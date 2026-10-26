Explainer: ସତରେ ଉଡିବ କି କାର? ବୁଝନ୍ତୁ 'Tesla Roadster' ପଛର ବିଜ୍ଞାନ
ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ Tesla କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଆଗାମୀ Roadster କାର୍କୁ Performance, Thrust ଏବଂ Rocket ଭଳି ତିନୋଟି ଭର୍ସନରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : October 26, 2026 at 7:15 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିଡ ରାସ୍ତାରେ ଏକ କାର୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ କାର୍ ରାସ୍ତାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆକାଶରେ ଘୂରି ପୁଣି ଥରେ ମାଟି ଉପରେ ଅବତରଣ କଲା । ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ହଲିଉଡ୍ର କୌଣସି ଆକ୍ସନ ବା ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ । ମାତ୍ର ଆଜିର ଏହି ଏକବିଂଶ ଶତବ୍ଦୀରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର୍ର ନେକ୍ସଟ୍ ଜେନେରେଶନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା Tesla । ଏହି ଡେମୋରେ କାର୍ଟି ଏକ ବିଶେଷ ରାମ୍ପ ଉପରେ ଓଲଟା ଚାଲିବା ସହ ଥ୍ରଷ୍ଟ୍ରର୍ର ସହୟତାରେ ଆକାଶକୁ ଉଠି ମଧ୍ୟବାୟୁରେ ଘୂରିଥିଲା । ପରେ ଏହା ନିରାପଦରେ ଭୂମିରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କାର୍ଟି ଏକାଧିକ Tesla ଯାନ ଉପରେ ଡେଇଁବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ 2028ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏହାକୁ ଏକ Flying Car ବା ଉଡୁଥିବା କାର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ଯେଉଁଠି ଚକର ସାହାଯ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିଥାଏ, ସେଠାରେ Tesla Roadster କିପରି ଭୂମିରୁ ଉଠିପାରିଲା? ଏହା ପଛରେ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମ କାମ କରୁଛି? ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ।
କାର୍ର ସବୁ ଭାର୍ସନ୍ କ'ଣ ଆକାଶକୁ ଉଠିପାରିବ?
ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ । Tesla ଏହି Roadsterର ତିନୋଟି ଭର୍ସନ୍ର ବିବରଣୀ ଦେଇଛି
- Performance
- Thrust
- Rocket
ଏହି ତିନୋଟି ଭର୍ସନ୍ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ବ୍ୟବହାର ସମାନ ନୁହେଁ ।
- Performance ଭର୍ସନ୍କୁ କମ୍ପାନି ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ମଡେଲ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛି । ଏଥିରେ ବିଶେଷ Aerodynamics ଏବଂ Suction System ରହିଛି ।
- Thrust ଭର୍ସନ୍ର ପଛପଟେ Cold-Gas Thruster ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହା କାର୍ର ଦ୍ରୁତ ତ୍ୱରଣ(Acceleration)ରେ ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି Teslaର ଦାବି ।
- Rocket ଭର୍ସନ୍ରେ କାର୍ର ଚାରିପାଖରେ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହାକୁ କମ୍ପାନି ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାର୍ସନ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛି । ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିବା ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ବୁକିଂକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭିତ୍ତିକ ରଖାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ, ସଂସ୍ଥା ବା ଆୟୋଜକଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ (Invitation) ବା ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍/କୋଡ୍ ମିଳିଛି ।
ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି Teslaର ସମସ୍ତ Roadster କାର୍ ଆକାଶକୁ ଉଠିପାରିବ ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । କାର୍କୁ ଉଡ଼ାଇବାର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା Rocket ଭର୍ସନ୍ରେ ରହିଛି ବୋଲି କମ୍ପାନିର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କାର୍ର ଆକାଶ ଉଠିବାରେ ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ନିୟମ କାମ କରୁଛି ।
କାର୍କୁ ଆକାଶକୁ ଉଠାଇଲା କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି?
ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ରେ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଶକ୍ତି ପାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଚକକୁ ଘୂରାଇଥାଏ । ଫଳରେ କାର୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଗତି କରେ । କିନ୍ତୁ ଭୂମିରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କେବଳ ଚକ ଘୂରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ଯାନକୁ ଏପରି ଏକ ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଏହାର ଓଜନକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ । ତେବେ ଏହି ବଳ କଣ ଏବଂ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିପରି ଏବଂ Tesla Roadster ଏହି ବଳ କେଉଁଠୁ ଯୋଗାଡ କରିବ ?
Tesla Roadsterର ଏହି ବିଶେଷ ଡେମୋରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି Cold-Gas Thruster ବ୍ୟବସ୍ଥା । Roadsterର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ Teslaର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମୁଖ୍ୟ Lars Moravy କାର୍ରେ 10ଟି ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ ଏବଂ ମୋଟ 600 ଲିଟର କ୍ଷମତାର ଗ୍ୟାସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭୂମିରୁ ଉଠାଇାବା ଏବଂ ଏହାର ଗତିର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ବଳ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ Cold-Gas Thruster କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି କାମ କରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
Cold-Gas Thruster କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି କାମ କରେ?
Cold-Gas Thruster ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର Propulsion System । ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ନୋଜାଲ୍ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଛଡାଯାଏ । ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ବେଗରେ ବାହାରିଲେ, ଯାନ ଉପରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହାର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରି ଏଥିରେ ପ୍ରୋପେଲାଣ୍ଟକୁ ଜଳାଇବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଚାପକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଥ୍ରଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ । NASAର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ, Cold-Gas Propulsion Systemରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏକ Nozzle ଦେଇ ବାହାର କରାଯାଏ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପଗ୍ରହ ଓ ମହାକାଶଯାନର ଦିଗ କିମ୍ବା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ସୀମା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ ଓ ଚାପ ଉପରେ ଏହା କେତେ ସମୟ ଧରି ଥ୍ରଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ତାହା ନିର୍ଭର କରେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଅଧିକ ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଡ଼ାଣ ଜାରି ରଖିପାରିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କଥା । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ Cold-Gas Thruster କିପରି କାମ କରେ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଗତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ।
କଣ କୁହେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ନିୟମ?
ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଗତି ନିୟମ କହେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ଏକ ସରଳ ଉଦାହରଣରୁ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ୍ରେ ବାୟୁ ଭରି ତାହାର ମୁହଁକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ବାୟୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ବେଲୁନ୍ଟି ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଗତି କରେ । ଏହି ପଛକୁ ଧକ୍କା ଦେବାର ମୂଳ ନୀତି ହିଁ ଥ୍ରଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ ଓ ଏହାର ବେଗ ଉତ୍ପନ ହେଉଥିବା ବଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ବାହାରିବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ତାହାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାମ କରିବ । ଏହି କାରଣରୁ ଯଦି ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ରୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ତଳମୁହାଁ କରି ବାହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଯାନ ଉପରକୁ ଠେଲା ବଳ ପାଇପାରିବ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲେ ମାତ୍ର କାର୍ ଉଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଓଜନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ କାର୍ଟି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀର ଭେହିକିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ୍ଣ୍ଟ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ।
80 କିଲୋନ୍ୟୁଟନ୍(kN) ଥ୍ରଷ୍ଟ କ'ଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ?
Teslaର Roadsterକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର Cold-Gas Systemର ବଳ । ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ Teslaର ଭେହିକିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ Lars Moravy କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ 80 କିଲୋ ନ୍ୟୁଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ । ଏହା କମ୍ପାନିର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଦାବି; ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳ ବୋଲି ଧରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଥକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ।
BOOM 🚨 Lars Moravy, Tesla's VP of Vehicle Engineering, just shut down claims that the Rocket variant of the new Roadster can never reach production 🔥 Pushing back against critics who insist a thruster-equipped sports car is pure fantasy, Lars made one thing clear: Tesla never shows off hardware they cannot build on the factory line 🆒 The engineering behind it really just comes down to simple math. Lars pointed out that the cold gas thruster system unleashes over 80 kN of raw thrust. Even under an extreme scenario where the car weighs a hefty 2,500 kg with the pressurized gas tanks and hardware packed inside, the thrusters still generate over triple the force needed to heave the vehicle off the tarmac 💨 When lift crushes curb weight by that wide of a margin, getting off the ground is a breeze. As Lars emphasized, having that huge cushion of surplus thrust over time leaves plenty of reserve air to stabilize, maneuver, and even pull off midair flips ⚡ This isn't staying locked up as a concept, either. Tesla is preparing to assemble the machine right at Giga Texas inside a dedicated facility dubbed Roadster Factory Texas (RFTX), proving this rocket-powered beast is an actual production program heading down the line 🚀— Ming (@tslaming) October 21, 2026
1 କିଲୋନ୍ୟୁଟନ୍ ହେଉଛି 1,000 ନ୍ୟୁଟନ୍ ବଳ । ତେଣୁ 80 କିଲୋନ୍ୟୁଟନ୍ ଅର୍ଥ 80,000 ନ୍ୟୁଟନ୍ ବଳ । ଧରନ୍ତୁ, କାର୍ର ମୋଟ ଓଜନ 2,500 କିଲୋଗ୍ରାମ (ଏହା କାର୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଓଜନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଉଦାହରଣରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଆକଳନ) । ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ହିସାବରେ ଏହି ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ଯାନ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 24.5 କିଲୋନ୍ୟୁଟନ୍ ନିମ୍ନମୁଖୀ ବଳ କାମ କରିବ । ଯଦି 80 କିଲୋନ୍ୟୁଟନ୍ ବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ କାମ କରେ, ତେବେ ଏହା 2,500 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯାନର ଓଜନଜନିତ ବଳର ପ୍ରାୟ 3.3 ଗୁଣା ହେବ ।
କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଯେ 80 କିଲୋନ୍ୟୁଟନ୍ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍ର ମୋଟ ବଳ ବୋଲି କମ୍ପାନିର ଦାବି କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ବଳର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ସବୁବେଳେ ଉପର ଦିଗକୁ କାମ କରିବ, ଏପରି ନୁହେଁ । ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ର ଦିଗ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଯାନର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ବଳ ନିର୍ଭର କରିବ । ତେଣୁ ଏହି ଆକଳନ ଯାନଟି କିପରି ଭୂମିରୁ ଉଠିପାରେ, ତାହା ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଯାନଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିରାପଦ ଭାବେ ଉଡ଼ିପାରିବ ବୋଲି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।
ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ Cold-Gas Thrusterରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଗ୍ୟାସକୁ ବାହାର କରି ଥ୍ରଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ; ପାରମ୍ପରିକ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରି ଇନ୍ଧନ ଜଳାଇବା ଏହାର ମୂଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ । ମହାକାଶଯାନର ଦିଗ ଓ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋପଲ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏସବୁ ପରେ ଏବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ କାର୍ଟି ଓଲଟା ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲା କିପରି, ଏହା ପଛରେ ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ନିୟମ କାମ କରୁଛି ।
କାର୍ଟି ଓଲଟା ରାମ୍ପରେ କିପରି ଚାଲିଲା?
ଏବେ ଆସିବା ଏହି ଡେମୋର ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗକୁ । କାର୍ଟି କେବଳ ଆକାଶକୁ ଉଠିନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ବିଶେଷ ରାମ୍ପ୍ରେ ଓଲଟା ଚାଲିଥିଲା । ଏଥିରେ କେବଳ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ର ଭୂମିକା ନଥିଲା । Teslaର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି କାର୍ରେ ଏକ Multi-Mode Fan ଏବଂ Ground-Sealing System ରହିଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ର ତଳ ଭାଗରୁ ବାୟୁକୁ ବାହାର କରି ଯାନକୁ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଚାପି ରଖିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ନିମ୍ନମୁଖୀ ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ସାଧାରଣ କାର୍ରେ ଗାଡ଼ିର ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ଚକ ରାସ୍ତା ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ କାର୍କୁ ରାସ୍ତା ସହ ଅଧିକ ମଜବୁତ ଭାବେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ Downforce ବା ନିମ୍ନମୁଖୀ ବଳ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
Teslaର ଏହି ମଲ୍ଟି-ମୋଡ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଓ ସିଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଧିକ Downforce ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନିର ଦାବି କରିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ରାମ୍ପ୍ରେ କାର୍ଟିକୁ ଓଲଟା ଅବସ୍ଥାରେ ଧରି ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ।
ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ।ସକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ କାର୍କୁ ରାମ୍ପ୍ର ପୃଷ୍ଠ ସହ ଧରି ରଖିବାରେ ସହାୟତା କରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Cold-Gas Thruster ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବାହାର କରି ଥ୍ରଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଦୁଇଟିର କାମ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଡେମୋରେ ଉଭୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ।
ଡେମୋରେ ଡ୍ରାଇଭର୍ ନଥିଲେ କାହିଁକି?
ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନର ଡେମୋ ସମୟରେ କାର୍ଟିରେ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର୍ ନଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କାର୍ଟି ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇସାରିଛି । ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ ଡେମୋ କରିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଯାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚଳାଇବା ଦୁଇଟି ଅଲଗା କଥା । ଏହା ସହିତ, ଯାନଟି ଯଦି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିବା, ଗତିର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିମ୍ବା ପୁଣି ଭୂମିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତେବେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ।
କ'ଣ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ Flying Car କୁହାଯାଇପାରିବ?
ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । Teslaର ଡେମୋରେ କାର୍ଟି ଭୂମିରୁ ଉଠି ମଧ୍ୟବାୟୁରେ ଘୂରି ପୁଣି ତଳକୁ ଫେରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ସମୟ ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଉଠିପାରିବା ଏବଂ ବିମାନ ପରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଡ଼ିପାରିବା ଏକା କଥା ନୁହେଁ । ଏକ ପ୍ରକୃତ ଉଡୁଥିବା ଯାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି । ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଆଗକୁ ଗତି କରିବା, ଉଚ୍ଚତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯାନର ଓଜନ, ଗ୍ୟାସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । Teslaର ନିଜସ୍ୱ ୱେବସାଇଟ୍ରେ Rocket ଭର୍ସନ୍କୁ ଉଡ଼ାଣଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, କମ୍ପାନି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଉଠିପାରୁଥିବା ଯାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏବେଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତଯୋଗ୍ୟ Flying Car ବୋଲି କହିବା ଅତିରଞ୍ଜିତ ହେବ ।
2028ରେ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ରହିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍:
Teslaର CEO ଏଲନ୍ ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ Roadsterର ଉତ୍ପାଦନ 2028ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କମ୍ପାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ତେବେ ଏହା ଏକ ଘୋଷିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଡେଲିଭରି ତାରିଖ ନୁହେଁ । Teslaର ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ପ୍ରକାଶିତ 2026 ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଅପଡେଟ୍ରେ Roadsterର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଓ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ସେଥିରେ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ 'Design Development' ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯାନଟିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଡେମୋରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ବାକି ରହିଛି ।
ବିଜ୍ଞାନର ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ, କିନ୍ତୁ ଉଡୁଥିବା କାର୍ର ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ଦୂର?
Tesla Roadsterର ଏହି ଡେମୋ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ପ୍ରୋପଲ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉଦାହରଣ । ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ଟ୍ରେନ୍ ସହ Cold-Gas Thruster, ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବିଶେଷ Suction System ଭଳି ଭିନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଧାରଣାର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପଛରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଜାଦୁ ନୁହେଁ । ଏହା ହେଉଛି ବଳ, ଚାପ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଗତି ଏବଂ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଗତି ନିୟମର ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ।
କିନ୍ତୁ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଡେମୋରେ ଆକାଶକୁ ଉଠିବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଅନୁମୋଦିତ Flying Car ତିଆରି କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ।