଜଳାଇବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଚାପକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଥ୍ରଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ । NASAର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ, Cold-Gas Propulsion Systemରେ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ଏକ Nozzle ଦେଇ ବାହାର କରାଯାଏ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପଗ୍ରହ ଓ ମହାକାଶଯାନର ଦିଗ କିମ୍ବା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ସୀମା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍‌ର ପରିମାଣ ଓ ଚାପ ଉପରେ ଏହା କେତେ ସମୟ ଧରି ଥ୍ରଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ତାହା ନିର୍ଭର କରେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଅଧିକ ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଡ଼ାଣ ଜାରି ରଖିପାରିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କଥା । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ Cold-Gas Thruster କିପରି କାମ କରେ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଗତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ।

କଣ କୁହେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ନିୟମ?

TESLA ROADSTER TESLA FLYING CAR TECHNOLOGY TESLA FLYINGCAR PRICE ELON MUSK TESLA ଟେସଲା ରୋଡଷ୍ଟାର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗି କାର୍‌
ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ । (ଫଟୋ: Etv Bharat)

ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଗତି ନିୟମ କହେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ଏକ ସରଳ ଉଦାହରଣରୁ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ୍‌ରେ ବାୟୁ ଭରି ତାହାର ମୁହଁକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ବାୟୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ବେଲୁନ୍‌ଟି ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଗତି କରେ । ଏହି ପଛକୁ ଧକ୍କା ଦେବାର ମୂଳ ନୀତି ହିଁ ଥ୍ରଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍‌ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍‌ର ପରିମାଣ ଓ ଏହାର ବେଗ ଉତ୍ପନ ହେଉଥିବା ବଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ବାହାରିବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ତାହାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାମ କରିବ । ଏହି କାରଣରୁ ଯଦି ଥ୍ରଷ୍ଟର୍‌ରୁ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ତଳମୁହାଁ କରି ବାହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଯାନ ଉପରକୁ ଠେଲା ବଳ ପାଇପାରିବ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲେ ମାତ୍ର କାର୍ ଉଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଓଜନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ କାର୍‌ଟି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀର ଭେହିକିଲ୍‌ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ୍‌ଣ୍ଟ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ।

80 କିଲୋନ୍ୟୁଟନ୍(kN) ଥ୍ରଷ୍ଟ କ'ଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ?

Teslaର Roadsterକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର Cold-Gas Systemର ବଳ । ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ Teslaର ଭେହିକିଲ୍‌ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭାଇସ୍‌ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ Lars Moravy କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ 80 କିଲୋ ନ୍ୟୁଟନ୍‌ରୁ ଅଧିକ ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ । ଏହା କମ୍ପାନିର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଦାବି; ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳ ବୋଲି ଧରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଥକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ।

1 କିଲୋନ୍ୟୁଟନ୍ ହେଉଛି 1,000 ନ୍ୟୁଟନ୍ ବଳ । ତେଣୁ 80 କିଲୋନ୍ୟୁଟନ୍‌ ଅର୍ଥ 80,000 ନ୍ୟୁଟନ୍ ବଳ । ଧରନ୍ତୁ, କାର୍‌ର ମୋଟ ଓଜନ 2,500 କିଲୋଗ୍ରାମ (ଏହା କାର୍‌ର ନିଶ୍ଚିତ ଓଜନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଉଦାହରଣରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଆକଳନ) । ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ହିସାବରେ ଏହି ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ଯାନ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 24.5 କିଲୋନ୍ୟୁଟନ୍ ନିମ୍ନମୁଖୀ ବଳ କାମ କରିବ । ଯଦି 80 କିଲୋନ୍ୟୁଟନ୍ ବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ କାମ କରେ, ତେବେ ଏହା 2,500 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯାନର ଓଜନଜନିତ ବଳର ପ୍ରାୟ 3.3 ଗୁଣା ହେବ ।

କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଯେ 80 କିଲୋନ୍ୟୁଟନ୍ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍‌ର ମୋଟ ବଳ ବୋଲି କମ୍ପାନିର ଦାବି କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ବଳର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ସବୁବେଳେ ଉପର ଦିଗକୁ କାମ କରିବ, ଏପରି ନୁହେଁ । ଥ୍ରଷ୍ଟର୍‌ର ଦିଗ, ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଯାନର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ବଳ ନିର୍ଭର କରିବ । ତେଣୁ ଏହି ଆକଳନ ଯାନଟି କିପରି ଭୂମିରୁ ଉଠିପାରେ, ତାହା ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଯାନଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିରାପଦ ଭାବେ ଉଡ଼ିପାରିବ ବୋଲି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।

ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ Cold-Gas Thrusterରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଗ୍ୟାସକୁ ବାହାର କରି ଥ୍ରଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ; ପାରମ୍ପରିକ ରକେଟ୍‌ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରି ଇନ୍ଧନ ଜଳାଇବା ଏହାର ମୂଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ । ମହାକାଶଯାନର ଦିଗ ଓ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋପଲ୍ସନ୍‌ ସିଷ୍ଟମ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏସବୁ ପରେ ଏବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ କାର୍‌ଟି ଓଲଟା ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲା କିପରି, ଏହା ପଛରେ ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ନିୟମ କାମ କରୁଛି ।

କାର୍‌ଟି ଓଲଟା ରାମ୍ପରେ କିପରି ଚାଲିଲା?

TESLA ROADSTER TESLA FLYING CAR TECHNOLOGY TESLA FLYINGCAR PRICE ELON MUSK TESLA ଟେସଲା ରୋଡଷ୍ଟାର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗି କାର୍‌
ଓଲଟା ରାମ୍ପରେ ଗାଡି ରହିବାର ଦୃଶ୍ୟ । (ଫଟୋ: Etv Bharat)

ଏବେ ଆସିବା ଏହି ଡେମୋର ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗକୁ । କାର୍‌ଟି କେବଳ ଆକାଶକୁ ଉଠିନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ବିଶେଷ ରାମ୍ପ୍‌ରେ ଓଲଟା ଚାଲିଥିଲା । ଏଥିରେ କେବଳ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍‌ର ଭୂମିକା ନଥିଲା । Teslaର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି କାର୍‌ରେ ଏକ Multi-Mode Fan ଏବଂ Ground-Sealing System ରହିଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍‌ର ତଳ ଭାଗରୁ ବାୟୁକୁ ବାହାର କରି ଯାନକୁ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଚାପି ରଖିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ନିମ୍ନମୁଖୀ ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ସାଧାରଣ କାର୍‌ରେ ଗାଡ଼ିର ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ଚକ ରାସ୍ତା ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ କାର୍‌କୁ ରାସ୍ତା ସହ ଅଧିକ ମଜବୁତ ଭାବେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ Downforce ବା ନିମ୍ନମୁଖୀ ବଳ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

Teslaର ଏହି ମଲ୍ଟି-ମୋଡ୍‌ ଫ୍ୟାନ୍‌ ଓ ସିଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଧିକ Downforce ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନିର ଦାବି କରିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ରାମ୍ପ୍‌ରେ କାର୍‌ଟିକୁ ଓଲଟା ଅବସ୍ଥାରେ ଧରି ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ।

ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ।ସକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ କାର୍‌କୁ ରାମ୍ପ୍‌ର ପୃଷ୍ଠ ସହ ଧରି ରଖିବାରେ ସହାୟତା କରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Cold-Gas Thruster ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ବାହାର କରି ଥ୍ରଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଦୁଇଟିର କାମ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଡେମୋରେ ଉଭୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ।

ଡେମୋରେ ଡ୍ରାଇଭର୍ ନଥିଲେ କାହିଁକି?

ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନର ଡେମୋ ସମୟରେ କାର୍‌ଟିରେ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର୍ ନଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କାର୍‌ଟି ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇସାରିଛି । ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ ଡେମୋ କରିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଯାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚଳାଇବା ଦୁଇଟି ଅଲଗା କଥା । ଏହା ସହିତ, ଯାନଟି ଯଦି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିବା, ଗତିର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିମ୍ବା ପୁଣି ଭୂମିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତେବେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ।

କ'ଣ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ Flying Car କୁହାଯାଇପାରିବ?

ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । Teslaର ଡେମୋରେ କାର୍‌ଟି ଭୂମିରୁ ଉଠି ମଧ୍ୟବାୟୁରେ ଘୂରି ପୁଣି ତଳକୁ ଫେରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ସମୟ ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଉଠିପାରିବା ଏବଂ ବିମାନ ପରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଡ଼ିପାରିବା ଏକା କଥା ନୁହେଁ । ଏକ ପ୍ରକୃତ ଉଡୁଥିବା ଯାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି । ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଆଗକୁ ଗତି କରିବା, ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯାନର ଓଜନ, ଗ୍ୟାସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । Teslaର ନିଜସ୍ୱ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ Rocket ଭର୍ସନ୍‌କୁ ଉଡ଼ାଣଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, କମ୍ପାନି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଉଠିପାରୁଥିବା ଯାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏବେଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତଯୋଗ୍ୟ Flying Car ବୋଲି କହିବା ଅତିରଞ୍ଜିତ ହେବ ।

2028ରେ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ରହିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍:

Teslaର CEO ଏଲନ୍ ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ Roadsterର ଉତ୍ପାଦନ 2028ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କମ୍ପାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ତେବେ ଏହା ଏକ ଘୋଷିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଡେଲିଭରି ତାରିଖ ନୁହେଁ । Teslaର ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ପ୍ରକାଶିତ 2026 ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଅପଡେଟ୍‌ରେ Roadsterର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଓ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ସେଥିରେ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ 'Design Development' ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯାନଟିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଡେମୋରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ବାକି ରହିଛି ।

ବିଜ୍ଞାନର ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ, କିନ୍ତୁ ଉଡୁଥିବା କାର୍‌ର ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ଦୂର?

Tesla Roadsterର ଏହି ଡେମୋ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ପ୍ରୋପଲ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉଦାହରଣ । ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍‌ର ଡ୍ରାଇଭ୍‌ଟ୍ରେନ୍ ସହ Cold-Gas Thruster, ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବିଶେଷ Suction System ଭଳି ଭିନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଧାରଣାର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପଛରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଜାଦୁ ନୁହେଁ । ଏହା ହେଉଛି ବଳ, ଚାପ, ଗ୍ୟାସ୍‌ର ଗତି ଏବଂ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଗତି ନିୟମର ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ।

କିନ୍ତୁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଡେମୋରେ ଆକାଶକୁ ଉଠିବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଅନୁମୋଦିତ Flying Car ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ।

TAGGED:

TESLA ROADSTER
TESLA FLYING CAR TECHNOLOGY
TESLA FLYINGCAR PRICE
ELON MUSK TESLA
ଟେସଲା ରୋଡଷ୍ଟାର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗି କାର୍‌

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.