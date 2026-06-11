ଲଞ୍ଚ ହେଲା Telegramର ଅଫିସିଆଲ୍ Native ଆପ୍, ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ପଠାଇପାରିବେ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଓ ଭିଡିଓ
ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ Apple Watchରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ଖୋଲି ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର QR କୋଡ୍କୁ ନିଜ iPhoneର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କାନ୍ କରି ସହଜରେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ।
Published : June 11, 2026 at 2:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେଲିଗ୍ରାମ (Telegram) ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଧୁନିକ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ Apple Watch ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସିଆଲ୍ Native watchOS App ରୋଲ୍ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ଥର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଆପ୍ସର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋବାକୁ ଯାଉଛି । ଟେଲିଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ପାଭେଲ୍ ଦୁରୋଭ୍ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ X ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଭିସ ସେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
QR କୋଡ୍ ସ୍କାନିଂ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ:
⌚️ A fully native Telegram app for Apple Watch is out. pic.twitter.com/3wSr5igssE— Pavel Durov (@durov) June 9, 2026
ଲଗଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ Apple Watchରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ଖୋଲି ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର QR କୋଡ୍କୁ ନିଜ iPhoneର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କାନ୍ କରି ସହଜରେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ।
ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ: ଏହି ସାଇନ୍-ଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ୱେବ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ । ଯଦି କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବା କ୍ଲାଉଡ୍ ପାସୱାର୍ଡ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟେସନ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିବ GIFs, ଷ୍ଟିକର୍ସ ଓ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ସ:
ଏହି ନୂଆ Native watchOS ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ ଟେଲିଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ସିଧାସଳଖ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଏହିପରି ରହିଛି:
ଚାଟ୍ ଓ ମିଡିଆ ଆକ୍ସେସ୍: ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଟ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଚାଟ୍ସ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ।
ମେସେଜିଂ ସୁବିଧା: ୟୁଜର୍ସମାନେ ବାହାରୁ ସିଧାସଳଖ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ସହ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଲୋକେସନ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିପାରିବେ ।
ଆନିମେସନ୍ ସପୋର୍ଟ: ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଚମତ୍କାର ଆନିମେଟେଡ୍ ଷ୍ଟିକର୍ସ ଦେଖିବା, GIFs ଚଲାଇବା ଏବଂ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲେ କରିବାର ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର କମ୍ବ୍ୟାକ୍:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 2015 ମସିହାରେ ତାର ଏକ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ସେହି ସଫ୍ଟୱେରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରି watchOS ସପୋର୍ଟକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରର ସଦ୍ୟତମ ରିଲିଜ୍ ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବୃହତ ଫିଚର୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ iOS ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଲ୍ଆଉଟ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: