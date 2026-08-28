ଓଦା ହାତରେ ବି ଚାଲିବ ଫୋନ୍: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Tecno Spark Go 3 Pro, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍!
ଟେକ୍ନୋ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Spark Go 3 Pro ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ IP69 ରେଟିଂ ଏବଂ IR ରିମୋଟ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ।
Published : August 28, 2026 at 6:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟେକ୍ନୋ ଭାରତରେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ' ' ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ଏହି ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ପ୍ରମିୟମ୍ ଫିଚର୍ ସହିତ ଆସୁଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ବିକ୍ରି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରୁ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ ରିଟେଲ୍ ଆଉଟ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡିକରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
Tecno Spark Go 3 Proର ଡିସପ୍ଲେ ଓ ପ୍ରୋସେସର:
ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଭିଜୁଆଲ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋ ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ 6.78 ଇଞ୍ଚ୍ର HD+ IPS LCD ଡିସ୍ପ୍ଲେ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା 720x1,526 ପିକ୍ସେଲ୍ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ 120Hzର ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 580 ନିଟ୍ସ ପୀକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍, 20:9 ଆସପେକ୍ଟ ରେସିଓ ଏବଂ 240Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ ରେଟ୍ ଭଳି ବିଶେଷତା ରହିଛି । ଫୋନ୍ଟି ଓଦା ହାତରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ମଲ୍ଟିଟାକ୍ସିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ MediaTek Helio G81 4G ଚିପ୍ସେଟ୍ ସହ Mali-G52 MC2 GPU ଦିଆଯାଇଛି । ଫୋନ୍ରେ 4GB LPDDR4X ରାମ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ । ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 128GB UFS 2.2 ମେମୋରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ।
Tecno Spark Go 3 Proର କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ କନକ୍ଟେଭିଟି:
Sabka mind ab hoga blow. Aa gaya hai naya #SparkGo3Pro 😎— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) August 28, 2026
Desh Jaise Dumdaar features ke saath:
💪 Segment's First IP68 & IP69 Rated Phone*
🏋️ Drop Resistant* Upto 1.5m**
🎙️ AI Voiceprint Noise Cancellation
✅ Upto 12GB*** RAM
🔊 Dual DTS Speakers
⚡ 5200mAh Battery & Supports… pic.twitter.com/5lqTSfPHI7
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ Tecno Spark Go 3 Proର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ f/1.8 ଅପର୍ଚର୍ ଏବଂ ଅଟୋଫୋକସ୍ ଫିଚର୍ ସହିତ 13MPର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ ଚାଟିଂ ପାଇଁ f/2.0 ଅପର୍ଚର୍ ଏବଂ ଫିକ୍ସଡ୍ ଫୋକସ୍ ସହିତ ଏକ 8MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପାଣି ଓ ଧୁଳିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନରେ IP69 ଏବଂ IP68ର ଡୁଆଲ୍ ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି । ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡୁଆଲ୍ DTS ସ୍ପିକର୍ କଲିଂ ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦ କମାଇବା ପାଇଁ AI Voiceprint Noise Cancellation ସୁବିଧା ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଥିବା IR Remote ସେନ୍ସର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରର ଏସି କିମ୍ବା ଟିଭିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ । ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋ ଏଥିରେ 5,200mAh ର ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ପଲିମର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା 10W ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସୁଛି ।
Sabka mind ab hoga blow. Aa gaya hai naya #SparkGo3Pro 😎— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) August 28, 2026
Desh Jaise Dumdaar features ke saath:
💪 Segment's First IP68 & IP69 Rated Phone*
🏋️ Drop Resistant* Upto 1.5m**
🎙️ AI Voiceprint Noise Cancellation
✅ Upto 12GB*** RAM
🔊 Dual DTS Speakers
⚡ 5200mAh Battery & Supports… pic.twitter.com/5lqTSfPHI7
|ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ
|ବିବରଣୀ
|ଡିସପ୍ଲେ
|6.78-ଇଞ୍ଚ HD+ (720x1,526) IPS LCD, 120Hz, 580 ନିଟ୍ସ ପୀକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍, 240Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ ରେଟ୍
|ପ୍ରୋସେସର୍
|ମିଡିଆଟେକ୍ ହେଲିଓ G81 (4G), Mali-G52 MC2 GPU
|ରାମ୍ + ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|4GB LPDDR4X ରାମ୍ (12GB ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) + 64GB/128GB UFS 2.2
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|13ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/1.8, ଅଟୋଫୋକସ୍)
|ସାମ୍ନା କ୍ୟାମେରା
|8ମେଗାପିକ୍ସେଲ (f/2.0)
|ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ
|5,200mAh, 10W ଚାର୍ଜିଂ (ବକ୍ସରେ ଚାର୍ଜର)
|OS
|ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16
|ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
|ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, IR ରିମୋଟ୍, ଡୁଆଲ୍ DTS ସ୍ପିକର୍, AI Voiceprint Noise Cancellation, Wi-Fi, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, GPS, USB ଟାଇପ୍-C, OTG
|ରଙ୍ଗ
|Burgundy Red, Eclipse Black, Mist Silver ଏବଂ Sunrise Orange
|ମୂଲ୍ୟ
|₹15,999 ରୁ ଆରମ୍ଭ
Tecno Spark Go 3 Proର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଦାମ୍:
ଭାରତରେ ଏହି ବାଇକ୍-ମଡେଲ୍ ସଦୃଶ ଫୋନ୍ 4ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ— Burgundy Red, Eclipse Black, Mist Silver ଏବଂ Sunrise Orange ବିକଳ୍ପରେ ମିଳିବ । ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହାର 4GB RAM ଏବଂ 64GB ବେସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 15,999 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏହାର ଟପ୍ ମଡେଲ୍ 4GB RAM ସହିତ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟର ଦାମ୍ 16,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।