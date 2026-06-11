ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Alive Matrix ଡିସପ୍ଲେ ଓ 8000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା ନୂଆ Tecno Pova 8 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍
ଫୋନ୍ ପଛରେ 2x Optical Zoom ଏବଂ 2K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଷମତା ଥିବା 50MPର Sony LYT-600 ପ୍ରାଇମେରୀ ସେନ୍ସର ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର ସହ ଆସିଥାଏ ।
Published : June 11, 2026 at 3:47 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚିପ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟେକ୍ନୋ (Tecno) ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୋଭା ସିରିଜ୍ର ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମଡେଲ୍ ପେଶ୍ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଆଧୁନିକ ଗେମିଂ ଫୋନ୍ Tecno Pova 8କୁ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୁରୁଣା Pova 7 ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ଫୋନ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ Alive Matrix Display, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଲର୍ଟ ଦେଖାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଫୋନ୍କୁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନର ଫିଚ଼ର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚ଼ନା କରିବା ।
Tecno Pova 8ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
Tecno Pova 8 ଫୋନ୍ରେ ଏକ ଦମ୍ଦାର 8000mAhର ସୁପର ପାୱାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଆସିଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଥରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 1,198 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ, 39.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ କଲିଂ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 18 ଘଣ୍ଟାର ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଗେମିଂ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଯେପରି ଗରମ ନହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ 14,689 Square mmର ଏକ ବୃହତ ଭେପର୍ ଚେମ୍ବର ଥର୍ମାଲ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଯାଇଛି ।
POVA 8. Say hello to Peak Design.— POVA Mobile India (@pova_mobile) June 11, 2026
You can have it all:
➡️ 8000mAh* Super Power
➡️ 45W Fast Charge
➡️ 50MP Sony LYTIA 600 Camera
➡️ 2X Optical Zoom With 2K Recording
➡️ Triple Chipset With 20 5G Bands
Sale starts 18 June, 12 Noon. On Flipkart and at retail stores near you.… pic.twitter.com/3x60OMs19F
ଡିସପ୍ଲେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ 144Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ 6.76-ଇଞ୍ଚର Full HD+ IPS ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ 1080x2344 ପିକ୍ସେଲ ଅଟେ । ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ୍-ଟୁ-ବଡି ରେସିଓ 91.29% ଥିବା ବେଳେ ଏହା ହାଇ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ ମୋଡ୍ରେ 950 ନିଟ୍ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ ଏବଂ 1500Hzର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସ ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ୍ ରେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଗେମିଂକୁ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ କରେ ।
ଫୋନ୍ରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ 6nm ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ MediaTek Dimensity 7100 ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ଚିପ୍ସେଟ୍ ସହିତ Mali-G610 MC2 GPU, ଉନ୍ନତ LPDDR5x ରାମ୍ ଏବଂ UFS 2.2 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ନେଟୱର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 20 5G Bands ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର G1 ଏବଂ SE1 ସିଗନାଲ୍ ଚିପ୍ସ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଚିପ୍ସେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଆଧାରିତ HiOS 16 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଗାଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ MIL-STD-810H ମିଲିଟାରୀ-ଗ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବା ସହ ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ IP64ର ରେଟିଂ ମିଳିଛି ।
Tecno Pova 8ର କ୍ୟାମେରା:
ଫୋନ୍ ପଛରେ 2x Optical Zoom ଏବଂ 2K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଷମତା ଥିବା 50MPର Sony LYT-600 ପ୍ରାଇମେରୀ ସେନ୍ସର ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର ସହ ଆସିଥାଏ । ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଭିଡିଓ କଲିଂ ଏବଂ ସେଲଫି ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ଏକ 13MPର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୋଡ୍, ସୁପର ନାଇଟ୍ ମୋଡ୍, ଟାଇମ୍-ଲାପ୍ସ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍ ଭିଡିଓ (Dual Video) ଭଳି ଅତି ଉପଯୋଗୀ କଣ୍ଟେଟ୍ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି ।
ଭାରତୀୟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସେଲ୍ ତାରିଖ:
ଟେକ୍ନୋ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଧୁନିକ ଗେମିଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ମୋଟ 2 ଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାର ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଏହିପରି ରହିଛି:
6GB RAM + 128GB Storage ଭେରିଏଣ୍ଟ୍: ଏହି ବେସ୍ ମଡେଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ 29,999 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
8GB RAM + 128GB Storage ଭେରିଏଣ୍ଟ୍: ଏହି ଟପ୍ ମଡେଲ୍ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 31,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆସନ୍ତା 18 ଜୁନ୍ 2026 ଦିପହର 12:00 Noonରୁ ପ୍ରମୁଖ ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 8000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା ନୂଆ Realme P4R 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି BYDର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ SUV 'Seal U DM-i', ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ଲଞ୍ଚ ହେଲା Telegramର ଅଫିସିଆଲ୍ Native ଆପ୍, ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ପଠାଇପାରିବେ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଓ ଭିଡିଓ