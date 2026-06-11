ETV Bharat / technology

ଲଞ୍ଚ ହେଲା Telegramର ଅଫିସିଆଲ୍ Native ଆପ୍, ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍‌ରୁ ସିଧାସଳଖ ପଠାଇପାରିବେ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଓ ଭିଡିଓ

ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ Apple Watchରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ଖୋଲି ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର QR କୋଡ୍‌କୁ ନିଜ iPhoneର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କାନ୍ କରି ସହଜରେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ।

To use Telegram on the Apple Watch, you need to set it up once by scanning the QR code in the iPhone app.
ଆପଲ୍ ୱାଚରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ iPhone ଆପରେ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି ଏହାକୁ ଥରେ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। (Image Credit: X/@durov)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେଲିଗ୍ରାମ (Telegram) ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଧୁନିକ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ Apple Watch ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସିଆଲ୍ Native watchOS App ରୋଲ୍‌ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ଥର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଆପ୍ସର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋବାକୁ ଯାଉଛି । ଟେଲିଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ପାଭେଲ୍ ଦୁରୋଭ୍ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ X ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଭିସ ସେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

QR କୋଡ୍ ସ୍କାନିଂ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍‌ର ପ୍ରଣାଳୀ:

ଲଗଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ Apple Watchରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ଖୋଲି ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର QR କୋଡ୍‌କୁ ନିଜ iPhoneର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କାନ୍ କରି ସହଜରେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ।

ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ: ଏହି ସାଇନ୍-ଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ୱେବ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ । ଯଦି କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍‌ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବା କ୍ଲାଉଡ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟେସନ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଚାଲିବ GIFs, ଷ୍ଟିକର୍ସ ଓ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ସ:

ଏହି ନୂଆ Native watchOS ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ ଟେଲିଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ସିଧାସଳଖ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଏହିପରି ରହିଛି:

ଚାଟ୍ ଓ ମିଡିଆ ଆକ୍ସେସ୍: ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଟ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଚାଟ୍ସ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ।

ମେସେଜିଂ ସୁବିଧା: ୟୁଜର୍ସମାନେ ବାହାରୁ ସିଧାସଳଖ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ସହ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଲୋକେସନ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିପାରିବେ ।

ଆନିମେସନ୍ ସପୋର୍ଟ: ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଚମତ୍କାର ଆନିମେଟେଡ୍ ଷ୍ଟିକର୍ସ ଦେଖିବା, GIFs ଚଲାଇବା ଏବଂ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲେ କରିବାର ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର କମ୍‌ବ୍ୟାକ୍:

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 2015 ମସିହାରେ ତାର ଏକ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍‌ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ସେହି ସଫ୍ଟୱେରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରି watchOS ସପୋର୍ଟକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରର ସଦ୍ୟତମ ରିଲିଜ୍ ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବୃହତ ଫିଚର୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ iOS ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଲ୍‌ଆଉଟ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

  1. ଲଞ୍ଚ ହେଲା Canva Offline Mode , ଏବେ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ଫ୍ରି ଡିଜାଇନିଂ
  2. ଲାଇଭ୍ ହେଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ରିଅର୍ଡର୍ ଫିଚର୍; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ବଦଳାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ସ୍ଥାନ
  3. ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି BYDର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ SUV 'Seal U DM-i', ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

TELEGRAM WATCHOS CHAT FEATURES
HOW TO LINK TELEGRAM ON APPLE WATCH
ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପଲ ୱାଚ ଆପ
ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
TELEGRAM NATIVE APPLE WATCH APP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.