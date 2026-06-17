ଭାରତରେ Telegram ବ୍ୟାନକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ସିଇଓ, କହିଲେ 'ଚୋରି ରୋକିବାକୁ କଣ ସବୁ ମଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ?'
ଟେଲିଗ୍ରାମର ସିଇଓ ପାଭେଲ ଡୁରୋଭ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
Published : June 17, 2026 at 2:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: NEET ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ସ୍କାମ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ (Telegram)କୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଲିଗ୍ରାମର ସିଇଓ ପାଭେଲ ଡୁରୋଭ (Pavel Durov) ଅଫିସିଆଲି ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ପାଭେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ସଜା ପାଇବା ବଦଳରେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି ନିୟମିତ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଯଥାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଧୋକାଧାରି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍କାମରମାନେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ।
ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଘେରିଲା କମ୍ପାନୀ:
You should also shut down all the shopping malls since there might be a theft in one of them. And close the roads because I heard someone was speeding.— Telegram Messenger (@telegram) June 16, 2026
ଟେଲିଗ୍ରାମ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସ (Twitter) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ମଲ୍ ଓ ସଡ଼କର ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କମ୍ପାନୀ ଲେଖିଛି ଯେ, "ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ଚୋରି ହୁଏ, ତେବେ କଣ ସାରା ଦେଶର ସବୁ ସପିଂ ମଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ? କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଲାଏ, ତେବେ କଣ ସବୁ ସଡ଼କ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ୍?"
Statement : Shutting down Telegram is a band aid solution and is a disproportionate answer to exam fraud— Internet Freedom Foundation (IFF) (@internetfreedom) June 16, 2026
The Internet Freedom Foundation objects to the directions announced today in the National Testing Agency's press release on action against the Telegram platform. On the NTA's… pic.twitter.com/xlpzjcZEnC
କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରୁଥିବା ଶତାଧିକ ନକଲି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି । ମଲ୍ ମାଲିକମାନେ ଚୋର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଯେମିତି ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାମ କରୁଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (IFF) ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହାକୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ‘ବ୍ୟାଣ୍ଡ-ଏଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ’ (Band-aid Solution) ବୋଲି କହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ପରୀକ୍ଷା ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏକ ଅତି କଠୋର ଆଦେଶ ଅଟେ ।
Edit Message ଫିଚର୍ କୁ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଇଓ ପାଭେଲ୍:
Your mall analogy proves the opposite point. Malls aren't shut down for theft, but they don't let known thieves operate openly either. Nobody is asking Telegram to be banned , people are asking why public scam, leak, and hate channels are allowed to stay up for so long.— Curious City (@Itsmycuriosity) June 16, 2026
ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ମେସେଜ୍ ଏଡିଟ୍ (Edit Feature) ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସ୍କାମରମାନେ ଫାଇଲ୍ ପଠାଇବାର 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା PDFକୁ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଟାଇମଷ୍ଟାମ୍ପ ପୁରୁଣା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଗୁଆ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଭଳି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।
Prof. V. Kamakoti, Director of @iitmadras, explains the exact Telegram trick — and shows how it's already been used to fake " leaks" for jee advanced and the iiser aptitude test.— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 16, 2026
same playbook, different exam. his message to neet candidates and parents: don't fall for it. stay… pic.twitter.com/GFOHZuUKok
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିଇଓ ପାଭେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଆପ୍ ଭିତରେ 'Edited' (ସଂପାଦିତ) ଲେବଲ୍କୁ ଏବେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି କେହି ପୁରୁଣା ତାରିଖ ଦେଇ ଏଭଳି ସାଇବର ସ୍କାମ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: