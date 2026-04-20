ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Tecno Pop X 5G; ବଜେଟ୍ ପ୍ରାଇସରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବିକଳ୍ପ

ଟେକ୍ନୋ ଏହି ଫୋନରେ 'ଫ୍ରିଲିଙ୍କ୍‌ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍‌' ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ନଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାସେଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

Tecno Pop X 5G launched in India
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Tecno Pop X 5G (Image Credit: Tecno)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 20, 2026 at 7:52 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋ (Tecno) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ବଜେଟ୍ ଅନୁକୂଳ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ 'Tecno Pop X 5G' କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫୋନ୍ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 5G କନେକ୍ଟିଭିଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଆଧୁନିକ AI ସୁବିଧା, ଯାହା ଏହାକୁ ଏହି ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରୁଛି ।

Tecno Pop X 5Gର ପ୍ରୋସେସର:
ଟେକ୍ନୋ Pop X 5Gର ବୈଷୟିକ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲେ, ଏଥିରେ 6.78ଇଞ୍ଚର ଏକ ବଡ଼ HD+ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍ କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଏହା ଫଳରେ ୟୁଜରମାନେ ଗେମିଂ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏକ ସ୍ମୁଥ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇପାରିବେ। ଫୋନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6400 ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମେମୋରୀ ବିଭାଗରେ ଏହି ଫୋନ୍ 4GB ଏବଂ ୬GB RAM ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ RAM ଜରିଆରେ 18GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ।

Tecno Pop X 5Gର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ଫୋନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହାର 6,500mAhର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 45Wର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଦିନ ସାରା ଚାର୍ଜିଂ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବ। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଏହାର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 13MP ର ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ 8MP ର ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟେକ୍ନୋ ଏଥିରେ 'ଫ୍ରିଲିଙ୍କ୍‌ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍‌' ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ନଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

Tecno Pop X 5Gର ଦାମ୍‌ ଉପଲବ୍ଧତା:
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଫୋନରେ IP64 ୱାଟର ଏବଂ ଡଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସହିତ MIL-STD-810H ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ଭାରତରେ ଏହି ଫୋନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 15,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଭାରିଆଣ୍ଟ 17,999 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ । ଏହି ଫୋନ୍ ଏପ୍ରିଲ୍ 24 ତାରିଖରୁ ଆମାଜନ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କମ୍ ବଜେଟରେ ଏକ ଭଲ 5G ଫୋନ୍ ଖୋଜୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ Tecno Pop X 5G ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ।

