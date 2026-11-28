iPhone ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ସାଇବର ବିପଦ; ତୁରନ୍ତ iOS ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ ପାଭେଲ୍ ଡ୍ୟୁରୋଭ୍
Telegram CEO ପାଭେଲ୍ ଡ୍ୟୁରୋଭ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା iOS ସଫ୍ଟୱେୟାର ଥିବା iPhone ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇପାରେ ।
Published : November 28, 2026 at 4:18 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ iPhone ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ନିଜ ଫୋନର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ମେସେଜିଂ ଆପ୍ Telegramର ମାଲିକ ପାଭେଲ୍ ଡ୍ୟୁରୋଭ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜର X ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ iPhone ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା iOS ଭର୍ସନ୍ ଥିବା iPhone ୟୁଜର୍ସମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ସାଇବର ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ବିପଦକୁ ଦେଖି Telegram ନିଜର ସେହି ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଆପ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଏକ ଖାସ୍ ଚେତାବନୀ ପଠାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ।
କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ହ୍ୟାକ୍:
ପାଭେଲ୍ ଡ୍ୟୁରୋଭ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ iPhoneର ସଫ୍ଟୱେୟାର ସାମାନ୍ୟ ବି ପୁରୁଣା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ବିପଦ ରହିଛି । ହ୍ୟାକର୍ସ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅଜଣା ୱେବସାଇଟକୁ କେବଳ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଡ୍ୟୁରୋଭ୍ ଏହା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କେଉଁ ଖାସ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା କେତୋଟି ଫୋନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ଖାସ୍ ପୁରୁଣା ଭର୍ସନରୁ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି ଏଭଳି ଚେତାବନୀ:
ଏପରି ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ iPhoneର ପୁରୁଣା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଉପରେ ବିପଦ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ Apple କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଯେ ଖରାପ ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ପୁରୁଣା iPhoneକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ନୂଆ ସୁଧାର ଜାରି କରିଛି ।
🚨 iPhone users are being hacked on a massive scale. If your iOS is even slightly outdated, all your data is at risk. Just opening a website can be enough to get you hacked. We're sending this warning to all our users on older iOS versions: https://t.co/k2BKf5N5ua— Pavel Durov (@durov) November 27, 2026
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ୱାଲେଟ୍ କମ୍ପାନୀ Trust Wallet ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ବିପଜ୍ଜନକ ୱେବସାଇଟଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା iOS ଥିବା iPhoneରୁ ସିଧାସଳଖ ଫୋନରେ ସେଭ୍ ହୋଇଥିବା ୱାଲେଟ୍ ଡାଟା ଚୋରି କରିପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ୱାଲେଟ୍ ଆପରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥାଉ ।
ନିଜ iPhoneକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ?
ଏହି ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜ ଫୋନକୁ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରିବା । Telegramର ନୋଟିସରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଫୋନ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ Apple ନିଜେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମାନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ ।
ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ iPhoneର Settingsକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା’ପରେ General ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ Software Updateରେ ଯାଇ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ । ଅପଡେଟ୍ ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ମଡେଲ୍ କଣ ଅଟେ । Appleର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ସଫ୍ଟୱେୟାର iOS 27.2.1 ଅଟେ । ସେହିପରି iPhone XS, XS Max ଏବଂ XR ଭଳି ପୁରୁଣା ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ iOS 18ର ଏକ ଅଲଗା ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି ।