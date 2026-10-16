ETV Bharat / technology

ପବନରେ ଉଡ଼ିଲା ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କାର୍! Tesla Roadster ର ଭିଡିଓ ଶେୟାର କଲେ ମସ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟଣ୍ଟ

ଟେସଲା ମୁଖ୍ୟ ଏଲନ ମସ୍କ SpaceXର କୋଲ୍ଡ-ଗ୍ୟାସ୍ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆ Tesla Roadsterର ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶନର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

TESLA ROADSTER FLYING VIDEO SPACEX THRUSTERS ELON MUSK ଉଡ଼ନ୍ତା କାର୍ TESLA ROADSTER
ଏହି କାର୍‌ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍‌ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଚୁଏଟର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା କାର୍ ପବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ତା’ର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସେକେଣ୍ଡର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାଗରେ ମାଇକ୍ରୋ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରେ । (ଫଟୋ: X/ Tesla)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପିଲାବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଉଡନ୍ତା କାର୍‌ ଆଜି ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି SpaceXର ମାଲିକ ଏଲନ ମସ୍କ । ମସ୍କ ଆଜି ସକାଳୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ X ଏପରି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି । Teslaର ମୁଖ୍ୟ ନିଜର ନୂଆ ରିଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସୁପରକାର୍‌ Tesla RoadStarର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍‌ଟି ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପର ଦେଇ ସହଜରେ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ।

ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ୍‌ ସ୍ଥିତ ମ୍ୟାକଗ୍ରେଗରଠାରେ ଥିବା SpaceX ଫେସିଲିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଏହି ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ଏକ ବଡ଼ ବଙ୍କାକୃତି ରାମ୍ପ ଉପରେ କାର୍‌ଟି ଓଲଟା ଚାଲିବା ସହ ପବନରେ କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି । କମ୍ପାନୀର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

SpaceX ର କୋଲ୍ଡ-ଗ୍ୟାସ୍ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ସ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ମୋଡ୍ ସକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:

ଏହି ନୂଆ ରିଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା Tesla Roadsterରେ SpaceX ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରିମିୟମ୍ 'କୋଲ୍ଡ-ଗ୍ୟାସ୍ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ସ' (Cold-gas thrusters) ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରବଳ ପ୍ରେସର ବା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଉପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥାଏ । ଏହାସହ ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ମଲ୍ଟି-ମୋଡ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଲିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିର ତଳ ଭାଗରୁ ପବନକୁ ଜୋରରେ ଟାଣି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସକ୍ସନ୍ ବା ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ଟେସଲାର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଯେ ଗାଡ଼ିଟି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ରହି ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ଲଟକି ରହିପାରିବ । ଏହି କାର୍‌ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍‌ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଚୁଏଟର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା କାର୍ ପବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ତା’ର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସେକେଣ୍ଡର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାଗରେ ମାଇକ୍ରୋ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରେ ।

Tecno ଲଞ୍ଚ କଲା ବଜେଟ୍‌ ରେଞ୍ଜର ନୂଆ 5G ଫୋନ Spark 50S, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଆଧାରିତ ମେଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ଡିଜାଇନ୍:

ଏହି ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍‌କୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ସଫଳତାର ସହ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ 2028 ମସହିାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ସୂଚ଼ନା ଦେଇଛି । କାର୍‌ର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ହିଡେନ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଫୁଲ୍-ଲେନ୍ଥ୍ ଟେଲ୍‌ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଗାଡ଼ିର ମଜବୁତି ପାଇଁ ଏଥିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଟାଇଟାନିୟମ ଏବଂ କାର୍ବନ ଫାଇବର ଭଳି ହାଲୁକା ତଥା ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ମେଟେରିଆଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଫିନିଶ୍ ପାଇଁ 'ଏନୋ ୱାଇଟ୍ ପେଣ୍ଟ' ଏବଂ ସ୍ପେସ୍‌ସୁଟ୍‌ର ୱାଇଜର୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା 'ଗୋଲ୍ଡ ଗ୍ଲେଜ୍‌ଡ' ଟିଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା କାର୍‌କୁ ୟୁଭି (UV) ଏବଂ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାର ଇଣ୍ଟିରିୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଟ୍ ଥିମ୍ ସହ ଗ୍ରେ କଲର୍ ମାଇକ୍ରୋସୁଏଡ୍ ଡିଟେଲିଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସହିତ ଆସିଛି ।

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Royal Enfieldର Classic 650 Hypershift ଭର୍ସନ, ମାତ୍ର 125 ଜଣ ପାଇବେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ବାଇକ୍

TAGGED:

SPACEX THRUSTERS
ELON MUSK
ଉଡ଼ନ୍ତା କାର୍
TESLA ROADSTER
TESLA ROADSTER FLYING VIDEO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.