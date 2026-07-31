ETV Bharat / technology

ଟେସଲା କାରରେ ମିଳିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସପୋର୍ଟ: ଆରମ୍ଭ ହେଲା Model Yର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହାର ଖାସ୍ ଫିଚର୍

ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଟେସଲା ଭାରତରେ ଏହାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାର 2026 Model Y Premiumର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଏଥିସହ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ Grok AI ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।

Grok AI feature to be found in Tesla car.
ଟେସଲା କାରରେ ମିଳିବ Grok AI ସୁବିଧା । (Image Credit: Tesla)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଇଭି (EV) ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଟେସଲା (Tesla) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂତନ ତଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭି (SUV) 2026 Tesla Model Y Premium Rear-Wheel Driveର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଫିସିଆଲି ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଯେପରିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଟେସଲାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଣ୍ଟର (Experience Centers) ଗୁଡିକରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି କାରର ଅନୁଭୂତି ନେଇପାରିବେ । ଏହି ମଡେଲକୁ ଗତ ମେ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 50.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଡିକୁ ବୁକ୍ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏକ ୱାଲ୍ କନେକ୍ଟର୍ (Wall Connector) ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଟେସଲାରେ ମିଳିବ Grok AIର କମାଲ:

ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସହିତ ଟେସଲା ନିଜର ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖାସ୍ ଉପହାର ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର Model Y Premium RWD ଏବଂ Model Y L ଗାଡିରେ xAI ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ 'Grok AI'କୁ ରୋଲଆଉଟ୍ କରିଛି । ଏହି ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (AI Assistant) ଓଭର-ଦି-ଏୟାର (OTA) ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମିଳିବ । ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର୍ କେବଳ "Hey Grok" କହିପାରିବେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲରେ ଥିବା ଭଏସ୍ ବଟନ୍ କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ । ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହି Grok AI ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ କନ୍ନଡ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲାନିଂ (Trip Planning), ଲୋକେସନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଗାଡିର ବିଭିନ୍ନ ଆଲର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ।

ଦମଦାର୍ ରେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚର୍ସ:

ନୂଆ 2026 Model Y Premium ପରଫରମାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଆଗରେ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରିୟର୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର୍ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଥରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 500 କିଲୋମିଟର୍ (WLTP)ର ଦୀର୍ଘ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସ୍ପିଡ୍ କଥା କହିଲେ ଏହି ଏସୟୁଭି ମାତ୍ର 5.9 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ଧରିପାରେ । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଏମିତି ଏକ ଦମଦାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହା 175 kWର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହ ଆସୁଛି ଏବଂ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 238 କିଲୋମିଟର୍ ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ । ଏହାସହ ଏଥିରେ 2,138 ଲିଟରର ବିଶାଳ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ମିଳୁଛି ।

ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଗାଡିର କ୍ୟାବିନ୍ ବା ଇଣ୍ଟିରିୟର୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ବଡ 16 ଇଞ୍ଚ୍‌ର ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍, ହିଟିଂ ଓ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଥିବା ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍, ପାନୋରାମିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ରୁଫ୍, 9-ସ୍ପିକର୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ପଛରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ 8 ଇଞ୍ଚ୍‌ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଗାଡିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାର ଚାରିପଟେ ମୋଟ 8ଟି ଏକ୍ସଟେରିୟର୍ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି । ସହଜ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ 39,990 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାସିକ ଇଏମଆଇ (EMI) ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲିକ୍ ହେଲା ନୂଆ Honda Rebel 500ର ଦାମ୍: ମିଳିବ ଆଧୁନିକ E-Clutch ଫିଚର୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଶସ୍ତା ହେବ ଏହି ଦମ୍‌ଦାର୍ ବାଇକ୍

ଦମ୍‌ଦାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ନୂଆ OnePlus ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍: ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

Google Pay ରେ ଆସିଲା ନୂଆ AI ଫିଚର୍: ଏବେ ହିସାବ ରଖିବା ହେବ ଆହୁରି ସହଜ, ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦମଦାର୍ Gemini Spark

ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା Tata Punch EV ଫେସ୍‌ଲିଫ୍ଟ୍: ଭାରତ NCAP କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମିଳିଲା 5 ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ

TAGGED:

TESLA MODEL Y TEST DRIVE
TESLA MODEL Y PRICE
GROK AI INDIA
ଟେସଲା ଇଣ୍ଡିଆ
TESLA INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.