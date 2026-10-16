Tecno ଲଞ୍ଚ କଲା ବଜେଟ୍ ରେଞ୍ଜର ନୂଆ 5G ଫୋନ Spark 50S, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ଟେକ୍ନୋ ଭାରତରେ ନିଜର ନୂଆ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Tecno Spark 50S 5G ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 19,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
Published : October 16, 2026 at 6:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଏକ ଦମ୍ଦାର ଫୋନ ଖୋଜୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମେକର କମ୍ପାନୀ ଟେକ୍ନୋ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍ରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Tecno Spark 50S 5G ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ଫୋନରେ ଏକ 6500mAhର ଏକ ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 5G ପ୍ରସୋସର ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ ମିଲିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍ ମଜବୁତି ସହିତ ମାର୍କେଟ୍କୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ସାବସ୍ତ୍ୟ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନ୍ର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସେଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ:
ଟେକ୍ନୋ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଏହି ଫୋନ୍କୁ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ଦାମ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି:
TECNO SPARK 50S. Aa gaya hai market mein tehelka machaane 😎 Dhurandhar features ke saath: ⚡ 6500mAh Battery + 45W Fast Charging 🏋️ MIL-STD-810H Grade Protection with 1.5m* Drop Resistance ✅ Up to 2X** Faster UPI with UPS 3.0 🎙️ All-Scenario AI Noise Cancellation Yeh sab aur bahut kuch, sirf ₹19,999** mein! Sale shuru hogi 20th October se. Aapke nazdeeki retail stores par. *Source: MIL-STD-810H. **T&C Apply. #TECNOMobile— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) October 16, 2026
- 6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ: 19,999 ଟଙ୍କା
- 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ: 22,999 ଟଙ୍କା
ଏହି ମୋବାଇଲ୍ଟି ଆମାଜନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 20 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ Burgundy Red ଏବଂ Breeze Blue ରଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ କଲର୍ ଅପ୍ସନରେ କିଣିପାରିବେ ।
Tecno Spark 50S 5Gର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ନୂଆ Tecno Spark 50S 5Gରେ 6.78 ଇଞ୍ଚର ଏକ HD+ ଏଲ୍ସିଡି ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ 720 x 1600 ପିକ୍ସେଲ ରହିଛି । ସ୍ମୁଥ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ 120Hzର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଫୋନ୍ର ପରଫମାନ୍ସ ସେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 6nm ପ୍ରସୋସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6400 ଚିପ୍ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରୋସେସରରେ ଦୁଇଟି ପରଫମାନ୍ସ କୋର୍ 2.5GHz ସ୍ପିଡ୍ରେ ରନ୍ କରିଥାଏ । ଏହି ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 16 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।
Tecno Spark 50S 5Gର କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି:
TECNO SPARK 50S is here! The most aggressively priced latest 5G phone on the market 😎 Dhurandhar features ke saath: ⚡ 6500mAh Battery + 45W Fast Charging 🏋️ MIL-STD-810H Grade Protection with 1.5m* Drop Resistance ✅ Up to 2X** Faster UPI with UPS 3.0 🎙️ All-Scenario AI Noise Cancellation Yeh sab aur bahut kuch, sirf ₹19,999** mein! Sale shuru hogi 20th October se. Aapke nazdeeki retail stores par. *Source: MIL-STD-810H. **T&C Apply. #TECNOMobile— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) October 16, 2026
ଫୋନ୍ର ରିୟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଏକ ହରିଜୋଣ୍ଟାଲ୍ ପିଲ୍-ସେପ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 50MPର ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏଥିରେ 8MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି । ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 6500mAhର ମେଗା ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜରେ ଦିନସାରା ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ସେଫ୍ଟି ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍ ମିଲିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍ MIL-STD-810H ସର୍ଟିଫିକେସନ ଏବଂ IP64 ରେଟିଂ ସହ ଆସିଛି, ଯାହା 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଧୂଳି ଓ ପାଣି ଛିଟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ । ଏହାସହ ଏଥିରେ 2X ଫାଷ୍ଟ UPI ପାଇଁ UPS 3.0 ଏବଂ AI ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ ସୁବିଧା ରହିଛି ।