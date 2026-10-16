ପବନରେ ଉଡ଼ିଲା ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କାର୍! Tesla Roadster ର ଭିଡିଓ ଶେୟାର କଲେ ମସ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟଣ୍ଟ
ଟେସଲା ମୁଖ୍ୟ ଏଲନ ମସ୍କ SpaceXର କୋଲ୍ଡ-ଗ୍ୟାସ୍ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆ Tesla Roadsterର ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶନର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 16, 2026 at 8:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପିଲାବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଉଡନ୍ତା କାର୍ ଆଜି ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି SpaceXର ମାଲିକ ଏଲନ ମସ୍କ । ମସ୍କ ଆଜି ସକାଳୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ X ଏପରି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି । Teslaର ମୁଖ୍ୟ ନିଜର ନୂଆ ରିଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସୁପରକାର୍ Tesla RoadStarର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଟି ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପର ଦେଇ ସହଜରେ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ୍ ସ୍ଥିତ ମ୍ୟାକଗ୍ରେଗରଠାରେ ଥିବା SpaceX ଫେସିଲିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଏହି ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ଏକ ବଡ଼ ବଙ୍କାକୃତି ରାମ୍ପ ଉପରେ କାର୍ଟି ଓଲଟା ଚାଲିବା ସହ ପବନରେ କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି । କମ୍ପାନୀର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ।
SpaceX ର କୋଲ୍ଡ-ଗ୍ୟାସ୍ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ସ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ମୋଡ୍ ସକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:
Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI— Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026
ଏହି ନୂଆ ରିଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା Tesla Roadsterରେ SpaceX ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରିମିୟମ୍ 'କୋଲ୍ଡ-ଗ୍ୟାସ୍ ଥ୍ରଷ୍ଟର୍ସ' (Cold-gas thrusters) ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରବଳ ପ୍ରେସର ବା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଉପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥାଏ । ଏହାସହ ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ମଲ୍ଟି-ମୋଡ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଲିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିର ତଳ ଭାଗରୁ ପବନକୁ ଜୋରରେ ଟାଣି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସକ୍ସନ୍ ବା ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ଟେସଲାର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଯେ ଗାଡ଼ିଟି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ରହି ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ଲଟକି ରହିପାରିବ । ଏହି କାର୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଚୁଏଟର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା କାର୍ ପବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ତା’ର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସେକେଣ୍ଡର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାଗରେ ମାଇକ୍ରୋ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରେ ।
ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଆଧାରିତ ମେଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ଡିଜାଇନ୍:
Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
ଏହି ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍କୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ସଫଳତାର ସହ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା । ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ 2028 ମସହିାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ସୂଚ଼ନା ଦେଇଛି । କାର୍ର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ହିଡେନ୍ ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଫୁଲ୍-ଲେନ୍ଥ୍ ଟେଲ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଗାଡ଼ିର ମଜବୁତି ପାଇଁ ଏଥିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଟାଇଟାନିୟମ ଏବଂ କାର୍ବନ ଫାଇବର ଭଳି ହାଲୁକା ତଥା ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ମେଟେରିଆଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଫିନିଶ୍ ପାଇଁ 'ଏନୋ ୱାଇଟ୍ ପେଣ୍ଟ' ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ସୁଟ୍ର ୱାଇଜର୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା 'ଗୋଲ୍ଡ ଗ୍ଲେଜ୍ଡ' ଟିଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା କାର୍କୁ ୟୁଭି (UV) ଏବଂ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାର ଇଣ୍ଟିରିୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଟ୍ ଥିମ୍ ସହ ଗ୍ରେ କଲର୍ ମାଇକ୍ରୋସୁଏଡ୍ ଡିଟେଲିଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସହିତ ଆସିଛି ।