ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା TECNO Pova Curve 2 5G ଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି TECNO Pova Curve 2 5G । 8000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 45Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି ।
Published : February 13, 2026 at 5:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ Tecno କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ଫୋନ Tecno Pova Curve 2 5G ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଗତ ବର୍ଷର Pova Curve 5G ମଡେଲର ଅପ୍ଡ଼େଟ ଭର୍ଜନ ଅଟେ ଯାହା 2025 ଜୁନରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ 144Hzର କ୍ରଭ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଯାହାର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 4500 ଅଟେ,ତା ସହିତ MediaTek Dimensity 7100 ଚିପସେଟର ପ୍ରୋସେସର ଯେଉଁଥିରେ 8GBର RAM ସାଙ୍ଗକୁ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏବଂ 8000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 45Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି ।
TECNO Pova Curve 2 5Gର ମୂଲ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା
Tecno Pova Curve 2 5G ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ,ଯାହାର ପ୍ରାଥମିକ ମୂଲ୍ୟ 27,999 ରଖାଯାଇଛି ।କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଷ୍ଟର୍ମ ଟାଇଟାନିୟମ୍, ମେଲ୍ଟିଂ ସିଲଭର ଏବଂ ମିଷ୍ଟିକ୍ ପର୍ପଲ୍ ରଙ୍ଗ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫୋନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଫେବୃଆରୀ 20,2026 ଅପରାହ୍ନ 12ଟାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଫର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ
|ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|ଦାମ୍
|8GB + 128GB
|Rs 27,999
|8GB + 256GB
|Rs 29,999
TECNO Pova Curve 2 5Gର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
Tecno Pova Curve 2 5G ଡ଼ୁଆଲ ସିମ୍ (ନାନୋ+ନାନୋ) ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି,ଯାହା ଆଣ୍ଡରଏଡ଼୍ 16-ଆଧାରିତ HiOS 16 ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏଥିରେ 6.78-ଇଞ୍ଚର ଫୁଲ-HD+(1,080 x 2,364 ପିକ୍ସଲ) କର୍ଭ AMOLED ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳିବ,ଯାହାର ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍ ଓ ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ ରେଟ୍ ଯଥାକ୍ରମେ 144Hz ଓ 240Hz ରହିବ,ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓ ବଡ଼ିର ଅନୁପାତ 93.18 ରହିବ । ଡ଼ିସପ୍ଲ ଉପରେ କର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ 7i ପ୍ରୋଟେକସନ୍ ସହିତ ପ୍ରୋସେସରକୁ Arm G610 MC2 GPU ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି ।
Tecno Pova Curve 2 5G କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍;
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ TECNO Pova Curve 2 5G ରେ ଡ଼ୁଆଲ ରିୟର କ୍ୟାମେରାର ସେଟଅପ୍ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ 50MPର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 2MPର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ସେଲଫି ଓ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ପାଇଁ 13MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ-ଫେସି୍ଙ୍ଗ କ୍ୟାମେରା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନର ସାଇଜ୍ 162.68 x 77.15 x 7.42 ଓ ଏହାର ଓଜନ 192 ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ।
କମ୍ପାନୀ ଦାବି ରଖିଛି ଯେ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 16.4 ଘଣ୍ଟାର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍,35.7 ଘଣ୍ଟାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ 48.1 ଘଣ୍ଟାର କର୍ଲିଂ ଟାଇମ୍ ଏବଂ 1,133.1 ଘଣ୍ଟାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ସମୟ ଦେଇପାରିବ ।
