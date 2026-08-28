ETV Bharat / technology

ଓଦା ହାତରେ ବି ଚାଲିବ ଫୋନ୍: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Tecno Spark Go 3 Pro, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍!

ଟେକ୍ନୋ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Spark Go 3 Pro ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ IP69 ରେଟିଂ ଏବଂ IR ରିମୋଟ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ।

Tecno Spark Go 3 Pro launched in India.
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Tecno Spark Go 3 Pro । (Image Credit: Tecno Mobile)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 6:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟେକ୍ନୋ ଭାରତରେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ' ' ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଏହି ବଜେଟ୍‌ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ପ୍ରମିୟମ୍‌ ଫିଚର୍ ସହିତ ଆସୁଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ବିକ୍ରି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରୁ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ ରିଟେଲ୍‌ ଆଉଟ୍‌ଲେଟ୍ ଗୁଡିକରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

Tecno Spark Go 3 Proର ଡିସପ୍ଲେ ଓ ପ୍ରୋସେସର:

You can use this phone even with wet hands.
ଏହି ଫୋନଟି ଓଦା ହାତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। (Image Credit: Tecno Mobile)

ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଭିଜୁଆଲ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋ ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ରେ 6.78 ଇଞ୍ଚ୍‌ର HD+ IPS LCD ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା 720x1,526 ପିକ୍ସେଲ୍ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ 120Hzର ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 580 ନିଟ୍ସ ପୀକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍, 20:9 ଆସପେକ୍ଟ ରେସିଓ ଏବଂ 240Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ ରେଟ୍ ଭଳି ବିଶେଷତା ରହିଛି । ଫୋନ୍‌ଟି ଓଦା ହାତରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ମଲ୍ଟିଟାକ୍ସିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ MediaTek Helio G81 4G ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ସହ Mali-G52 MC2 GPU ଦିଆଯାଇଛି । ଫୋନ୍‌ରେ 4GB LPDDR4X ରାମ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ । ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 128GB UFS 2.2 ମେମୋରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ।

Tecno Spark Go 3 Proର କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ କନକ୍ଟେଭିଟି:

ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ Tecno Spark Go 3 Proର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ f/1.8 ଅପର୍ଚର୍ ଏବଂ ଅଟୋଫୋକସ୍ ଫିଚର୍ ସହିତ 13MPର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ ଚାଟିଂ ପାଇଁ f/2.0 ଅପର୍ଚର୍ ଏବଂ ଫିକ୍ସଡ୍ ଫୋକସ୍ ସହିତ ଏକ 8MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପାଣି ଓ ଧୁଳିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନରେ IP69 ଏବଂ IP68ର ଡୁଆଲ୍ ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡୁଆଲ୍ DTS ସ୍ପିକର୍ କଲିଂ ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦ କମାଇବା ପାଇଁ AI Voiceprint Noise Cancellation ସୁବିଧା ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଥିବା IR Remote ସେନ୍ସର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରର ଏସି କିମ୍ବା ଟିଭିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ । ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋ ଏଥିରେ 5,200mAh ର ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ପଲିମର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା 10W ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସୁଛି ।

ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକବିବରଣୀ
ଡିସପ୍ଲେ6.78-ଇଞ୍ଚ HD+ (720x1,526) IPS LCD, 120Hz, 580 ନିଟ୍ସ ପୀକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍, 240Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ ରେଟ୍
ପ୍ରୋସେସର୍ମିଡିଆଟେକ୍ ହେଲିଓ G81 (4G), Mali-G52 MC2 GPU
ରାମ୍ + ଷ୍ଟୋରେଜ୍4GB LPDDR4X ରାମ୍ (12GB ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) + 64GB/128GB UFS 2.2
ପଛ କ୍ୟାମେରା13ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/1.8, ଅଟୋଫୋକସ୍)
ସାମ୍ନା କ୍ୟାମେରା8ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/2.0)
ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ5,200mAh, 10W ଚାର୍ଜିଂ (ବକ୍ସରେ ଚାର୍ଜର)
OSଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକସାଇଡ୍‌-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, IR ରିମୋଟ୍, ଡୁଆଲ୍ DTS ସ୍ପିକର୍, AI Voiceprint Noise Cancellation, Wi-Fi, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, GPS, USB ଟାଇପ୍-C, OTG
ରଙ୍ଗBurgundy Red, Eclipse Black, Mist Silver ଏବଂ Sunrise Orange
ମୂଲ୍ୟ₹15,999 ରୁ ଆରମ୍ଭ

Tecno Spark Go 3 Proର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଦାମ୍:

The company has launched this phone in a total of four colors including Burgundy Red, Eclipse Black, Mist Silver and Sunrise Orange.
କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନକୁ Burgundy Red, Eclipse Black, Mist Silver ଏବଂ Sunrise Orange ସମେତ ମୋଟ ଚାରୋଟି ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। (Image Credit: Tecno Mobile)

ଭାରତରେ ଏହି ବାଇକ୍-ମଡେଲ୍ ସଦୃଶ ଫୋନ୍ 4ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ— Burgundy Red, Eclipse Black, Mist Silver ଏବଂ Sunrise Orange ବିକଳ୍ପରେ ମିଳିବ । ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହାର 4GB RAM ଏବଂ 64GB ବେସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 15,999 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏହାର ଟପ୍ ମଡେଲ୍ 4GB RAM ସହିତ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ଦାମ୍ 16,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବଜାରରେ ଆସିଲା Samsung Galaxy S26 FE: 50MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଏହି ଦିନଠାରୁ ମିଳିବ!

TAGGED:

TECNO SPARK GO 3 PRO
SPARK GO 3 PRO PRICE
TECNO MOBILE SPECS
ଟେକ୍ନୋ ବଜେଟ୍ ଫୋନ୍
TECNO SPARK GO 3 PRO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.