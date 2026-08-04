Apple App Store ରୁ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହେଲା Telegram: ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ନେଲା ଏଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
Published : August 4, 2026 at 7:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଏହି ଚାଟିଂ ଆପ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସୋମବାର ଦିନ ଆପଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ ଏହି ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏହି ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିଷ୍ଟୋର କରାଯାଇଛି । ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ଯୌନ ଶୋଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭିଯୋଗ ଏହି ଆପ୍ ବିରୋଧରେ ଆସିବା ପରେ ଆପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବୋଲି ସୂଚ଼ନା ମିଳିଛି ।
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରଭାବିତ:
ସୋମବାର ହଠାତ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗାୟବ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଆମେରିକା ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ସମେତ ଅନେକ ଦେଶର ବ୍ୟବହାରକରୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଏହି ଆପ୍କୁ ଆକ୍ସେସ କରିପାରୁ ନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ମାଇକ୍ରୋବ୍ଲଗିଂ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ(X)ରେ ଏକ ମଜାଦାର ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ "ମୋର ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ସୂଚ଼ନା ଟିକେ ଅଧିକ ଅତିରଞିତ ଅଟେ " । କିନ୍ତୁ ଆପ୍ ହଟାଯିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବିଷୟରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୃଚନା ଦେଇନାହିଁ ।
ଆପଲ୍ର ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କିତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭିଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆପ୍କୁ ହଟାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି । ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟାନ୍ ହେବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ NEET ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଭାରତରେ ଏହି ଆପ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହାର ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2024 ରେ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ 2023 ରେ ବ୍ରାଜିଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ ସାମୟିକ ଭାବେ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲା ।