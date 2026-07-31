ଟେସଲା କାରରେ ମିଳିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସପୋର୍ଟ: ଆରମ୍ଭ ହେଲା Model Yର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହାର ଖାସ୍ ଫିଚର୍
ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଟେସଲା ଭାରତରେ ଏହାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାର 2026 Model Y Premiumର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଏଥିସହ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ Grok AI ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : July 31, 2026 at 8:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଇଭି (EV) ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଟେସଲା (Tesla) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂତନ ତଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭି (SUV) 2026 Tesla Model Y Premium Rear-Wheel Driveର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଫିସିଆଲି ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଯେପରିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଟେସଲାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଣ୍ଟର (Experience Centers) ଗୁଡିକରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି କାରର ଅନୁଭୂତି ନେଇପାରିବେ । ଏହି ମଡେଲକୁ ଗତ ମେ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 50.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଡିକୁ ବୁକ୍ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏକ ୱାଲ୍ କନେକ୍ଟର୍ (Wall Connector) ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଟେସଲାରେ ମିଳିବ Grok AIର କମାଲ:
ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସହିତ ଟେସଲା ନିଜର ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖାସ୍ ଉପହାର ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର Model Y Premium RWD ଏବଂ Model Y L ଗାଡିରେ xAI ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ 'Grok AI'କୁ ରୋଲଆଉଟ୍ କରିଛି । ଏହି ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (AI Assistant) ଓଭର-ଦି-ଏୟାର (OTA) ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମିଳିବ । ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର୍ କେବଳ "Hey Grok" କହିପାରିବେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲରେ ଥିବା ଭଏସ୍ ବଟନ୍ କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ । ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହି Grok AI ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ କନ୍ନଡ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲାନିଂ (Trip Planning), ଲୋକେସନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଗାଡିର ବିଭିନ୍ନ ଆଲର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ।
ଦମଦାର୍ ରେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚର୍ସ:
In Haryana, Teslas are now eligible for a 50% exemption on road tax pic.twitter.com/nwQxu16WlR— Tesla India (@Tesla_India) July 31, 2026
ନୂଆ 2026 Model Y Premium ପରଫରମାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଆଗରେ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ରିୟର୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର୍ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଥରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 500 କିଲୋମିଟର୍ (WLTP)ର ଦୀର୍ଘ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସ୍ପିଡ୍ କଥା କହିଲେ ଏହି ଏସୟୁଭି ମାତ୍ର 5.9 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ଧରିପାରେ । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଏମିତି ଏକ ଦମଦାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହା 175 kWର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହ ଆସୁଛି ଏବଂ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 238 କିଲୋମିଟର୍ ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ । ଏହାସହ ଏଥିରେ 2,138 ଲିଟରର ବିଶାଳ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ମିଳୁଛି ।
Produced our 10 millionth Tesla globally at Fremont Factory this week!— Tesla (@Tesla) July 30, 2026
Only 6 years ago, Fremont Factory made our 1 millionth vehicle pic.twitter.com/ps4H6tFgUQ
ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଗାଡିର କ୍ୟାବିନ୍ ବା ଇଣ୍ଟିରିୟର୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ବଡ 16 ଇଞ୍ଚ୍ର ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍, ହିଟିଂ ଓ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଥିବା ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍, ପାନୋରାମିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ରୁଫ୍, 9-ସ୍ପିକର୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ପଛରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ 8 ଇଞ୍ଚ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଗାଡିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାର ଚାରିପଟେ ମୋଟ 8ଟି ଏକ୍ସଟେରିୟର୍ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି । ସହଜ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ 39,990 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାସିକ ଇଏମଆଇ (EMI) ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।