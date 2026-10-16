ETV Bharat / technology

Tecno ଲଞ୍ଚ କଲା ବଜେଟ୍‌ ରେଞ୍ଜର ନୂଆ 5G ଫୋନ Spark 50S, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ଟେକ୍ନୋ ଭାରତରେ ନିଜର ନୂଆ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Tecno Spark 50S 5G ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 19,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।

TECNO SPARK 50S 5G PRICE TECNO NEW 5G PHONE LAUNCH TECNO SPARK 50S 5G FEATURES TECNO SPARK 50S 5G LAUNCH IN INDIA ଟେକ୍ନୋ 5G ମୋବାଇଲ୍‌
ଏହି ଫୋନରେ ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍‌ ପାଇଁ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 6500mAhର ମେଗା ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । (ଫଟୋ: Tecno)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2026 at 6:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ କମ୍ ବଜେଟ୍‌ରେ ଏକ ଦମ୍‌ଦାର ଫୋନ ଖୋଜୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌ ସମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମେକର କମ୍ପାନୀ ଟେକ୍ନୋ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Tecno Spark 50S 5G ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ଫୋନରେ ଏକ 6500mAhର ଏକ ଦମ୍‌ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 5G ପ୍ରସୋସର ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ ମିଲିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍‌ ମଜବୁତି ସହିତ ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ସାବସ୍ତ୍ୟ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନ୍‌ର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସେଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ:

ଟେକ୍ନୋ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଏହି ଫୋନ୍‌କୁ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ଦାମ୍‌ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି:

  1. 6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ: 19,999 ଟଙ୍କା
  2. 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ: 22,999 ଟଙ୍କା

ଏହି ମୋବାଇଲ୍‌ଟି ଆମାଜନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 20 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ Burgundy Red ଏବଂ Breeze Blue ରଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ କଲର୍ ଅପ୍ସନରେ କିଣିପାରିବେ ।

AI ଗୀତ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମ୍ୟୁଜିକ; ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ 'AI Labels'

Tecno Spark 50S 5Gର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:

ନୂଆ Tecno Spark 50S 5Gରେ 6.78 ଇଞ୍ଚର ଏକ HD+ ଏଲ୍‌ସିଡି ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍‌ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ 720 x 1600 ପିକ୍ସେଲ ରହିଛି । ସ୍ମୁଥ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ 120Hzର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍‌ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଫୋନ୍‌ର ପରଫମାନ୍ସ ସେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 6nm ପ୍ରସୋସ୍‌ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନସିଟି 6400 ଚିପ୍‌ସେଟ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରୋସେସରରେ ଦୁଇଟି ପରଫମାନ୍ସ କୋର୍‌ 2.5GHz ସ୍ପିଡ୍‌ରେ ରନ୍ କରିଥାଏ । ଏହି ଡୁଆଲ୍‌ ସିମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ 16 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ଦୁଇଟି ନୂଆ କଲର୍ ସହ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 2026 BSA Gold Star 650, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍‌

Tecno Spark 50S 5Gର କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି:

ଫୋନ୍‌ର ରିୟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌ରେ ଏକ ହରିଜୋଣ୍ଟାଲ୍‌ ପିଲ୍‌-ସେପ୍‌ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 50MPର ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏଥିରେ 8MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି । ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍‌ ପାଇଁ ଏଥିରେ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 6500mAhର ମେଗା ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜରେ ଦିନସାରା ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ସେଫ୍ଟି ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍ ମିଲିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍ MIL-STD-810H ସର୍ଟିଫିକେସନ ଏବଂ IP64 ରେଟିଂ ସହ ଆସିଛି, ଯାହା 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଧୂଳି ଓ ପାଣି ଛିଟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ । ଏହାସହ ଏଥିରେ 2X ଫାଷ୍ଟ UPI ପାଇଁ UPS 3.0 ଏବଂ AI ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ ସୁବିଧା ରହିଛି ।

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Royal Enfieldର Classic 650 Hypershift ଭର୍ସନ, ମାତ୍ର 125 ଜଣ ପାଇବେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ବାଇକ୍

TAGGED:

TECNO NEW 5G PHONE LAUNCH
TECNO SPARK 50S 5G FEATURES
TECNO SPARK 50S 5G LAUNCH IN INDIA
ଟେକ୍ନୋ 5G ମୋବାଇଲ୍‌
TECNO SPARK 50S 5G PRICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.