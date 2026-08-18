ETV Bharat / technology

Tecno ଆଣିଲା Pova 8 Pro 5G: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌, ଲଞ୍ଚ୍‌ ଅଫର୍‌ ଓ ଦାମ୍‌

ଗେମିଂ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ କୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍‌ରେ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍‌ସିଟି 7400 Ultimate ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 4nm ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ।

The company has launched this gaming smartphone Pova 8 Pro 5G in three stunning color options: Arc White, Graphite Black, and Tundra Green.
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗେମିଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ Pova 8 Pro 5Gକୁ ଆର୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୀନ୍ ଭଳି ତିନୋଟି ଚମତ୍କାର ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି (Image Credit: Tecno)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 3:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଟେକନୋ (Tecno) ଭାରତରେ ଏହାର ସିରିଜ୍‌ର ସବୁାଠରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋ ମଡେଲ୍ Tecno Pova 8 Pro 5Gକୁ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସିରିଜ୍‌ର Pova 8 ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅପଡେଟେଡ୍‌ ପ୍ରୋ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଫୋନ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭେରିଏଣ୍ଟ 8GB ର‍୍ୟାମ୍ (RAM) ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 49,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍‌ସିଟିର ପ୍ରୋସେସର ଏବଂ 6500 mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଦିଆଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ।

Tecno Pova 8 Pro 5Gର ଡ଼ିସପ୍ଲେ:

ଏହି ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ 6.78 ଇଞ୍ଚର HyperLux ଆମୋଲେଡ୍‌ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳିବ, ଯାହାର ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ 1,208 x 2,644 ପିକ୍ସେଲ ରହିଛି । ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ 144Hzର ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍, 429 ppi ପିକ୍ସେଲ ଡେନସିଟି ଏବଂ 4,500 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍‌କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଧୂଳି ଏବଂ protectionରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍‌କୁ IP69Kର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂ ମିଳିଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ପାଣି ଏବଂ ଧୂଳିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ । ସଫ୍ଟୱେର୍ କଥା କହିଲେ, ଏହି ଡୁଆଲ୍ ସିମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ HiOS 16 ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଓଏସ୍ (OS) ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ।

Tecno Pova 8 Pro 5Gର ପ୍ରୋସେସର:

ଗେମିଂ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ କୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍‌ରେ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍‌ସିଟି 7400 Ultimate ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 4nm ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଚିପ୍‌ସେଟ୍ 2.6GHz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପାଇଁ ଟେକନୋର ନିଜସ୍ୱ P1 ଗ୍ରାଫିକ୍ ଚିପ୍ ଏବଂ ARM Mali-G615 MC2 GPU ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ହେଭି ଗେମିଂ ସମୟରେ ଫୋନ୍‌କୁ ଗରମ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ୱେପର୍ ଚ୍ୟାମ୍ବର୍ କୁଲିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫୋନ୍‌ର ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ 177 ମିନି LED ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ରହିଛି, ଯାହା ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥିତିରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଇଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

Tecno Pova 8 Pro 5Gର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅଫର:

ଏହି ଫୋନ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭେରିଏଣ୍ଟ 8GB ର‍୍ୟାମ୍ (RAM) ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 49,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ 12GB Ram ଏବଂ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 54,999 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗେମିଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌କୁ ଆର୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୀନ୍ ଭଳି ତିନୋଟି ଚମତ୍କାର ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସନ୍ତା 21 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ (Flipkart) ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ କିଣିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ କେତେକ ବଛା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ (UPI) ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର କଲେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାଶ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

VariantsOriginal PriceDiscounted Price
8GB + 256GBRs 49,999Rs 46,999
12GB + 512GBRs 54,999Rs 51,99

Tecno Pova 8 Pro 5Gର କ୍ୟାମେରା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ କନେକ୍ଚିଭିଟି:

Tecno Pova 8 Pro 5G ର କ୍ୟାମେରା ବିଭାଗକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ଓପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଏକ 50MP ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ Sony LYTIA 700C ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏକ 8MPର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍‌ର ପଛ ଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ 13MP ର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଫୋନ୍‌ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 45Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଏକ ବିଶାଳ 6,500mAh ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍‌ରେ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4, USB ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ, NFC ଏବଂ GPS ଭଳି ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ଇନ୍-ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର୍ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

380 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହେଲା ପ୍ରଥମ Ferrari Luce: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସୁପରକାର୍‌ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା

ଜିପ୍‌ ଲଞ୍ଚ କଲା Compassର ସ୍ପେଶାଲ୍‌ ଏଡିସନ: କମ୍ପାନୀ ବିକିବ ମାତ୍ର 85ଟି ଗାଡ଼ି, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ

ଆସନ୍ତା କାଲି ଲଞ୍ଚ ହେବ ନୂଆ Skoda Slavia ଫେସଲିଫ୍ଟ: କମ୍ପାନୀ ଦେଖାଇଲା ଦମଦାର୍ ଏକ୍ସଟିରିୟର୍ ଝଲକ

ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ Continental GT 650: ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଲା ମୂଲ୍ୟ ଓ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

TECNO POVA 8 PRO 5G DISPLAY
TECNO POVA 8 PRO BATTERY CAPACITY
TECNO POVA 8 PRO OS UPDATES
ଟେକନୋ ପୋଭା 8 ପ୍ରୋ ଫିଚର୍ସ
TECNO POVA 8 PRO 5G SPECIFICATIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.