ସେବା ବ୍ୟାହତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ମେସେଜିଂ ଆପ ଟେଲିଗ୍ରାମ
ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ସକାଳ ୮ ଟା ୧୧ ମିନିଟରେ ସେବା ବ୍ୟାହତ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
Published : September 8, 2026 at 12:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସେବା ବ୍ୟାହତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଡେସ୍କଟପ ମେସେଜିଂ ଆପ ଟେଲିଗ୍ରାମ । ଲାଇଭ ଷ୍ଟାଟସ ଏବଂ ଆଉଟେଜ ଅପଡେଟ ଦେଖାଉଥିବା ୱେବସାଇଟ 'ଡାଉନ୍ଡିଟେକ୍ଟର' ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ସକାଳ ୮ ଟା ୧୧ ମିନିଟରେ ସେବା ବ୍ୟାହତ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ହଠାତ ବଢ଼ି ୮୫୧ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଆଜି ସକାଳେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଡାଉନ୍
ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟ ୨୮୦ ଜଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ସକାଳ ୮ ଟା ୦୬ ମିନିଟ ସୁଦ୍ଧା ୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସେବା ବ୍ୟାହତ ଜନିତ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ।
ଜଣେ ୟୁଜର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ "ଟେଲିଗ୍ରାମ ଡାଉନ୍ ଅଛି କାରଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ @pp_privatejet ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି କି? ହାହା" । ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଥିଲେ "ଏହି ସମୟରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଡାଉନ ଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି। ମେସେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଭାବେ ଲୋଡ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଆପଟି ଅପଡେଟିଂରେ ଅଟକି ରହିଛି। ମନେହେଉଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଉଟେଜ ଦେଖାଦେଇଛି।" ଏହି ଆଉଟେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ନିରାଶ ଓ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି "ଟେଲିଗ୍ରାମ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଡାଉନ ଅଛି ନା ଆଜି ସାରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ହିଁ ବେକାର ଚାଲୁଛି?"
ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶନୀ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଇଟିଭି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଚେକ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସଠିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ଆଉଟେଜ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆଧିକାରୀକ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜିର ଆଉଟେଜ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଅନେକ ଥର ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଗତ ମାସ ୨୦ ତାରିଖରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସର୍ଭର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୩୧ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା।
ନିଟ ପୁନଃ-ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଯୋଗୁଁ ଜୁନ ୧୬ ରୁ ୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଭାରତରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୦୨୪ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସେବା ବ୍ୟାହତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ୟୁଜର ମାନେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ମେସେଜ ପଠାଇବା ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମିଡିଆ ଲୋଡ କରିବା ବା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଗ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁରୋପ, ଏସିଆ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Apple App Store ରୁ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହେଲା Telegram: ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ନେଲା ଏଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'NEET ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଷେଧ'- ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ