ETV Bharat / technology

Apple App Store ରୁ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହେଲା Telegram: ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ନେଲା ଏଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

Telegram logo
Telegram logo (Photo-AFP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 7:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଏହି ଚାଟିଂ ଆପ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସୋମବାର ଦିନ ଆପଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହି ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିଷ୍ଟୋର କରାଯାଇଛି । ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ଯୌନ ଶୋଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭିଯୋଗ ଏହି ଆପ୍‌ ବିରୋଧରେ ଆସିବା ପରେ ଆପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବୋଲି ସୂଚ଼ନା ମିଳିଛି ।

ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରଭାବିତ:

ସୋମବାର ହଠାତ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗାୟବ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଆମେରିକା ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ବ୍ୟବହାରକରୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଏହି ଆପ୍‌କୁ ଆକ୍ସେସ କରିପାରୁ ନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ମାଇକ୍ରୋବ୍ଲଗିଂ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ(X)ରେ ଏକ ମଜାଦାର ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ "ମୋର ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ସୂଚ଼ନା ଟିକେ ଅଧିକ ଅତିରଞିତ ଅଟେ " । କିନ୍ତୁ ଆପ୍ ହଟାଯିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବିଷୟରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୃଚନା ଦେଇନାହିଁ ।

ଆପଲ୍‌ର ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍‌:

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କିତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭିଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆପ୍‌କୁ ହଟାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି । ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟାନ୍ ହେବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ NEET ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଭାରତରେ ଏହି ଆପ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହାର ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2024 ରେ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ 2023 ରେ ବ୍ରାଜିଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ ସାମୟିକ ଭାବେ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ Kia Sorento SUV ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ, କଣ ରହିଛି ଏହାର ଦାମ୍

ମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ Fire-Bolttର ଏଣ୍ଟ୍ରି! ଅଗଷ୍ଟ 25ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Boltt Evo 4G

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Reliance JioTag 2, ମାତ୍ର 1,249 ଟଙ୍କାରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓ ଆଇଓଏସ୍‌କୁ କରିବ ସପୋର୍ଟ

ଭାରତୀୟ ଅଟୋ ବଜାରରେ ବମ୍ପର ଧମାକା! ଜୁଲାଇରେ ରେକର୍ଡ 4.7 ଲକ୍ଷ କାର୍ ବିକ୍ରି, ମାରୁତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଫଳତା

TAGGED:

TELEGRAM APP NEWS
APPLE BAN TELEGRAM
APPLE APP STORE NEWS
ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ବ୍ୟାନ୍
TELEGRAM APP STORE REMOVAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.